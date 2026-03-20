Özgür Özel'den bayram mesajı: "Filistin ve İran için adalet ve barış temenni ediyorum"
CHP lideri Özgür Özel bayram mesajında Filistin, İran ve Türkiye'de adalet vurgusu yaptı. Ekonomi ve gelir dağılımına ilişkin değerlendirmeler dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 20.03.2026 10:54
Haber Güncellenme Tarihi: 20.03.2026 11:02
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii’nde bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Özel, konuşmasında Filistin, İran ve Türkiye’deki ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmeler yaparken, tutuklu bulunan kişiler için adalet temennisini dile getirdi.
Gazze ve Filistin mesajı öne çıktı
Özel, bayramların barış, kardeşlik ve huzur mesajlarıyla anılması gerektiğini belirterek Gazze’de yaşanan gelişmelere değindi. İsrail’in saldırıları sonucunda on binlerce kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Özel, Filistinlilerin yerlerinden edilmesine karşı çıktı.
Gazze’ye ilişkin uluslararası girişimlere değinen Özel, Türkiye’nin bu süreçteki konumuna yönelik değerlendirmelerde bulundu. Filistin’in statüsüne ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde yapılan bu açıklamalar, bölgedeki gelişmelerin Türkiye siyasetindeki yansımalarını yeniden gündeme taşıdı.
İran ve bölgesel istikrar vurgusu
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına da değinen Özel, İran’ın geleceğine ilişkin kararların İran halkı tarafından verilmesi gerektiğini ifade etti. İran’da istikrarın korunmasının Türkiye açısından önem taşıdığını belirten Özel, bölgesel barışın korunmasına yönelik temennilerini dile getirdi.
Özel, Suriye, İran ve Irak için barış mesajı vererek bölgedeki gelişmelerin Türkiye’ye etkilerine işaret etti.
Ekonomi ve gelir dağılımı değerlendirmesi
Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, yoksulluk ve gelir dağılımına dikkat çekti. Emekli maaşları ve asgari ücret üzerinden örnekler veren Özel, mevcut ekonomik koşulların vatandaşların alım gücü üzerindeki etkilerine değindi.
Vergi dağılımına ilişkin veriler paylaşan Özel, toplam vergi yükünün büyük bölümünün düşük ve orta gelir grupları tarafından karşılandığını ifade etti. Ekonomik büyüklüğe rağmen gelir dağılımında dengesizlik bulunduğunu belirten Özel, daha adil bir paylaşım ihtiyacına işaret etti.
Tutuklular için adalet çağrısı
Özel, konuşmasının sonunda tutuklu bulunan kişiler için adalet talebini dile getirdi. Adalet beklentisinin toplumun farklı kesimlerinde sürdüğünü ifade eden Özel, bayramın birlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesi temennisinde bulundu.
Türkiye genelinde bayramlaşma programlarının devam ettiğini belirten Özel, farklı görüş ve inançlardan vatandaşların bayramını kutladı.
