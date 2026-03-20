Antalya Kepez’de konteyner yangınında 6 can kaybı

Antalya Kepez’de konteyner yangınında 6 kişi hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni araştırılırken gözaltılar ve ilk bulgular dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 20.03.2026 11:41
Haber Güncellenme Tarihi: 20.03.2026 11:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Antalya’nın Kepez ilçesinde 2026 yılında gece saatlerinde çıkan yangında, yabancı uyruklu işçilerin kaldığı konteynerlerde 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Gaziler Mahallesi’nde meydana gelen olay sonrası bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangının çıkış nedeni teknik inceleme ile netleşecek.
Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle işçilerin kaldığı konteynerde başladı ve kısa sürede üç ayrı konteynere yayıldı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
Anne ve 5 çocuk yaşamını yitirdi
Konteynerde yapılan incelemelerde anne Leyla Elali Ahmed ile çocukları Muna Ahmed (9), Fatma Ahmed (8), Hayat Ahmed (7), İman Ahmed (5) ve Mahmud Ahmed’in (4) hayatını kaybettiği belirlendi. Annenin hamile olduğu bilgisi paylaşıldı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yangında dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Yaralıların üç farklı hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.
Valilikten ilk açıklama ve gözaltılar
Antalya Valisi Hulusi Şahin, olay yerinde yaptığı açıklamada yangının üç konteyneri etkilediğini belirtti. Şahin, hayatını kaybedenlerin yaşlarının 4 ila 9 arasında değiştiğini ifade ederek, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
Yangının çıkış nedeni inceleniyor
İlk bulgulara göre konteyner dışında bulunan soba veya mangal ihtimali üzerinde duruluyor. Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağı bildirildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Antalya Kepez’de konteyner yangınında 6 can kaybı
Çok Okunanlar