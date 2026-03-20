Orta Doğu ülkeleri bayrama saldırılar altında girdi
Orta Doğu ülkeleri bayrama saldırılar altında girdi
Orta Doğu ülkeleri bayrama saldırılar altında girdi. İsrail'in İran ve Lübnan'a yönelik operasyonları sonrası can kayıpları ve yerinden edilmeler arttı.
Haber Giriş Tarihi: 20.03.2026 10:50
Haber Güncellenme Tarihi: 20.03.2026 10:52
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Orta Doğu’da İsrail’in İran ve Lübnan’a yönelik saldırılarıyla tırmanan çatışmalar, Ramazan Bayramı’na da yansıdı. İran, Lübnan ve bazı Körfez ülkeleri bayrama yoğun bombardıman altında girerken, bölgede sivil kayıplar ve yerinden edilmeler arttı. Çatışmaların bayram sürecinde nasıl seyredeceği ise yakından izleniyor.
İran’da can kaybı ve hasar büyüyor
İranlı yetkililerin paylaştığı verilere göre, ABD ve İsrail kaynaklı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1348’e, yaralı sayısı ise 17 binin üzerine çıktı. İran Tabipler Birliği, ülke genelinde 20 hastanenin hasar gördüğünü ve en az 18 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini açıkladı. Saldırılarda 12 binden fazla yerleşim yerinin zarar gördüğü bildirildi.
Lübnan’da yerinden edilme krizi derinleşti
İsrail’in 2 Mart 2026’dan itibaren yoğunlaştırdığı saldırılar sonrası Lübnan’da yaklaşık 1 milyon kişi evlerinden edildi. Bu durum, ülkede her 6 kişiden birinin yerinden olduğu anlamına geliyor. Başkent Beyrut’ta geniş alanlara kurulan çadır yerleşimleri dikkat çekerken, altyapı ve barınma imkanları üzerindeki baskı arttı.
Siviller bayramı yerinden edilmiş halde karşıladı
Yerinden edilen siviller, bayramı geçici barınma alanlarında karşıladı. Bölgedeki insani koşulların ağırlaştığı belirtilirken, ailelerin büyük bölümünün temel ihtiyaçlara erişimde zorluk yaşadığı bildirildi. Sahadan aktarılan bilgiler, çocukların ve yaşlıların durumunun öncelikli riskler arasında yer aldığını gösteriyor.
İran’dan askeri ve diplomatik açıklamalar
İranlı yetkililer, olası kara operasyonlarına karşı hazırlıklı olduklarını açıkladı. İran’ın BM Daimi Temsilcisi Said İravani ise, saldırılarda hava sahası veya üslerinin kullanıldığını belirttiği bazı Körfez ülkelerine yönelik tazminat talebini gündeme getirdi. Bölgedeki askeri ve diplomatik hareketlilik sürüyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Orta Doğu ülkeleri bayrama saldırılar altında girdi
Orta Doğu ülkeleri bayrama saldırılar altında girdi. İsrail’in İran ve Lübnan’a yönelik operasyonları sonrası can kayıpları ve yerinden edilmeler arttı.
Orta Doğu’da İsrail’in İran ve Lübnan’a yönelik saldırılarıyla tırmanan çatışmalar, Ramazan Bayramı’na da yansıdı. İran, Lübnan ve bazı Körfez ülkeleri bayrama yoğun bombardıman altında girerken, bölgede sivil kayıplar ve yerinden edilmeler arttı. Çatışmaların bayram sürecinde nasıl seyredeceği ise yakından izleniyor.
İran’da can kaybı ve hasar büyüyor
İranlı yetkililerin paylaştığı verilere göre, ABD ve İsrail kaynaklı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1348’e, yaralı sayısı ise 17 binin üzerine çıktı. İran Tabipler Birliği, ülke genelinde 20 hastanenin hasar gördüğünü ve en az 18 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini açıkladı. Saldırılarda 12 binden fazla yerleşim yerinin zarar gördüğü bildirildi.
Lübnan’da yerinden edilme krizi derinleşti
İsrail’in 2 Mart 2026’dan itibaren yoğunlaştırdığı saldırılar sonrası Lübnan’da yaklaşık 1 milyon kişi evlerinden edildi. Bu durum, ülkede her 6 kişiden birinin yerinden olduğu anlamına geliyor. Başkent Beyrut’ta geniş alanlara kurulan çadır yerleşimleri dikkat çekerken, altyapı ve barınma imkanları üzerindeki baskı arttı.
Siviller bayramı yerinden edilmiş halde karşıladı
Yerinden edilen siviller, bayramı geçici barınma alanlarında karşıladı. Bölgedeki insani koşulların ağırlaştığı belirtilirken, ailelerin büyük bölümünün temel ihtiyaçlara erişimde zorluk yaşadığı bildirildi. Sahadan aktarılan bilgiler, çocukların ve yaşlıların durumunun öncelikli riskler arasında yer aldığını gösteriyor.
İran’dan askeri ve diplomatik açıklamalar
İranlı yetkililer, olası kara operasyonlarına karşı hazırlıklı olduklarını açıkladı. İran’ın BM Daimi Temsilcisi Said İravani ise, saldırılarda hava sahası veya üslerinin kullanıldığını belirttiği bazı Körfez ülkelerine yönelik tazminat talebini gündeme getirdi. Bölgedeki askeri ve diplomatik hareketlilik sürüyor.
Çok Okunanlar