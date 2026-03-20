Balıkesir Sındırgı’da 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı deprem verileri AFAD tarafından açıklandı. 4 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği ve merkez üssü dikkat çekti.

Haber Giriş Tarihi: 20.03.2026 09:45
Haber Güncellenme Tarihi: 20.03.2026 09:47
Kaynak: Haber Merkezi
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 20 Mart 2026 sabah saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntının büyüklüğü 4.0 olarak ölçülürken, depremin merkez üssünün Sındırgı olduğu bildirildi. İlk veriler, bölgedeki sismik hareketliliğin izlenmeye devam edildiğini gösteriyor.

Depremin yerin 14,07 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Sarsıntının çevre ilçelerde de hissedildiğine ilişkin bildirimler alınırken, şu ana kadar resmi makamlara yansıyan olumsuz bir durum bulunmadı.

AFAD verileri paylaşıldı

AFAD tarafından yayımlanan bilgilere göre deprem, sabah saatlerinde kaydedildi ve büyüklüğü 4.0 olarak duyuruldu. Kurum, depremin merkez üssünü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olarak açıkladı.

Bölgedeki sismik hareketlilik izleniyor

Uzman kurumlar, bölgede meydana gelen depremlerin ardından saha verilerini ve yer hareketlerini takip etmeyi sürdürüyor. Yetkili birimler, gelişmelere ilişkin veri akışının devam ettiğini bildirdi.

