Hatay'ı kuvvetli rüzgar vurdu: Çatılar uçtu, güneş paneli devrildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle 2 binanın çatısı uçtu, bir binadaki güneş enerjisi paneli devrildi.

Haber Giriş Tarihi: 19.03.2026 13:37
Haber Güncellenme Tarihi: 19.03.2026 13:38
Kaynak: Haber Merkezi
Hatay'ı kuvvetli rüzgar vurdu: Çatılar uçtu, güneş paneli devrildi

İlçede gece başlayan rüzgar, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Rüzgar nedeniyle Kurtuluş Mahallesi'ndeki 2 binanın çatısı uçtu, bir binadaki güneş enerjisi paneli devrildi, bazı ağaçlar ve bir aydınlatma direği zarar gördü.

Ramazan şenlikleri kapsamında Atatürk Bulvarı'ndaki Anıt Alanı'na kurulan stantlar da rüzgarda devrildi.

Mahalle sakinlerinden Merve Aytekin, gazetecilere, sabaha karşı gürültüyle uyandıklarını söyledi.

Rüzgarın şiddetli olduğunu dile getiren Aytekin, "Komşumuzun evi çöktü zannetmiştim meğer yan taraftaki çatı komşumuzun evine gelmiş. Başta deprem oldu sandık, çok büyük korku yaşadık" dedi.

