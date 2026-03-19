Sanchez'in masasındaki ''Türk imzası''... Aldığı mektupları paylaştı
Sanchez'in masasındaki ''Türk imzası''... Aldığı mektupları paylaştı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İran'a yönelik saldırılara karşı sergilediği kararlı duruş nedeniyle Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından destek mektupları aldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sanchez, 'Savaşa hayır' demeye devam edeceklerini vurguladı.
Haber Giriş Tarihi: 19.03.2026 14:09
Haber Güncellenme Tarihi: 19.03.2026 14:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sanchez, sosyal medya platformu Instagram'daki hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik saldırılar başta olmak üzere, Orta Doğu'daki durumla ilgili İspanya hükümetinin gösterdiği siyasi tutuma destek için sadece İspanya içinden değil Türkiye, ABD, Almanya, İngiltere ve İtalya gibi dünyanın birçok yerinden mektup aldıklarını belirtti.
Mektupların hepsinde, İspanya'nın bu tavrından büyük gurur duyulduğunu ve benzer hislerin paylaşıldığının dile getirildiğini vurgulayan Sanchez, "Bu yönde devam edeceğiz ve pes etmeyeceğiz. Daha yüksek ve açık bir şekilde 'savaşa hayır' ve 'barış' diyoruz. Ne İran'da ne evde ne Lübnan'da ne de Ukrayna'da savaşa evet." ifadelerini kullandı.
İspanya Başbakanı, mektupların bazılarında, savaşın ekonomik etkisinin artık herkesin cebini yakmaya başladığının vurgulandığını aktararak, yarın yapılacak Bakanlar Kurulu olağanüstü toplantısında, "İran savaşının" İspanyolların evlerindeki ekonomik etkisini hafifletmek için sosyoekonomik bir önlem paketi açıklayacaklarını kaydetti.
Sanchez'in masasındaki ''Türk imzası''... Aldığı mektupları paylaştı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İran'a yönelik saldırılara karşı sergilediği kararlı duruş nedeniyle Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından destek mektupları aldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sanchez, 'Savaşa hayır' demeye devam edeceklerini vurguladı.
Sanchez, sosyal medya platformu Instagram'daki hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik saldırılar başta olmak üzere, Orta Doğu'daki durumla ilgili İspanya hükümetinin gösterdiği siyasi tutuma destek için sadece İspanya içinden değil Türkiye, ABD, Almanya, İngiltere ve İtalya gibi dünyanın birçok yerinden mektup aldıklarını belirtti.
Mektupların hepsinde, İspanya'nın bu tavrından büyük gurur duyulduğunu ve benzer hislerin paylaşıldığının dile getirildiğini vurgulayan Sanchez, "Bu yönde devam edeceğiz ve pes etmeyeceğiz. Daha yüksek ve açık bir şekilde 'savaşa hayır' ve 'barış' diyoruz. Ne İran'da ne evde ne Lübnan'da ne de Ukrayna'da savaşa evet." ifadelerini kullandı.
İspanya Başbakanı, mektupların bazılarında, savaşın ekonomik etkisinin artık herkesin cebini yakmaya başladığının vurgulandığını aktararak, yarın yapılacak Bakanlar Kurulu olağanüstü toplantısında, "İran savaşının" İspanyolların evlerindeki ekonomik etkisini hafifletmek için sosyoekonomik bir önlem paketi açıklayacaklarını kaydetti.
