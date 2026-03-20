ABD/İsrail-İran savaşında 21’inci günde nasıl seyrediyor?
Orta Doğu’da çatışmalar 21’inci günde devam ederken İran Tel Aviv’e yeni saldırı başlattı. Bölgedeki son gelişmeler ve resmi açıklamalar takip ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 20.03.2026 09:36
Haber Güncellenme Tarihi: 20.03.2026 09:38
Orta Doğu’da ABD ve İsrail ile İran arasında 28 Şubat 2026’da başlayan çatışmalar 21’inci gününe girerken, İran Tel Aviv’e yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. İsrail genelinde sirenler çalarken, bölgedeki askeri hareketlilik artış gösterdi. Sürecin bölgesel güvenlik dengeleri üzerindeki etkisi izlenmeye devam ediyor.
İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik başlattığı operasyonlara karşılık veren Tahran yönetimi, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerde belirlenen hedeflere saldırılar düzenledi. İranlı yetkililerin açıklamasına göre saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1348’i aşarken, yaralı sayısı 17 binin üzerine çıktı.
Tel Aviv’e yönelik saldırı dalgası
İran tarafından başlatılan son saldırının ardından İsrail genelinde yaklaşık bir saat içinde 5 ayrı dalga halinde sirenler devreye girdi. İsrail’in merkez bölgelerinde güvenlik önlemleri artırılırken, saldırının etkilerine ilişkin resmi veriler takip ediliyor.
İran medyası ise ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında başkent Tahran’da patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Karşılıklı saldırılarla birlikte bölgede askeri hareketlilik yoğunlaştı.
Bölge ülkelerinde alarm durumu
Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin balistik füze ve İHA’ların hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilmesinden kaynaklandığını açıkladı. Açıklamada güvenlik talimatlarına uyulması çağrısı yapıldı.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise İran saldırısı sırasında düşen şarapnel parçalarının bir depoda yangına yol açtığını duyurdu. Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı ve olayda yaralanma yaşanmadığı bildirildi.
Mescid-i Aksa’da kısıtlama
İsrail’in güvenlik gerekçesiyle aldığı karar kapsamında Mescid-i Aksa kapatıldı. Bayram namazı, İsrail güçlerinin kurduğu barikatlar nedeniyle alan dışında kılındı.
İran’dan açıklama
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada İsrail’i “devlet terörizmi” ile suçladı. Açıklamada, uluslararası toplumun krize karşı tutumuna ilişkin değerlendirmelere yer verildi.
