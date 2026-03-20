Bayramın ilk günü İstanbul trafiğinde dikkat çeken tablo
İstanbul trafik yoğunluğu Ramazan Bayramı’nın ilk gününde yüzde 8’e geriledi. İBB Cep Trafik verileri sabah saatlerinde dikkat çeken seviyeyi ortaya koydu.
Haber Giriş Tarihi: 20.03.2026 11:30
Haber Güncellenme Tarihi: 20.03.2026 11:31
Ramazan Bayramı’nın ilk gününde İstanbul’da trafik yoğunluğu dikkat çekici şekilde düştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre saat 08.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 8 olarak ölçüldü. Kent genelinde araç trafiğinin normal günlere kıyasla belirgin şekilde azaldığı gözlendi. Bu seviyenin gün içindeki hareketlilik açısından nasıl değişeceği izleniyor.
Günün erken saatlerinde özellikle ana arterlerde trafik akışının rahat olduğu görüldü. Cevizlibağ D-100 (E-5) kara yolunda araçlar kesintisiz ilerlerken, yoğunluk kaynaklı beklemeler oluşmadı. Şehrin birçok noktasında benzer görüntüler kaydedildi.
İBB verileri düşük yoğunluğu doğruladı
İBB Cep Trafik uygulamasında paylaşılan veriler, bayram sabahında şehir genelinde yoğunluğun oldukça düşük seyrettiğini ortaya koydu. Hafta içi günlerde günün aynı saatlerinde yüksek seviyelerde ölçülen trafik yoğunluğunun, bayram etkisiyle gerilediği belirtildi.
