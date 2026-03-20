SGK geri ödeme listesine 36 yeni ilaç eklendi. Hemofili, diyabet ve enfeksiyon gibi alanları kapsayan ilaçların 27’si yerli üretimden oluşuyor.
Haber Giriş Tarihi: 20.03.2026 14:25
Haber Güncellenme Tarihi: 20.03.2026 14:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında farklı tedavi alanlarına yönelik toplam 36 ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme listesine dahil edildiğini açıkladı. Açıklamaya göre söz konusu ilaçların 27’si yerli üretimden oluşurken, düzenleme ile hastaların ilaca erişiminin artırılması hedefleniyor. Yeni liste güncellemesinin önümüzdeki dönemde tedavi süreçlerine erişimi nasıl etkileyeceği izlenecek.
Hangi tedavi alanlarını kapsıyor?
Bakan Işıkhan’ın paylaştığı bilgilere göre geri ödeme kapsamına alınan ilaçlar; hemofili, kan ürünleri ve alerji aşıları başta olmak üzere diyabet, enfeksiyon hastalıkları, enzim eksikliği ve bağışıklık sistemi hastalıklarına yönelik tedavileri içeriyor. Böylece farklı branşlarda kullanılan ilaçların SGK kapsamı genişletildi.
Yerli üretim ilaçlar öne çıktı
Listeye dahil edilen 36 ilacın 27’sinin yerli üretim olması dikkat çekti. Yerli ilaçların geri ödeme sistemine dahil edilmesiyle birlikte sağlık harcamalarında yerli kaynak kullanımının artırılması da gündeme geldi.
Bakanlıktan erişim vurgusu
Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, SGK aracılığıyla vatandaşların ilaca ve tedaviye erişimini kesintisiz şekilde güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti. Açıklamada, düzenlemenin hastalar için erişim imkanlarını genişletmeye yönelik olduğu ifade edildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
