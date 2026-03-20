Bahçeli bayram mesajında yeni Türkiye vurgusu yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayram mesajında yeni Türkiye vurgusu yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli, bayram sonrası yeni ve güçlü Türkiye için adımlar atılacağını açıkladı.

Haber Giriş Tarihi: 20.03.2026 09:58
Haber Güncellenme Tarihi: 20.03.2026 10:00
Kaynak: Haber Merkezi
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazı sonrası Ankara’da Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti ve ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bahçeli, 2026 yılı bayram dönemine ilişkin değerlendirmesinde, bayram sonrası Türkiye’nin yeni ve güçlü bir sürece gireceğini ifade etti.

Türkeş’in kabri ziyaret edildi

Bahçeli, bayram namazının ardından MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in kabrine giderek dua etti. Ziyaret sonrası gazetecilere konuşan Bahçeli, Ramazan ayının tamamlandığını ve bayramın idrak edildiğini belirtti.

Bölgesel gelişmelere dikkat çekti

Açıklamasında küresel ve bölgesel gelişmelere değinen Bahçeli, ülkeler arası çatışmaların yaygınlaştığı bir dönemde bayramın karşılandığını ifade etti. Mevcut jeopolitik ortamın çok yönlü siyasi gerilimleri barındırdığını dile getirdi.

Yeni süreç mesajı verdi

Bahçeli, bayram sonrası döneme ilişkin olarak “yeni ve güçlü bir Türkiye’nin inşasında önemli adımların atılacağı bir dönem” ifadesini kullandı. Açıklamasında, Türk milleti ve İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Bayram tebriği paylaşıldı

MHP Genel Başkanı, açıklamasının sonunda tüm vatandaşların bayramını kutlayarak sevgi ve saygı mesajı iletti. Bayram sonrası sürece ilişkin verilen mesajın, önümüzdeki dönemde atılacak adımlara dair beklentileri artırdığı gözlendi.

