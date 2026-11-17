MHP Lideri Bahçeli'den ''iç cephe'' vurgusu: Barış olmadan istikrar olmaz
MHP Lideri Bahçeli'den ''iç cephe'' vurgusu: Barış olmadan istikrar olmaz
Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Lideri Bahçeli, 'İç cephenin önemi ve değeri çok boyutludur. Müslüman kardeşlerimizin, soydaşlarımızın, anılarımızın, mabedlerimizin yani tarihsel hafızamızın olduğu bu bölge huzura kavuşmadıkça bizim huzurlu ve mutlu olmamız imkansızdır. Barışın olmadığı bir coğrafyada istikrar olmaz, istikrarın bulunmadığı bir dünyada ise yarınlar değil ancak ve ancak yıkımlar büyür.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 17.11.2026 11:15
Haber Güncellenme Tarihi: 17.11.2026 14:02
Kaynak:
İHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında bölgesel çatışmalar, devlet yönetimi, Türk milliyetçiliği ve eğitim politikalarına değinen Bahçeli, özellikle dijital medya, sosyal medya ve şiddet içerikli oyunların çocuklar üzerindeki etkilerine karşı tedbir alınması gerektiğini vurguladı.
Konuşmasına geçtiğimiz hafta Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kaza kırıma uğrayan S-70 tipi helikopterde şehit olan 4 asker ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) görevi başında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan askeri anarak başlayan Bahçeli, "Beş şehidimiz de toprağa değil necip Türk milletinin kalbine gömülmüştür. Biliyoruz ki bu şehitlerimiz de artık milletimizin kalbinde, vicdanında ve ortak hafızasında sonsuza kadar yaşayacaklardır" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE BİR KEZ DAHA KÜRESEL DİPLOMASİNİN MERKEZİ HALİNE GELMİŞTİR"
Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, Türkiye'nin uluslararası diplomasi açısından önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirterek şunları söyledi:
"95 ülkeden 102 devlet başkanı ve liderin katıldığı, çok sayıda temsilcinin yer aldığı zirvede Türkiye bir kez daha küresel diplomasinin merkezi haline gelmiş, uluslararası diplomasi açısından gücünü pekiştirmiştir. Zirvede genel itibari ile elektrifikasyon, temiz enerji dönüşümü, yeşil sanayileşme, döngüsel ekonomi, iklime dirençli kentler ile iklim finansmanı gibi konular ele alınmaktadır ve bunlar geleceğimiz için stratejik öneme haizdir. Yaşanılabilir bir dünya inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı zirvede ortaya koyduğu hedeflerden dolayı tebrik eden Bahçeli, COP31 Dönem Başkanlığını devralan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a da çalışmalarında başarılar diledi.
"İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE SALDIRILARI CAN ALMAYA DEVAM ETMEKTEDİR"
Rusya-Ukrayna Savaşı, Yemen'deki çatışmalar ve Orta Doğu'daki gelişmelere değinen Bahçeli, bölgesel istikrarsızlıkların Türkiye'nin güvenliğini de etkilediğini ifade etti.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ateşkese rağmen sürdüğünü belirten Bahçeli, şöyle konuştu:
"İsrail'in 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırıları devam etmektedir. Gazze Şeridi'nde ateşkes yürürlükte olmasına rağmen yapılan saldırılar can almaya devam etmektedir. Resmi verilere göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana İsrail saldırılarında 1551 Filistinli hayatını kaybetmiş, 5 bin 573 kişi de yaralanmıştır. Bu rakam çok ciddi bir sayı ve trajik durumu göstermesi bakımından önemlidir. Hatta toplam olarak bakıldığında İsrail'in 2023'te Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 74 bin 544'e, yaralı sayısı da 175 bin 692'ye yükselmiştir. Üstelik bu vahşet bütün dünyanın gözü önünde işlenmiştir."
Türkiye'nin bölgesel krizler karşısında güçlü bir devlet ve millet yapısına sahip olması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, iç cephenin önemine işaret ederek, "Eğer güçlü bir devlet ve millet yapısı meydana getirir, devlet ve milleti birbiri ile daha fazla kaynaştırırsak üstesinden gelemeyeceğimiz güçlük yoktur. Ancak kenetlenerek bölgesel krizleri aşmak, küresel emperyalizme karşı koymak mümkündür" dedi.
Devletin temel sorumlulukları arasında adaletin sağlanması, vatandaşların güvenliğinin korunması ve kamu kaynaklarının eşit şekilde yönetilmesinin bulunduğunu belirten Bahçeli, "Çünkü devletin amacı adaletin tecellisini sağlamaktır. Adil bir düzen ve sürdürülebilir istikrar ancak bu ilkelerin gereğini yapmakla sağlanabilir" ifadelerini kullandı.
"SİYASETİMİZİN MERKEZİNDE HER ZAMAN AKLI, AHLAKI VE ADALETİ BULUNDURACAĞIZ"
MHP'nin siyaset anlayışının Türk milliyetçiliği temelinde şekillendiğini belirten Bahçeli, Türk milliyetçiliğinin yalnızca siyasi bir ideoloji olmadığını söyledi.
Bahçeli, "Türk milliyetçiliği yalnız siyasi bir ideoloji ve tepkisel bir duygu hali değildir. Kolektif bir akıldır" diyerek tarihî tecrübenin devlet yönetimindeki önemine dikkat çekti.
Siyasi kararların akıl, ahlak ve adalet ilkeleri doğrultusunda alınması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:
"Biz ne yaparsak yapalım siyasetimizin merkezinde her zaman aklı, ahlakı ve adaleti bulunduracağız. Geleneğimiz bize şunu açık bir şekilde birçok kez göstermiş ve tecrübe ettirmiştir ki; Ne kadar güçlü olursanız olun, bu gücü ayakta tutan akıldır, ahlaktır, adalettir. Akıl, ahlak ve adalet sarayların ihtişamından daha yüce, orduların gücünden daha kudretlidir. Devlet ancak bunlarla payidar olacaktır."
"EĞİTİM SİSTEMİMİZİN SADECE KARİYER ÜRETME ARACI OLARAK GÖRÜLMEMESİ ŞARTTIR"
Eğitim politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, güçlü bir devlet yapısının sağlıklı işleyen hukuk sisteminin yanı sıra nitelikli eğitimle mümkün olabileceğini ifade etti.
Eğitimin yalnızca mesleki yeterlilik kazandırmakla sınırlı tutulmaması gerektiğini belirten Bahçeli, "Bizim cevabımız açık ve nettir. Türk-İslam geleneği içinde tarihin sınavını vermiş, toplumsal huzurun tesisini sağlamış, beraber mutlu olabilmenin asgari şartlarını karşılamış değerler ile çağın ruhunu, zamanın realitesini kavramış kişiler yetiştirmektir" dedi.
Dijital çağda değerler erozyonu yaşandığını savunan Bahçeli, eğitim sisteminin milli ve manevi değerleri önceleyen bir anlayışla geliştirilmesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti:
"Eğitim sistemimizin sadece kariyer üretme aracı olarak görülmemesi, sorumluluk sahibi, kendinin ve mensup olduğu milletin değerlerine bağlı; hem talim noktasında yetişmiş hem de terbiye noktasında eksiği olmayan şahsiyetler vücuda getirecek şekilde tekrar tekrar ele alınması şarttır. Bu bağlamda atılan adımlar takdire şayandır. Ancak daha da ileriye taşınmalıdır."
"MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NA YÖNELİK SÖZLER KABA BİR PROPAGANDA VE HAMASETTİR"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in eğitim politikalarına yönelik eleştirilere de değinen Bahçeli, Bakan Tekin'in çalışmalarına destek verdi.
Bahçeli, "Milli Eğitim Bakanlığımızın Sayın Yusuf Tekin yönetiminde bu noktada önemli çalışmalar yaptığı açıktır. Milli Eğitim Bakanının eğitim sistemini geleneğin ruhu ve günün gerçeği ile ahenkli bir yaklaşım içinde çözümler aradığı aşikârdır. Şahsına yönelik ortaya konulan bazı sözler sadece bir ezber, kaba bir propaganda ve hamasettir" ifadelerini kullandı.
Eğitimin yalnızca okulların ve öğretmenlerin sorumluluğunda olmadığını belirten Bahçeli, aile ve sosyal çevrenin de çocukların gelişiminde belirleyici rol oynadığını kaydetti.
"ŞİDDETE MEYLETTİREN OYUNLAR VE DİZİLER ÇOCUKLARI GERÇEKLİKTEN KOPARIYOR"
Görsel ve dijital medyanın çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çeken Bahçeli, şiddet içerikli oyunlar ile televizyon dizilerinin gençlerin davranışlarını olumsuz etkileyebildiğini belirtti.
Bahçeli, "Görsel ve dijital medyanın meydana getirdiği sanal dünyada şahit oldukları gerçek üstü yaşamlar, şiddete meylettiren oyunlar; şiddeti ve ahlaksızlığı normalleştiren dizilerle gerçeklikten kopan çocuklar ve gençler, gerçekle sanal arasındaki ince çizgiyi kaybettiklerinde hem kendilerine hem de topluma zarar verme potansiyeline sahip kişiliklere dönüşebiliyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
Dijital dünyada çocukların korunması için yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirten Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu şekilde insanın değerli, önemli ve kutsal olanla bağlarının kopması, normal ile anormalin, gerçek ile sanal olanın sınırlarının muğlaklaşması bütün insanlık adına düşünmeyi zorunlu kılmaktadır. Gerek dünyada gerekse ülkemizde yaşadığımız elim olaylara benzer vakalarda bu oyunların, dizilerin olumsuz etkileri kolaylıkla tespit edilmiştir. Bunun için etkin tedbirlerin alınması zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün dünyada birçok ülkede dijital içerikler, sosyal medya ve oyunlara erişim çeşitli şekillerde kısıtlanmaya çalışılmaktadır. Bu noktada bizim de gerekli adımları atmamızın zamanı gelmiştir, hatta geçmektedir."
Bahçeli, konuşmasının sonunda gençlerin ahlak, irade ve disiplin anlayışıyla yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bunun için dürüstlük, edep, saygı ve sorumluluk değerlerimizdir. Çalışkanlık karakterimiz, millete faydalı olmak gayemizdir" dedi.
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MHP Lideri Bahçeli'den ''iç cephe'' vurgusu: Barış olmadan istikrar olmaz
Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Lideri Bahçeli, 'İç cephenin önemi ve değeri çok boyutludur. Müslüman kardeşlerimizin, soydaşlarımızın, anılarımızın, mabedlerimizin yani tarihsel hafızamızın olduğu bu bölge huzura kavuşmadıkça bizim huzurlu ve mutlu olmamız imkansızdır. Barışın olmadığı bir coğrafyada istikrar olmaz, istikrarın bulunmadığı bir dünyada ise yarınlar değil ancak ve ancak yıkımlar büyür.' dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında bölgesel çatışmalar, devlet yönetimi, Türk milliyetçiliği ve eğitim politikalarına değinen Bahçeli, özellikle dijital medya, sosyal medya ve şiddet içerikli oyunların çocuklar üzerindeki etkilerine karşı tedbir alınması gerektiğini vurguladı.
Konuşmasına geçtiğimiz hafta Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kaza kırıma uğrayan S-70 tipi helikopterde şehit olan 4 asker ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) görevi başında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan askeri anarak başlayan Bahçeli, "Beş şehidimiz de toprağa değil necip Türk milletinin kalbine gömülmüştür. Biliyoruz ki bu şehitlerimiz de artık milletimizin kalbinde, vicdanında ve ortak hafızasında sonsuza kadar yaşayacaklardır" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE BİR KEZ DAHA KÜRESEL DİPLOMASİNİN MERKEZİ HALİNE GELMİŞTİR"
Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, Türkiye'nin uluslararası diplomasi açısından önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirterek şunları söyledi:
"95 ülkeden 102 devlet başkanı ve liderin katıldığı, çok sayıda temsilcinin yer aldığı zirvede Türkiye bir kez daha küresel diplomasinin merkezi haline gelmiş, uluslararası diplomasi açısından gücünü pekiştirmiştir. Zirvede genel itibari ile elektrifikasyon, temiz enerji dönüşümü, yeşil sanayileşme, döngüsel ekonomi, iklime dirençli kentler ile iklim finansmanı gibi konular ele alınmaktadır ve bunlar geleceğimiz için stratejik öneme haizdir. Yaşanılabilir bir dünya inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı zirvede ortaya koyduğu hedeflerden dolayı tebrik eden Bahçeli, COP31 Dönem Başkanlığını devralan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a da çalışmalarında başarılar diledi.
"İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE SALDIRILARI CAN ALMAYA DEVAM ETMEKTEDİR"
Rusya-Ukrayna Savaşı, Yemen'deki çatışmalar ve Orta Doğu'daki gelişmelere değinen Bahçeli, bölgesel istikrarsızlıkların Türkiye'nin güvenliğini de etkilediğini ifade etti.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ateşkese rağmen sürdüğünü belirten Bahçeli, şöyle konuştu:
"İsrail'in 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırıları devam etmektedir. Gazze Şeridi'nde ateşkes yürürlükte olmasına rağmen yapılan saldırılar can almaya devam etmektedir. Resmi verilere göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana İsrail saldırılarında 1551 Filistinli hayatını kaybetmiş, 5 bin 573 kişi de yaralanmıştır. Bu rakam çok ciddi bir sayı ve trajik durumu göstermesi bakımından önemlidir. Hatta toplam olarak bakıldığında İsrail'in 2023'te Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 74 bin 544'e, yaralı sayısı da 175 bin 692'ye yükselmiştir. Üstelik bu vahşet bütün dünyanın gözü önünde işlenmiştir."
"ANCAK KENETLENEREK BÖLGESEL KRİZLERİ AŞMAK MÜMKÜNDÜR"
Türkiye'nin bölgesel krizler karşısında güçlü bir devlet ve millet yapısına sahip olması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, iç cephenin önemine işaret ederek, "Eğer güçlü bir devlet ve millet yapısı meydana getirir, devlet ve milleti birbiri ile daha fazla kaynaştırırsak üstesinden gelemeyeceğimiz güçlük yoktur. Ancak kenetlenerek bölgesel krizleri aşmak, küresel emperyalizme karşı koymak mümkündür" dedi.
Devletin temel sorumlulukları arasında adaletin sağlanması, vatandaşların güvenliğinin korunması ve kamu kaynaklarının eşit şekilde yönetilmesinin bulunduğunu belirten Bahçeli, "Çünkü devletin amacı adaletin tecellisini sağlamaktır. Adil bir düzen ve sürdürülebilir istikrar ancak bu ilkelerin gereğini yapmakla sağlanabilir" ifadelerini kullandı.
"SİYASETİMİZİN MERKEZİNDE HER ZAMAN AKLI, AHLAKI VE ADALETİ BULUNDURACAĞIZ"
MHP'nin siyaset anlayışının Türk milliyetçiliği temelinde şekillendiğini belirten Bahçeli, Türk milliyetçiliğinin yalnızca siyasi bir ideoloji olmadığını söyledi.
Bahçeli, "Türk milliyetçiliği yalnız siyasi bir ideoloji ve tepkisel bir duygu hali değildir. Kolektif bir akıldır" diyerek tarihî tecrübenin devlet yönetimindeki önemine dikkat çekti.
Siyasi kararların akıl, ahlak ve adalet ilkeleri doğrultusunda alınması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:
"Biz ne yaparsak yapalım siyasetimizin merkezinde her zaman aklı, ahlakı ve adaleti bulunduracağız. Geleneğimiz bize şunu açık bir şekilde birçok kez göstermiş ve tecrübe ettirmiştir ki; Ne kadar güçlü olursanız olun, bu gücü ayakta tutan akıldır, ahlaktır, adalettir. Akıl, ahlak ve adalet sarayların ihtişamından daha yüce, orduların gücünden daha kudretlidir. Devlet ancak bunlarla payidar olacaktır."
"EĞİTİM SİSTEMİMİZİN SADECE KARİYER ÜRETME ARACI OLARAK GÖRÜLMEMESİ ŞARTTIR"
Eğitim politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, güçlü bir devlet yapısının sağlıklı işleyen hukuk sisteminin yanı sıra nitelikli eğitimle mümkün olabileceğini ifade etti.
Eğitimin yalnızca mesleki yeterlilik kazandırmakla sınırlı tutulmaması gerektiğini belirten Bahçeli, "Bizim cevabımız açık ve nettir. Türk-İslam geleneği içinde tarihin sınavını vermiş, toplumsal huzurun tesisini sağlamış, beraber mutlu olabilmenin asgari şartlarını karşılamış değerler ile çağın ruhunu, zamanın realitesini kavramış kişiler yetiştirmektir" dedi.
Dijital çağda değerler erozyonu yaşandığını savunan Bahçeli, eğitim sisteminin milli ve manevi değerleri önceleyen bir anlayışla geliştirilmesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti:
"Eğitim sistemimizin sadece kariyer üretme aracı olarak görülmemesi, sorumluluk sahibi, kendinin ve mensup olduğu milletin değerlerine bağlı; hem talim noktasında yetişmiş hem de terbiye noktasında eksiği olmayan şahsiyetler vücuda getirecek şekilde tekrar tekrar ele alınması şarttır. Bu bağlamda atılan adımlar takdire şayandır. Ancak daha da ileriye taşınmalıdır."
"MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NA YÖNELİK SÖZLER KABA BİR PROPAGANDA VE HAMASETTİR"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in eğitim politikalarına yönelik eleştirilere de değinen Bahçeli, Bakan Tekin'in çalışmalarına destek verdi.
Bahçeli, "Milli Eğitim Bakanlığımızın Sayın Yusuf Tekin yönetiminde bu noktada önemli çalışmalar yaptığı açıktır. Milli Eğitim Bakanının eğitim sistemini geleneğin ruhu ve günün gerçeği ile ahenkli bir yaklaşım içinde çözümler aradığı aşikârdır. Şahsına yönelik ortaya konulan bazı sözler sadece bir ezber, kaba bir propaganda ve hamasettir" ifadelerini kullandı.
Eğitimin yalnızca okulların ve öğretmenlerin sorumluluğunda olmadığını belirten Bahçeli, aile ve sosyal çevrenin de çocukların gelişiminde belirleyici rol oynadığını kaydetti.
"ŞİDDETE MEYLETTİREN OYUNLAR VE DİZİLER ÇOCUKLARI GERÇEKLİKTEN KOPARIYOR"
Görsel ve dijital medyanın çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çeken Bahçeli, şiddet içerikli oyunlar ile televizyon dizilerinin gençlerin davranışlarını olumsuz etkileyebildiğini belirtti.
Bahçeli, "Görsel ve dijital medyanın meydana getirdiği sanal dünyada şahit oldukları gerçek üstü yaşamlar, şiddete meylettiren oyunlar; şiddeti ve ahlaksızlığı normalleştiren dizilerle gerçeklikten kopan çocuklar ve gençler, gerçekle sanal arasındaki ince çizgiyi kaybettiklerinde hem kendilerine hem de topluma zarar verme potansiyeline sahip kişiliklere dönüşebiliyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
Dijital dünyada çocukların korunması için yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirten Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu şekilde insanın değerli, önemli ve kutsal olanla bağlarının kopması, normal ile anormalin, gerçek ile sanal olanın sınırlarının muğlaklaşması bütün insanlık adına düşünmeyi zorunlu kılmaktadır. Gerek dünyada gerekse ülkemizde yaşadığımız elim olaylara benzer vakalarda bu oyunların, dizilerin olumsuz etkileri kolaylıkla tespit edilmiştir. Bunun için etkin tedbirlerin alınması zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün dünyada birçok ülkede dijital içerikler, sosyal medya ve oyunlara erişim çeşitli şekillerde kısıtlanmaya çalışılmaktadır. Bu noktada bizim de gerekli adımları atmamızın zamanı gelmiştir, hatta geçmektedir."
Bahçeli, konuşmasının sonunda gençlerin ahlak, irade ve disiplin anlayışıyla yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bunun için dürüstlük, edep, saygı ve sorumluluk değerlerimizdir. Çalışkanlık karakterimiz, millete faydalı olmak gayemizdir" dedi.
Kaynak: İHA
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