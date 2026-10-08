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Mekke Anlaşması TBMM yolunda! Bakan Fidan: Gerekli çalışmalar sona erdi

Ankara'da Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ' Anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman, savunması için yanında olursunuz. Mekke Anlaşması'nın Meclis'e gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda.' dedi.

Haber Giriş Tarihi: 08.10.2026 14:42
Haber Güncellenme Tarihi: 08.10.2026 14:43
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Mekke Anlaşması TBMM yolunda! Bakan Fidan: Gerekli çalışmalar sona erdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* (Rusya-Ukrayna Savaşı) Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine asla izin vermememiz gerekiyor.

* (Mekke Anlaşması) Anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman, savunması için yanında olursunuz. Bu saldırı anlaşması değil.

* Türkiye başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak.

* (Mekke Anlaşması) Anlaşmanın Meclis'e gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda.

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