Mekke Anlaşması TBMM yolunda! Bakan Fidan: Gerekli çalışmalar sona erdi
Mekke Anlaşması TBMM yolunda! Bakan Fidan: Gerekli çalışmalar sona erdi
Ankara'da Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ' Anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman, savunması için yanında olursunuz. Mekke Anlaşması'nın Meclis'e gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 08.10.2026 14:42
Haber Güncellenme Tarihi: 08.10.2026 14:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
* (Rusya-Ukrayna Savaşı) Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine asla izin vermememiz gerekiyor.
* (Mekke Anlaşması) Anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman, savunması için yanında olursunuz. Bu saldırı anlaşması değil.
* Türkiye başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak.
* (Mekke Anlaşması) Anlaşmanın Meclis'e gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda.
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Mekke Anlaşması TBMM yolunda! Bakan Fidan: Gerekli çalışmalar sona erdi
Ankara'da Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ' Anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman, savunması için yanında olursunuz. Mekke Anlaşması'nın Meclis'e gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda.' dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
* (Rusya-Ukrayna Savaşı) Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine asla izin vermememiz gerekiyor.
* (Mekke Anlaşması) Anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman, savunması için yanında olursunuz. Bu saldırı anlaşması değil.
* Türkiye başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak.
* (Mekke Anlaşması) Anlaşmanın Meclis'e gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda.
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