Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yanan alanlara temel değil tohum atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yanan alanlara temel değil tohum atıldı
Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin çeşitli bölgelerinde süren orman yangınlarına dikkat çekti. Müdahale çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Erdoğan, afetlerle mücadelede verdikleri sözleri tutarak yanan bölgelere tohumlama yaptıklarını ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 29.07.2026 21:06
Haber Güncellenme Tarihi: 29.07.2026 21:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrası basın mensuplarının karşısına geçti. Kritik değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 farklı ilde etkili olan orman yangınları hakkında güncel bilgiler paylaştı.
"90 YANGINDAN 81'İ TAMAMEN KONTROL ALTINDA"
Saha çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Toplamda 90 yangın meydana gelmiştir. Bunların 81'i tamamen kontrol altına alınmış durumda. Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınları kontrol altına almak için çalışmalarımız sürmektedir.
21 uçak, 58 helikopter, 420 arazöz, 142 su tankeri ve 76 iş makinesi dahil olmak üzere toplam 929 kara aracı ile 3 bin 210 personelimiz yoğun mesai harcıyor." şeklinde konuştu.
"YANAN ALANLARA TEMEL DEĞİL, TOHUM ATILDI"
Orman yangınları ve diğer afetlerle mücadelede atılan adımlara değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
“Afet süreçlerinde verdiğimiz her sözü yerine getirdik.
28 bine yakın orman kahramanımız, 28 yangın söndürme uçağımız, 119 helikopterimiz, 14 İHA ve 6 bine yakın kara aracımızla özellikle bu günlerde 7/24 görev başındayız. Yanan bölgelere temel değil, tohum atıldı.”
İSPANYA VE FRANSA'YA GÖNDERİLEN UÇAKLAR
Yangın söndürme filosunun gücüne işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İspanya ve Fransa'ya destek amacıyla ikişer adet yangın söndürme uçağımızı sevk ettik.
Orman yangınlarıyla mücadele eden tüm ülkelere geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.
Özellikle Ağustos ve Eylül aylarında çok daha tedbirli olmamız gerekiyor." dedi.
YANGINLAR KONUSUNDA VATANDAŞLARA UYARI
Konuşmasını tamamlamadan önce vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Erdoğan, şu sözlere yer verdi:
“Açık alanlarda kesinlikle ateş yakmayalım. Yanıcı maddeler bırakmayalım. Toprağımıza zarar veren anız yakma alışkanlığından artık kurtulalım.
Girişi yasaklanan ormanlık alanlara girmeyelim. Herhangi bir duman gördüğümüzde vakit kaybetmeden ilgili birimleri arayalım.
Orman yangınlarıyla savaşan tüm ekiplerimize yeniden başarılar diliyor, ayaklarına taş değmesin diyorum.”
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yanan alanlara temel değil tohum atıldı
Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin çeşitli bölgelerinde süren orman yangınlarına dikkat çekti. Müdahale çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Erdoğan, afetlerle mücadelede verdikleri sözleri tutarak yanan bölgelere tohumlama yaptıklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrası basın mensuplarının karşısına geçti. Kritik değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 farklı ilde etkili olan orman yangınları hakkında güncel bilgiler paylaştı.
"90 YANGINDAN 81'İ TAMAMEN KONTROL ALTINDA"
Saha çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Toplamda 90 yangın meydana gelmiştir. Bunların 81'i tamamen kontrol altına alınmış durumda. Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınları kontrol altına almak için çalışmalarımız sürmektedir.
21 uçak, 58 helikopter, 420 arazöz, 142 su tankeri ve 76 iş makinesi dahil olmak üzere toplam 929 kara aracı ile 3 bin 210 personelimiz yoğun mesai harcıyor." şeklinde konuştu.
"YANAN ALANLARA TEMEL DEĞİL, TOHUM ATILDI"
Orman yangınları ve diğer afetlerle mücadelede atılan adımlara değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
“Afet süreçlerinde verdiğimiz her sözü yerine getirdik.
28 bine yakın orman kahramanımız, 28 yangın söndürme uçağımız, 119 helikopterimiz, 14 İHA ve 6 bine yakın kara aracımızla özellikle bu günlerde 7/24 görev başındayız. Yanan bölgelere temel değil, tohum atıldı.”
İSPANYA VE FRANSA'YA GÖNDERİLEN UÇAKLAR
Yangın söndürme filosunun gücüne işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İspanya ve Fransa'ya destek amacıyla ikişer adet yangın söndürme uçağımızı sevk ettik.
Orman yangınlarıyla mücadele eden tüm ülkelere geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.
Özellikle Ağustos ve Eylül aylarında çok daha tedbirli olmamız gerekiyor." dedi.
YANGINLAR KONUSUNDA VATANDAŞLARA UYARI
Konuşmasını tamamlamadan önce vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Erdoğan, şu sözlere yer verdi:
“Açık alanlarda kesinlikle ateş yakmayalım. Yanıcı maddeler bırakmayalım. Toprağımıza zarar veren anız yakma alışkanlığından artık kurtulalım.
Girişi yasaklanan ormanlık alanlara girmeyelim. Herhangi bir duman gördüğümüzde vakit kaybetmeden ilgili birimleri arayalım.
Orman yangınlarıyla savaşan tüm ekiplerimize yeniden başarılar diliyor, ayaklarına taş değmesin diyorum.”
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