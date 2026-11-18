CHP ile Yeni Parti arasında şimdi de sosyal medya hesapları üzerinden kriz yaşanıyor. CHP yönetimi hesaplara ilişkin adli makamlara ek başvuruda bulundu. Hesapların şifre ve kullanıcı adlarının değiştirildiği tarihlerdeki teknik kayıtların tespit edilmesini istedi.
Haber Giriş Tarihi: 18.11.2026 09:20
Haber Güncellenme Tarihi: 18.11.2026 09:21
Kaynak:
AA
CHP ile YENİ Parti arasındaki aidatlar, dijital arşiv gerilimine sosyal medya hesapları da eklendi.
21 Mayıs'ta verilen mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık görevine döndüğü süreçte, partiye ait sosyal medya hesaplarının kontrolünün kimde olduğu tartışma konusu oldu.
CHP, partiye ait hesapların mevcut yönetime devredilmediğini savunuyor.
İddiaya göre, hesapların kullanıcı adları değiştirildi ve YENİ Parti tarafından kullanılıyor.
DEĞİŞİKLİKLERE İNCELEME
CHP yönetimi hesaplara ilişkin adli makamlara ek başvuruda bulundu. Hesapların şifre ve kullanıcı adlarının değiştirildiği tarihlerdeki teknik kayıtların tespit edilmesini istedi.
YENİ Parti'nin kurulduğu 24 Temmuz sonrasında yapılan kullanıcı adı değişikliklerine dikkat çekilen başvuruda, ilgili hesaplara ait IP adresleri, port bilgileri ve oturum kayıtlarının incelenmesi istendi.
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CHP ile Yeni Parti arasında sosyal medya kavgası!
CHP ile Yeni Parti arasında şimdi de sosyal medya hesapları üzerinden kriz yaşanıyor. CHP yönetimi hesaplara ilişkin adli makamlara ek başvuruda bulundu. Hesapların şifre ve kullanıcı adlarının değiştirildiği tarihlerdeki teknik kayıtların tespit edilmesini istedi.
CHP ile YENİ Parti arasındaki aidatlar, dijital arşiv gerilimine sosyal medya hesapları da eklendi.
21 Mayıs'ta verilen mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık görevine döndüğü süreçte, partiye ait sosyal medya hesaplarının kontrolünün kimde olduğu tartışma konusu oldu.
CHP, partiye ait hesapların mevcut yönetime devredilmediğini savunuyor.
İddiaya göre, hesapların kullanıcı adları değiştirildi ve YENİ Parti tarafından kullanılıyor.
DEĞİŞİKLİKLERE İNCELEME
CHP yönetimi hesaplara ilişkin adli makamlara ek başvuruda bulundu. Hesapların şifre ve kullanıcı adlarının değiştirildiği tarihlerdeki teknik kayıtların tespit edilmesini istedi.
YENİ Parti'nin kurulduğu 24 Temmuz sonrasında yapılan kullanıcı adı değişikliklerine dikkat çekilen başvuruda, ilgili hesaplara ait IP adresleri, port bilgileri ve oturum kayıtlarının incelenmesi istendi.
Kaynak: AA
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