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CHP'de 2 il başkanı daha görevden alındı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısının ardından Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden aldı. CHP Kayseri İl Başkanlığı'na Okan Marzıoğlu, CHP Antalya il başkanlığına ise Hasan Şahin atandı. Öte yandan CHP Yüksek Disiplin Kurulu Perşembe günü toplanacak. Gündemde yeni ihraçların olduğu öğrenildi.

Haber Giriş Tarihi: 23.06.2026 16:05
Haber Güncellenme Tarihi: 23.06.2026 16:06
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP'de 2 il başkanı daha görevden alındı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında iki görevden alma kararı daha alındı.

CHP'DE İKİ İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

CHP MYK'da alınan karara göre, Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındı.

ATANAN İSİMLER BELLİ OLDU

CHP Kayseri İl Başkanlığı'na Okan Marzıoğlu, CHP Antalya il başkanlığına Hasan Şahin atandı.

CHP'DE YENİ İHRAÇLAR KAPIDA

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Perşembe günü 14.00'te toplanacak. Gündemde yeni ihraçların olduğu öğrenildi.

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