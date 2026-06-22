Adalar soruşturmasında dosyaya giren yeni iddialar
Adalar soruşturmasında dosyaya giren yeni iddialar
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalar Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar dosyaya yansıdı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 39 kişi adliyeye sevk edilirken, 3 kişi serbest bırakıldı. Dosyada ruhsat, iskân, tadilat, kaçak yapı, mühür kaldırma, ceza düşürme ve denetim süreçlerine ilişkin çeşitli iddialar yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 22.06.2026 18:09
Haber Güncellenme Tarihi: 22.06.2026 18:12
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, adadaki bir taşınmazda yaz boyunca gizli tadilat gerçekleştirildi. Kültür Varlıklarını Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) tarafından taşınmaza 1 milyon 100 bin TL ceza uygulandığı öne sürüldü.
Dosyada, daha önce tadilat çalışmalarının devam edebilmesi amacıyla zabıta araçlarının tamiri gerekçesiyle 300 bin TL ödeme yapıldığı iddiası da yer aldı. Ayrıca cezanın düşürülmesi, tadilatın sürdürülmesi ve yıkım işleminin uygulanmaması karşılığında Mehmet Nuri Kaya’nın 150 bin TL’yi belediye yönetimine ayırmayı teklif ettiği ileri sürüldü.
Soruşturma belgelerinde, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın bu süreci kabul ederek ilgili kişiyi Hüseyin Yılmaz’a yönlendirdiği, Hüseyin Yılmaz’ın da taşınmazın mühürlenmemesi ve çalışmaların devam etmesi yönünde hareket ettiği iddia edildi.
Heybeliada’daki taşınmazla ilgili iddia
Dosyada yer alan bir başka iddiaya göre, Heybeliada’daki ormanlık alanda bulunan ve Müge Bouillon’a ait olduğu belirtilen bir taşınmaz için usulsüz iskân ve otel ruhsatı verilmesi amacıyla aracılar üzerinden 150 bin Euro talep edildi.
Söz konusu iddia kapsamında Ali Ercan Akpolat ve Hüseyin Yılmaz’ın isimlerinin dosyada geçtiği belirtildi. İddialar, soruşturma makamlarınca değerlendirilen belgeler arasında yer aldı.
Ruhsatsız işletmeye ilişkin değerlendirmeler
Dosyada bir işletmenin ruhsatsız şekilde faaliyet gösterdiği yönünde tespitler bulunduğu aktarıldı. Ruhsat işlemleri için yaklaşık 250 bin TL resmi harç ortaya çıktığı, bunun yanında 500 ila 550 bin TL arasında ek ödeme talebinin gündeme geldiği öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında bu süreçlere ilişkin mali hareketler ve başvuruların da incelendiği kaydedildi.
Harçtan muaf taşınmazla ilgili ödeme iddiası
Dosyada yer alan bilgilere göre, Vasil Poridis’e ait olduğu değerlendirilen ve mevzuat gereği harçtan muaf olduğu belirtilen bir taşınmazın iskân ve izin süreçleri için mal sahibinden “ücret” adı altında 1 milyon 680 bin TL tahsil edildiği iddia edildi.
Ayrıca aynı süreç kapsamında 810 bin TL daha talep edildiği öne sürüldü. Dosyada, harç muafiyetine rağmen ilgili taşınmaz için yaklaşık 3 milyon TL ödeme toplandığı yönünde iddialar bulunduğu belirtildi.
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Adalar soruşturmasında dosyaya giren yeni iddialar
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalar Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar dosyaya yansıdı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 39 kişi adliyeye sevk edilirken, 3 kişi serbest bırakıldı. Dosyada ruhsat, iskân, tadilat, kaçak yapı, mühür kaldırma, ceza düşürme ve denetim süreçlerine ilişkin çeşitli iddialar yer aldı.
Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, adadaki bir taşınmazda yaz boyunca gizli tadilat gerçekleştirildi. Kültür Varlıklarını Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) tarafından taşınmaza 1 milyon 100 bin TL ceza uygulandığı öne sürüldü.
Dosyada, daha önce tadilat çalışmalarının devam edebilmesi amacıyla zabıta araçlarının tamiri gerekçesiyle 300 bin TL ödeme yapıldığı iddiası da yer aldı. Ayrıca cezanın düşürülmesi, tadilatın sürdürülmesi ve yıkım işleminin uygulanmaması karşılığında Mehmet Nuri Kaya’nın 150 bin TL’yi belediye yönetimine ayırmayı teklif ettiği ileri sürüldü.
Soruşturma belgelerinde, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın bu süreci kabul ederek ilgili kişiyi Hüseyin Yılmaz’a yönlendirdiği, Hüseyin Yılmaz’ın da taşınmazın mühürlenmemesi ve çalışmaların devam etmesi yönünde hareket ettiği iddia edildi.
Heybeliada’daki taşınmazla ilgili iddia
Dosyada yer alan bir başka iddiaya göre, Heybeliada’daki ormanlık alanda bulunan ve Müge Bouillon’a ait olduğu belirtilen bir taşınmaz için usulsüz iskân ve otel ruhsatı verilmesi amacıyla aracılar üzerinden 150 bin Euro talep edildi.
Söz konusu iddia kapsamında Ali Ercan Akpolat ve Hüseyin Yılmaz’ın isimlerinin dosyada geçtiği belirtildi. İddialar, soruşturma makamlarınca değerlendirilen belgeler arasında yer aldı.
Ruhsatsız işletmeye ilişkin değerlendirmeler
Dosyada bir işletmenin ruhsatsız şekilde faaliyet gösterdiği yönünde tespitler bulunduğu aktarıldı. Ruhsat işlemleri için yaklaşık 250 bin TL resmi harç ortaya çıktığı, bunun yanında 500 ila 550 bin TL arasında ek ödeme talebinin gündeme geldiği öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında bu süreçlere ilişkin mali hareketler ve başvuruların da incelendiği kaydedildi.
Harçtan muaf taşınmazla ilgili ödeme iddiası
Dosyada yer alan bilgilere göre, Vasil Poridis’e ait olduğu değerlendirilen ve mevzuat gereği harçtan muaf olduğu belirtilen bir taşınmazın iskân ve izin süreçleri için mal sahibinden “ücret” adı altında 1 milyon 680 bin TL tahsil edildiği iddia edildi.
Ayrıca aynı süreç kapsamında 810 bin TL daha talep edildiği öne sürüldü. Dosyada, harç muafiyetine rağmen ilgili taşınmaz için yaklaşık 3 milyon TL ödeme toplandığı yönünde iddialar bulunduğu belirtildi.
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