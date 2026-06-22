CHP'de FETÖ bağlantılı 3 bin 400 hesap! Kilit isim ortaya çıktı
CHP'de FETÖ bağlantılı 3 bin 400 hesap! Kilit isim ortaya çıktı
CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, eski yönetimle bağlantılı 34 bin trol hesap belirlediklerini söyledi. Bu hesapların 3 bin 400'ünün FETÖ iltisaklı olduğu; bin 900'ünün ise İmamoğlu ile aynı içerikleri dolaşıma soktuğunu öne sürdü. Fırat, casusluktan tutuklanan Hüseyin Gün'ün sosyal medya ağının kilit ismi olduğunu iddia etti.
Haber Giriş Tarihi: 22.06.2026 10:47
Haber Güncellenme Tarihi: 22.06.2026 10:49
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP, sosyal medyada bin 900'ü FETÖ bağlantılı 34 bin trol hesabın manipülasyon için çalıştığını tespit etti.
CHP'de mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğu ve ekibi, görevden uzaklaştırılan Özgür Özel yönetimi hakkında yeni suçlamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ndeki konuşmasında "Arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum" demişti.
Bu sözlerden sonra CHP Genel Merkezi'nin bilişim uzmanlarına yaptırdığı sosyal medya denetiminde çarpıcı tespitler ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun CHP İletişim Koordinatörlüğü görevine getirdiği Ali Haydar Fırat, 34 bin trol hesap belirlendiğini duyurdu.
İÇERİKLER 577 ANA HESAPTAN
Bir TV programında konuşan Fırat, 201 kişilik gruplar halinde oluşturulan trol ağıyla ilgili şöyle dedi: 577 ana hesap tespit ettik. Bu hesapların tüm içerik üretimini yaptığını belirledik. Hem FETÖ'cü hesaplar hem Ekrem İmamoğlu hesapları çoğu zaman birlikte hareket etmiş. Hepsinin çıktıları, isimleri ve nereden yayın yaptıkları tespit edildi. FETÖ'nün bin 900 doğrudan hesabı ile İmamoğlu ekibi arasında çok ciddi şekilde aynı içeriklerin ortak olarak dolaşıma sokulduğunu belirledik. Bunlara para ödenmiş.
"CASUSLUK GÜN YÜZÜNE ÇIKTI HESAPLARIN YÜZDE 60'I KAPANDI"
Fırat, casusluktan tutuklanan Hüseyin Gün'ün sosyal medya ağının kilit ismi olduğunu öne sürdü. Gün'ün tutuklanmasının ardından trol hesapların yüzde 60'ının devre dışı kaldığını belirten Fırat, "Bu bize şunu söylüyor; yurtdışında birtakım faaliyetler yürüten, son derece koordineli, son derece birbirleriyle ilişkili olduğunu görüyoruz. Hem CHP'ye hem Kılıçdaroğlu'na hem de devletin kurumları ve bakanlara negatif algı çalışması yaptığı görülüyor" dedi.
PARTİ KASASINDAN 755 MİLYON LİRA
CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen kısa süre önce trol hesaplara ilişkin konuşmuş; Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde medya kuruluşlarına ve sosyal medya hesaplarına parti kasasından 755 milyon TL gönderildiğini söylemişti.
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CHP'de FETÖ bağlantılı 3 bin 400 hesap! Kilit isim ortaya çıktı
CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, eski yönetimle bağlantılı 34 bin trol hesap belirlediklerini söyledi. Bu hesapların 3 bin 400'ünün FETÖ iltisaklı olduğu; bin 900'ünün ise İmamoğlu ile aynı içerikleri dolaşıma soktuğunu öne sürdü. Fırat, casusluktan tutuklanan Hüseyin Gün'ün sosyal medya ağının kilit ismi olduğunu iddia etti.
CHP, sosyal medyada bin 900'ü FETÖ bağlantılı 34 bin trol hesabın manipülasyon için çalıştığını tespit etti.
CHP'de mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğu ve ekibi, görevden uzaklaştırılan Özgür Özel yönetimi hakkında yeni suçlamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ndeki konuşmasında "Arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum" demişti.
Bu sözlerden sonra CHP Genel Merkezi'nin bilişim uzmanlarına yaptırdığı sosyal medya denetiminde çarpıcı tespitler ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun CHP İletişim Koordinatörlüğü görevine getirdiği Ali Haydar Fırat, 34 bin trol hesap belirlendiğini duyurdu.
İÇERİKLER 577 ANA HESAPTAN
Bir TV programında konuşan Fırat, 201 kişilik gruplar halinde oluşturulan trol ağıyla ilgili şöyle dedi: 577 ana hesap tespit ettik. Bu hesapların tüm içerik üretimini yaptığını belirledik. Hem FETÖ'cü hesaplar hem Ekrem İmamoğlu hesapları çoğu zaman birlikte hareket etmiş. Hepsinin çıktıları, isimleri ve nereden yayın yaptıkları tespit edildi. FETÖ'nün bin 900 doğrudan hesabı ile İmamoğlu ekibi arasında çok ciddi şekilde aynı içeriklerin ortak olarak dolaşıma sokulduğunu belirledik. Bunlara para ödenmiş.
"CASUSLUK GÜN YÜZÜNE ÇIKTI HESAPLARIN YÜZDE 60'I KAPANDI"
Fırat, casusluktan tutuklanan Hüseyin Gün'ün sosyal medya ağının kilit ismi olduğunu öne sürdü. Gün'ün tutuklanmasının ardından trol hesapların yüzde 60'ının devre dışı kaldığını belirten Fırat, "Bu bize şunu söylüyor; yurtdışında birtakım faaliyetler yürüten, son derece koordineli, son derece birbirleriyle ilişkili olduğunu görüyoruz. Hem CHP'ye hem Kılıçdaroğlu'na hem de devletin kurumları ve bakanlara negatif algı çalışması yaptığı görülüyor" dedi.
PARTİ KASASINDAN 755 MİLYON LİRA
CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen kısa süre önce trol hesaplara ilişkin konuşmuş; Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde medya kuruluşlarına ve sosyal medya hesaplarına parti kasasından 755 milyon TL gönderildiğini söylemişti.
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