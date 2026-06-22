Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soruşturmada belediye yöneticileri ve personelin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı.
Haber Giriş Tarihi: 22.06.2026 20:32
Haber Güncellenme Tarihi: 22.06.2026 20:37
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, belediye başkan yardımcıları ve belediye personelinin de aralarında bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 42 kişiden 39'u emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarıldı
Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimliğin şüpheliler hakkındaki değerlendirmesinin ardından adli süreçte bir sonraki aşamaya geçilecek. Kararın açıklanmasıyla birlikte soruşturmanın seyri netlik kazanacak.
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Adalar Belediye Başkanı hakkında tutuklama istemi
Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soruşturmada belediye yöneticileri ve personelin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, belediye başkan yardımcıları ve belediye personelinin de aralarında bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 42 kişiden 39'u emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarıldı
Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimliğin şüpheliler hakkındaki değerlendirmesinin ardından adli süreçte bir sonraki aşamaya geçilecek. Kararın açıklanmasıyla birlikte soruşturmanın seyri netlik kazanacak.
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