Ankara Valiliği, Türkiye’de düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında güvenlik tedbirlerinin artırıldığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, zirvenin gerçekleştirileceği alanlar, delegasyonların konaklayacağı noktalar ve geçiş güzergahları başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelerde yetkisiz araç ve kişilerin girişleri engellenecek. Alınan tedbirlerin zirve süresince güvenlik ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik olduğu belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 22.06.2026 23:09
Haber Güncellenme Tarihi: 22.06.2026 23:11
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Valilik açıklamasında, açık ve kapalı alanlarda gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklere yönelik geçici yasak kararı da duyuruldu. Buna göre; toplanma, toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, protesto eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, el ilanı, bildiri ve broşür dağıtımı ile afiş ve pankart asılması gibi faaliyetler belirlenen süre boyunca yapılamayacak.
Yasak 13 gün süreyle uygulanacak
Valilik tarafından açıklanan karara göre yasak uygulaması 28 Haziran 2026 günü saat 00.00’da başlayacak ve 10 Temmuz 2026 günü saat 23.59’da sona erecek. Kararın toplam 13 gün boyunca geçerli olacağı bildirildi.
Güvenlik önlemleri belirlenen bölgelerde yoğunlaşacak
Açıklamada, NATO zirvesi nedeniyle alınan tedbirlerin özellikle zirve alanları, konaklama bölgeleri ve delegasyon güzergahlarında uygulanacağı ifade edildi. Yetkisiz araç ve şahısların bu bölgelere girişlerinin engellenmesine yönelik çalışmaların ilgili kurumların koordinasyonunda yürütüleceği kaydedildi.
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Ankara’da NATO zirvesi öncesi 13 günlük karar
Ankara Valiliği, Türkiye’de düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında güvenlik tedbirlerinin artırıldığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, zirvenin gerçekleştirileceği alanlar, delegasyonların konaklayacağı noktalar ve geçiş güzergahları başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelerde yetkisiz araç ve kişilerin girişleri engellenecek. Alınan tedbirlerin zirve süresince güvenlik ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik olduğu belirtildi.
Valilik açıklamasında, açık ve kapalı alanlarda gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklere yönelik geçici yasak kararı da duyuruldu. Buna göre; toplanma, toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, protesto eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, el ilanı, bildiri ve broşür dağıtımı ile afiş ve pankart asılması gibi faaliyetler belirlenen süre boyunca yapılamayacak.
Yasak 13 gün süreyle uygulanacak
Valilik tarafından açıklanan karara göre yasak uygulaması 28 Haziran 2026 günü saat 00.00’da başlayacak ve 10 Temmuz 2026 günü saat 23.59’da sona erecek. Kararın toplam 13 gün boyunca geçerli olacağı bildirildi.
Güvenlik önlemleri belirlenen bölgelerde yoğunlaşacak
Açıklamada, NATO zirvesi nedeniyle alınan tedbirlerin özellikle zirve alanları, konaklama bölgeleri ve delegasyon güzergahlarında uygulanacağı ifade edildi. Yetkisiz araç ve şahısların bu bölgelere girişlerinin engellenmesine yönelik çalışmaların ilgili kurumların koordinasyonunda yürütüleceği kaydedildi.
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