Kubilay Kundakçı davasında ilk duruşmada dikkat çeken ifadeler
Kubilay Kundakçı davasında ilk duruşmada dikkat çeken ifadeler
İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması bugün Anadolu Adliyesi 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle duruşma Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonu'nda yapıldı. Duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Yargılamanın ilerleyen aşamalarında mahkemenin değerlendireceği delil ve beyanlar dosyanın seyrinde belirleyici olacak.
Haber Giriş Tarihi: 22.06.2026 18:19
Haber Güncellenme Tarihi: 22.06.2026 18:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Tutuklu sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu savunmasında, olay günü Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte bulunduğunu ve müzik stüdyosunun yer aldığı sokağa geldiklerinde beyaz bir araç gördüklerini anlattı. Araçtan indikten sonra yaşanan arbede sırasında silahın ateş aldığını öne süren Kadayıfçıoğlu, kime ait silahın patladığını anlayamadığını söyledi.
Kadayıfçıoğlu, olay sırasında kimseye silah doğrultmadığını ve tetiğe basmadığını savundu. Silah taşıdığını yalnızca yanında bulunan kişinin bildiğini ifade eden sanık, yaşananların ardından büyük bir şok yaşadığını belirtti.
Aleyna Kalaycıoğlu olay öncesini anlattı
Tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu, rapçi Canbay ile geçmişte ilişki yaşadığını, ayrılığın ardından Alaattin Kadayıfçıoğlu ile görüşmeye başladığını söyledi. Olay günü Canbay ve Kubilay Kaan Kundakçı'nın kendisini aradığını belirten Kalaycıoğlu, tarafları bir araya getirme girişimlerinin bulunduğunu ifade etti.
Kalaycıoğlu, olay anında Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun araçtan inerek konuşacağını söylediğini, silah sesi duyduktan sonra yaşananlardan haberdar olduğunu belirtti. Telefonunu kapatmadığını ve herhangi bir veriyi silmediğini de savunmasına ekledi.
Aile sanıklara tepki gösterdi
Duruşmada söz alan Kubilay Kaan Kundakçı'nın babası Cemil Kundakçı, oğlunun ölümünün ardından yaşadıkları süreci anlattı. Sanıkların en ağır cezaları almasını talep eden Kundakçı, olayın bir ilişki meselesi nedeniyle yaşandığını ifade etti.
Bu sırada Aleyna Kalaycıoğlu gözyaşları içinde, "Ben kimsenin ölümüne sebep olmadım" dedi. Mahkeme salonunda zaman zaman duygusal anlar yaşandı.
Anne Ülker Kundakçı da sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek oğlunun hakkını yargılama süreci boyunca savunacağını söyledi.
Diğer sanıklar da savunmalarını sundu
Tutuklu sanıklar Mustafa Recep ve Hüseyin Avcı, olay sırasında yaşanan arbede ve silah sesine ilişkin gördüklerini anlattı. Her iki sanık da olayın ardından panik yaşadıklarını ve silahın kim tarafından ateşlendiğini görmediklerini ifade etti.
Metin Kadayıfçıoğlu, Engin Taşkıran, Bilal Kadayıfçıoğlu ve Zuhal Kalaycıoğlu da mahkemede savunmalarını yaptı. Sanıklar, haklarındaki suçlamalara ilişkin açıklamalarda bulunurken olayın planlanmasına dair bilgileri olmadığını savundu.
Tanık olarak dinlenen Canbay olay anını anlattı
Mahkemede tanık sıfatıyla dinlenen rapçi Canbay, olay sırasında araç içerisinde bulunduğunu söyledi. Çakarlı bir aracın yanlarına geldiğini ve araçtan inen kişinin kendilerine yöneldiğini ifade eden Canbay, silahın kendisine doğrultulduğunu öne sürdü.
Canbay, boğuşma yaşanmadığını, kendisini korumak amacıyla elini kaldırdığını ve bu sırada silahın ateş aldığını söyledi. Kubilay Kaan Kundakçı'nın vurulduğunu ilk anda fark etmediğini belirten Canbay, daha sonra yardım çağrısında bulunduğunu anlattı.
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Kubilay Kundakçı davasında ilk duruşmada dikkat çeken ifadeler
İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması bugün Anadolu Adliyesi 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle duruşma Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonu'nda yapıldı. Duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Yargılamanın ilerleyen aşamalarında mahkemenin değerlendireceği delil ve beyanlar dosyanın seyrinde belirleyici olacak.
Tutuklu sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu savunmasında, olay günü Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte bulunduğunu ve müzik stüdyosunun yer aldığı sokağa geldiklerinde beyaz bir araç gördüklerini anlattı. Araçtan indikten sonra yaşanan arbede sırasında silahın ateş aldığını öne süren Kadayıfçıoğlu, kime ait silahın patladığını anlayamadığını söyledi.
Kadayıfçıoğlu, olay sırasında kimseye silah doğrultmadığını ve tetiğe basmadığını savundu. Silah taşıdığını yalnızca yanında bulunan kişinin bildiğini ifade eden sanık, yaşananların ardından büyük bir şok yaşadığını belirtti.
Aleyna Kalaycıoğlu olay öncesini anlattı
Tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu, rapçi Canbay ile geçmişte ilişki yaşadığını, ayrılığın ardından Alaattin Kadayıfçıoğlu ile görüşmeye başladığını söyledi. Olay günü Canbay ve Kubilay Kaan Kundakçı'nın kendisini aradığını belirten Kalaycıoğlu, tarafları bir araya getirme girişimlerinin bulunduğunu ifade etti.
Kalaycıoğlu, olay anında Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun araçtan inerek konuşacağını söylediğini, silah sesi duyduktan sonra yaşananlardan haberdar olduğunu belirtti. Telefonunu kapatmadığını ve herhangi bir veriyi silmediğini de savunmasına ekledi.
Aile sanıklara tepki gösterdi
Duruşmada söz alan Kubilay Kaan Kundakçı'nın babası Cemil Kundakçı, oğlunun ölümünün ardından yaşadıkları süreci anlattı. Sanıkların en ağır cezaları almasını talep eden Kundakçı, olayın bir ilişki meselesi nedeniyle yaşandığını ifade etti.
Bu sırada Aleyna Kalaycıoğlu gözyaşları içinde, "Ben kimsenin ölümüne sebep olmadım" dedi. Mahkeme salonunda zaman zaman duygusal anlar yaşandı.
Anne Ülker Kundakçı da sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek oğlunun hakkını yargılama süreci boyunca savunacağını söyledi.
Diğer sanıklar da savunmalarını sundu
Tutuklu sanıklar Mustafa Recep ve Hüseyin Avcı, olay sırasında yaşanan arbede ve silah sesine ilişkin gördüklerini anlattı. Her iki sanık da olayın ardından panik yaşadıklarını ve silahın kim tarafından ateşlendiğini görmediklerini ifade etti.
Metin Kadayıfçıoğlu, Engin Taşkıran, Bilal Kadayıfçıoğlu ve Zuhal Kalaycıoğlu da mahkemede savunmalarını yaptı. Sanıklar, haklarındaki suçlamalara ilişkin açıklamalarda bulunurken olayın planlanmasına dair bilgileri olmadığını savundu.
Tanık olarak dinlenen Canbay olay anını anlattı
Mahkemede tanık sıfatıyla dinlenen rapçi Canbay, olay sırasında araç içerisinde bulunduğunu söyledi. Çakarlı bir aracın yanlarına geldiğini ve araçtan inen kişinin kendilerine yöneldiğini ifade eden Canbay, silahın kendisine doğrultulduğunu öne sürdü.
Canbay, boğuşma yaşanmadığını, kendisini korumak amacıyla elini kaldırdığını ve bu sırada silahın ateş aldığını söyledi. Kubilay Kaan Kundakçı'nın vurulduğunu ilk anda fark etmediğini belirten Canbay, daha sonra yardım çağrısında bulunduğunu anlattı.
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