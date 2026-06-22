Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik diplomasi görüşmeleri İran ve Irak hattında temas
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik diplomasi görüşmeleri İran ve Irak hattında temas
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Irak Başbakanı Ali Zeydi ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Türkiye’nin komşu ülkelerle ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve ekonomik iş birliği konuları ele alındı.
Haber Giriş Tarihi: 22.06.2026 20:25
Haber Güncellenme Tarihi: 22.06.2026 20:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İletişim Başkanlığının açıklamasına göre Erdoğan ile Pezeşkiyan arasındaki görüşmede İran ile ABD arasında varılan mutabakat değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu mutabakatın memnuniyet verici olduğunu belirterek Türkiye’nin sürecin barışla sonuçlanması için destek vermeye devam edeceğini ifade etti.
Erdoğan ayrıca müzakereleri sabote etmeye yönelik girişimlere karşı dikkatli olunmasının önemine işaret etti. Görüşmede yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımların gerekli olduğu vurgulandı.
Ticaret ve enerji iş birliği mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İran arasındaki ticari, mali ve enerji alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gündemdeki başlıklar arasında yer aldığı bildirildi.
Irak ile ilişkilerde yeni dönem vurgusu
Erdoğan’ın Irak Başbakanı Ali Zeydi ile yaptığı telefon görüşmesinde ise Türkiye-Irak ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği alanları değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri daha ileri seviyeye taşımayı hedeflediklerini belirtti. Özellikle enerji, savunma sanayii ve ulaştırma alanlarında önemli bir iş birliği potansiyeli bulunduğunu ifade etti.
Zeydi’ye Türkiye daveti
Görüşmede Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi’yi kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere Türkiye’ye davet etti. Açıklamada, iki ülke arasındaki temasların sürdürülmesine yönelik iradenin teyit edildiği belirtildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik diplomasi görüşmeleri İran ve Irak hattında temas
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Irak Başbakanı Ali Zeydi ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Türkiye’nin komşu ülkelerle ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve ekonomik iş birliği konuları ele alındı.
İletişim Başkanlığının açıklamasına göre Erdoğan ile Pezeşkiyan arasındaki görüşmede İran ile ABD arasında varılan mutabakat değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu mutabakatın memnuniyet verici olduğunu belirterek Türkiye’nin sürecin barışla sonuçlanması için destek vermeye devam edeceğini ifade etti.
Erdoğan ayrıca müzakereleri sabote etmeye yönelik girişimlere karşı dikkatli olunmasının önemine işaret etti. Görüşmede yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımların gerekli olduğu vurgulandı.
Ticaret ve enerji iş birliği mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İran arasındaki ticari, mali ve enerji alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gündemdeki başlıklar arasında yer aldığı bildirildi.
Irak ile ilişkilerde yeni dönem vurgusu
Erdoğan’ın Irak Başbakanı Ali Zeydi ile yaptığı telefon görüşmesinde ise Türkiye-Irak ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği alanları değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri daha ileri seviyeye taşımayı hedeflediklerini belirtti. Özellikle enerji, savunma sanayii ve ulaştırma alanlarında önemli bir iş birliği potansiyeli bulunduğunu ifade etti.
Zeydi’ye Türkiye daveti
Görüşmede Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi’yi kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere Türkiye’ye davet etti. Açıklamada, iki ülke arasındaki temasların sürdürülmesine yönelik iradenin teyit edildiği belirtildi.
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