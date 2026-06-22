Gaziantep Havalimanı'nda Stuttgart–Gaziantep seferini gerçekleştiren SunExpress'e ait yolcu uçağının inişinin ardından lastiği patladı ve ön iniş takımında hasar meydana geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, uçakta bulunan 186 yolcu ile 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi.
Haber Giriş Tarihi: 22.06.2026 20:40
Haber Güncellenme Tarihi: 22.06.2026 20:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, SunExpress'e ait Stuttgart–Gaziantep seferini gerçekleştiren yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından lastiğinin patladığını ve ön iniş takımında hasar oluştuğunu duyurdu.
Olayın ardından havalimanındaki ekipler bölgeye yönlendirilirken, gerekli emniyet prosedürleri devreye alındı.
Yolcular ve mürettebat tahliye edildi
Bakanlığın açıklamasına göre uçakta bulunan 186 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Tahliye işlemleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandı.
Yetkililer, olayın ardından yolcuların güvenliğinin sağlandığını bildirdi.
İnceleme süreci başlatıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olayın nedenlerinin belirlenmesi amacıyla gerekli inceleme süreçlerinin başlatıldığını açıkladı.
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Gaziantep'te yolcu uçağının inişi sonrası alarm
Gaziantep Havalimanı'nda Stuttgart–Gaziantep seferini gerçekleştiren SunExpress'e ait yolcu uçağının inişinin ardından lastiği patladı ve ön iniş takımında hasar meydana geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, uçakta bulunan 186 yolcu ile 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, SunExpress'e ait Stuttgart–Gaziantep seferini gerçekleştiren yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından lastiğinin patladığını ve ön iniş takımında hasar oluştuğunu duyurdu.
Olayın ardından havalimanındaki ekipler bölgeye yönlendirilirken, gerekli emniyet prosedürleri devreye alındı.
Yolcular ve mürettebat tahliye edildi
Bakanlığın açıklamasına göre uçakta bulunan 186 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Tahliye işlemleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandı.
Yetkililer, olayın ardından yolcuların güvenliğinin sağlandığını bildirdi.
İnceleme süreci başlatıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olayın nedenlerinin belirlenmesi amacıyla gerekli inceleme süreçlerinin başlatıldığını açıkladı.
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