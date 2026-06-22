SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Gaziantep'te yolcu uçağının inişi sonrası alarm

Gaziantep Havalimanı'nda Stuttgart–Gaziantep seferini gerçekleştiren SunExpress'e ait yolcu uçağının inişinin ardından lastiği patladı ve ön iniş takımında hasar meydana geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, uçakta bulunan 186 yolcu ile 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi.

Haber Giriş Tarihi: 22.06.2026 20:40
Haber Güncellenme Tarihi: 22.06.2026 20:46
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Gaziantep'te yolcu uçağının inişi sonrası alarm

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, SunExpress'e ait Stuttgart–Gaziantep seferini gerçekleştiren yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından lastiğinin patladığını ve ön iniş takımında hasar oluştuğunu duyurdu.

Olayın ardından havalimanındaki ekipler bölgeye yönlendirilirken, gerekli emniyet prosedürleri devreye alındı.

Yolcular ve mürettebat tahliye edildi

Bakanlığın açıklamasına göre uçakta bulunan 186 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Tahliye işlemleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandı.

Yetkililer, olayın ardından yolcuların güvenliğinin sağlandığını bildirdi.

İnceleme süreci başlatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olayın nedenlerinin belirlenmesi amacıyla gerekli inceleme süreçlerinin başlatıldığını açıkladı.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver