Tuzla’daki imar raporu CHP içinde yeni gerilim yarattı
Tuzla’daki imar raporu CHP içinde yeni gerilim yarattı
Tuzla Belediyesi Meclisi, emsal transferleri ve imar planı değişikliği gündemiyle olağanüstü toplandı. Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı teftiş raporunun uygulanması halinde yaklaşık 10 bin konut ve 30 bin kişinin doğrudan etkilenebileceğini belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 22.06.2026 22:19
Haber Güncellenme Tarihi: 22.06.2026 22:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bingöl, Eylül 2024'te belediyeye ulaşan bir ihbar mektubunda emsal transferlerine ilişkin usulsüzlük iddialarının yer aldığını söyledi. İddiaların ardından konuyu İBB’ye ilettiklerini aktaran Bingöl, belediye olarak ayrıca inceleme ve teftiş çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.
İmar planı sürecinde görüş ayrılığı ortaya çıktı
Yapı ruhsatlarının imar mevzuatına uygun hale getirilmesi amacıyla çalışma yürüttüklerini belirten Bingöl, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sorunun çözümü için imar artışı gerektiği yönünde görüş bildirdiğini kaydetti. Bu kapsamda hazırlanan düzenlemenin ilçe meclisinde kabul edilerek İBB’ye gönderildiğini söyledi.
Bingöl, süreç devam ederken İBB’nin plan değişikliğini onaylamayacağını ve konuyu teftişe yönlendireceğini bildirdiğini öne sürdü. İBB’nin daha önce fark edilmeyen bir konunun çözümüne destek vermediğini savunan Bingöl, bu yaklaşımın hayal kırıklığı oluşturduğunu dile getirdi.
Teftiş raporuna ilişkin açıklamalar
Belediye Başkanı Bingöl, İBB tarafından hazırlanan teftiş raporunun çeşitli kamu kurumlarına iletildiğini belirtti. Raporda yapı ruhsatlarının ve varsa iskan belgelerinin iptali, para cezası uygulanması, ilgili kişi ve şirketler hakkında işlem yapılması ile konutların mühürlenmesi gibi hususların yer aldığını ifade etti.
Bingöl, söz konusu işlemlerin uygulanmasının yaklaşık 750 yapı ruhsatı ve 10 bin konutu kapsayabileceğini söyledi. Bu durumun yaklaşık 30 bin kişinin konut kullanımını etkileyebileceğini belirten Bingöl, rapora yönelik eleştirilerini meclis kürsüsünden dile getirdi.
AK Parti grubundan süreç eleştirisi
AK Parti Grup Başkanvekili Murat Kant da mecliste yaptığı konuşmada sürecin vatandaşlar açısından mağduriyet oluşturduğunu söyledi. Çözüm odaklı yaklaşım çağrısında bulunan Kant, İBB’nin teftiş raporuna yönelik eleştirilerde bulundu.
Kant, raporun zamanlamasına ilişkin soru işaretleri bulunduğunu ifade ederek süreci siyasi bir operasyon olarak değerlendirdiklerini söyledi. İddialarla ilgili nihai kararın yetkili kurumlar tarafından verileceğini belirten Kant, siyaset kurumunun temel görevinin vatandaşların sorunlarını çözmek olduğunu kaydetti.
Plan değişikliği oy birliğiyle kabul edildi
Toplantıda gündeme alınan imar planı değişikliği teklifi önce komisyona sevk edildi. Komisyon çalışmasının ardından hazırlanan rapor meclis oylamasına sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
Oylama sonrasında konuşan Bingöl, sorunun çözümüne yönelik adımların kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Kant ise komisyon aşamasında Cumhur İttifakı üyelerinin oy birliğiyle hareket ettiğini ancak bazı meclis üyelerinin nihai kararda farklı tutum sergilediğini ifade etti.
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Tuzla’daki imar raporu CHP içinde yeni gerilim yarattı
Tuzla Belediyesi Meclisi, emsal transferleri ve imar planı değişikliği gündemiyle olağanüstü toplandı. Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı teftiş raporunun uygulanması halinde yaklaşık 10 bin konut ve 30 bin kişinin doğrudan etkilenebileceğini belirtti.
Bingöl, Eylül 2024'te belediyeye ulaşan bir ihbar mektubunda emsal transferlerine ilişkin usulsüzlük iddialarının yer aldığını söyledi. İddiaların ardından konuyu İBB’ye ilettiklerini aktaran Bingöl, belediye olarak ayrıca inceleme ve teftiş çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.
İmar planı sürecinde görüş ayrılığı ortaya çıktı
Yapı ruhsatlarının imar mevzuatına uygun hale getirilmesi amacıyla çalışma yürüttüklerini belirten Bingöl, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sorunun çözümü için imar artışı gerektiği yönünde görüş bildirdiğini kaydetti. Bu kapsamda hazırlanan düzenlemenin ilçe meclisinde kabul edilerek İBB’ye gönderildiğini söyledi.
Bingöl, süreç devam ederken İBB’nin plan değişikliğini onaylamayacağını ve konuyu teftişe yönlendireceğini bildirdiğini öne sürdü. İBB’nin daha önce fark edilmeyen bir konunun çözümüne destek vermediğini savunan Bingöl, bu yaklaşımın hayal kırıklığı oluşturduğunu dile getirdi.
Teftiş raporuna ilişkin açıklamalar
Belediye Başkanı Bingöl, İBB tarafından hazırlanan teftiş raporunun çeşitli kamu kurumlarına iletildiğini belirtti. Raporda yapı ruhsatlarının ve varsa iskan belgelerinin iptali, para cezası uygulanması, ilgili kişi ve şirketler hakkında işlem yapılması ile konutların mühürlenmesi gibi hususların yer aldığını ifade etti.
Bingöl, söz konusu işlemlerin uygulanmasının yaklaşık 750 yapı ruhsatı ve 10 bin konutu kapsayabileceğini söyledi. Bu durumun yaklaşık 30 bin kişinin konut kullanımını etkileyebileceğini belirten Bingöl, rapora yönelik eleştirilerini meclis kürsüsünden dile getirdi.
AK Parti grubundan süreç eleştirisi
AK Parti Grup Başkanvekili Murat Kant da mecliste yaptığı konuşmada sürecin vatandaşlar açısından mağduriyet oluşturduğunu söyledi. Çözüm odaklı yaklaşım çağrısında bulunan Kant, İBB’nin teftiş raporuna yönelik eleştirilerde bulundu.
Kant, raporun zamanlamasına ilişkin soru işaretleri bulunduğunu ifade ederek süreci siyasi bir operasyon olarak değerlendirdiklerini söyledi. İddialarla ilgili nihai kararın yetkili kurumlar tarafından verileceğini belirten Kant, siyaset kurumunun temel görevinin vatandaşların sorunlarını çözmek olduğunu kaydetti.
Plan değişikliği oy birliğiyle kabul edildi
Toplantıda gündeme alınan imar planı değişikliği teklifi önce komisyona sevk edildi. Komisyon çalışmasının ardından hazırlanan rapor meclis oylamasına sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
Oylama sonrasında konuşan Bingöl, sorunun çözümüne yönelik adımların kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Kant ise komisyon aşamasında Cumhur İttifakı üyelerinin oy birliğiyle hareket ettiğini ancak bazı meclis üyelerinin nihai kararda farklı tutum sergilediğini ifade etti.
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