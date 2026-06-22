Kılıçdaroğlu'nun Bursa kararı sonrası il binasında hareketlilik
Kılıçdaroğlu'nun Bursa kararı sonrası il binasında hareketlilik
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirildiği belirtilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ı görevden alarak yerine Turgut Özkan'ı atadığı iddiasının ardından Bursa'da parti teşkilatında hareketlilik yaşandı. Turgut Özkan'ın il binasına gelerek görevi devralabileceği yönündeki iddialar üzerine partililer CHP Bursa İl Başkanlığı binası önünde toplandı.
Haber Giriş Tarihi: 22.06.2026 23:22
Haber Güncellenme Tarihi: 22.06.2026 23:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Görev değişikliği kararının, 17 Haziran'da gerçekleştirildiği belirtilen MYK toplantısında alındığı öne sürüldü. Kararın ardından il başkanlığı binasında güvenlik ve organizasyon tedbirleri dikkat çekti.
İl binası önünde barikat oluşturuldu
Erken saatlerde il başkanlığı binasına gelen partililer, Turgut Özkan'ın il binasına gelebileceği yönündeki iddialar üzerine giriş kısmına sandalyeler yerleştirdi. Parti üyeleri ve teşkilat mensupları bina önünde bekleyişini sürdürdü.
Yeşiltaş karara itiraz etti
Görevden alındığı belirtilen CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, alınan kararın geçerli olmadığını savundu. Yeşiltaş, MYK'nın usule uygun şekilde toplanmadığını öne sürerek kararın parti mevzuatına aykırı olduğunu ifade etti.
Yeşiltaş açıklamasında, verilen kararı tanımadıklarını ve görevlerinin başında olduklarını belirtti. Parti üyeleri ve örgüt temsilcileriyle birlikte il başkanlığı binasında bulunmayı sürdürdüklerini söyledi.
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Kılıçdaroğlu'nun Bursa kararı sonrası il binasında hareketlilik
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirildiği belirtilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ı görevden alarak yerine Turgut Özkan'ı atadığı iddiasının ardından Bursa'da parti teşkilatında hareketlilik yaşandı. Turgut Özkan'ın il binasına gelerek görevi devralabileceği yönündeki iddialar üzerine partililer CHP Bursa İl Başkanlığı binası önünde toplandı.
Görev değişikliği kararının, 17 Haziran'da gerçekleştirildiği belirtilen MYK toplantısında alındığı öne sürüldü. Kararın ardından il başkanlığı binasında güvenlik ve organizasyon tedbirleri dikkat çekti.
İl binası önünde barikat oluşturuldu
Erken saatlerde il başkanlığı binasına gelen partililer, Turgut Özkan'ın il binasına gelebileceği yönündeki iddialar üzerine giriş kısmına sandalyeler yerleştirdi. Parti üyeleri ve teşkilat mensupları bina önünde bekleyişini sürdürdü.
Yeşiltaş karara itiraz etti
Görevden alındığı belirtilen CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, alınan kararın geçerli olmadığını savundu. Yeşiltaş, MYK'nın usule uygun şekilde toplanmadığını öne sürerek kararın parti mevzuatına aykırı olduğunu ifade etti.
Yeşiltaş açıklamasında, verilen kararı tanımadıklarını ve görevlerinin başında olduklarını belirtti. Parti üyeleri ve örgüt temsilcileriyle birlikte il başkanlığı binasında bulunmayı sürdürdüklerini söyledi.
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