Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor: Gelecek Partisi feshedildi
Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor: Gelecek Partisi feshedildi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu siyasi hayatını sonlandırma kararı aldı. Kurmaylarıyla bir araya gelen Davutoğlu'nun, Meclis'teki Yeni Yol Grup Toplantısı'nda yer almaması dikkat çeken detaylar arasında oldu. Gelecek Partisi'nin feshedildiği bildirildi
Haber Giriş Tarihi: 29.07.2026 21:12
Haber Güncellenme Tarihi: 29.07.2026 21:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakma kararı aldı. Kurmaylarıyla toplantı gerçekleştiren Davutoğlu'nun meclis çatısı altındaki Yeni Yol Grup Toplantısına katılmaması dikkat çekti. Gelecek Partisi'nin feshedildiği açıklandı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Gelecek Partisi'nin feshedildiğini duyurdu.
GELECEK PARTİSİ FESHEDİLDİ
Ahmet Davutoğlu'nun liderliğindeki Gelecek Partisi'nin feshedildiği açıklandı. Resmi X hesabından açıklamalarda bulunan Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Partimizin yetkili kurulları ve Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde, kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz"
THİNK THANK KURULUŞU KURMAYI PLANLIYOR
Davutoğlu, siyasi kariyerini noktalamasının ardından bir think thank kuruluşu kurmayı hedefliyor. Daha önce kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na (BİSAV) kayyum atanmasıyla gündeme gelen Davutoğlu'nun, yeni bir düşünce kuruluşu oluşturmak adına çalışmalara başlaması öngörülüyor.
Son birkaç gündür il başkanları ve parti üyeleriyle temas kuran Davutoğlu, yarın saat 14.00'te Başkanlık Kurulu toplantısında yer alacak. Bu görüşmenin ardından Davutoğlu'nun kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.
BİRLEŞMEDE ANLAŞMAZLIK ÇIKMIŞTI
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, parti kurmaylarıyla yaptığı istişareler sonucunda siyaseti bırakma kararı aldığı öne sürülüyor. Davutoğlu'nun, Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi ile gerçekleştirdiği temaslarda birleşme teklifi sunduğu ancak iki partiyle yaşanan görüşmezlikler nedeniyle birleşmenin sağlanamadığı belirtildi.
YENİ YOL GRUBUNA KATILMADI
Ahmet Davutoğlu bugün Yeni Yol grubunun gerçekleştirdiği grup toplantısına katılım sağlamadı.
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Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor: Gelecek Partisi feshedildi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu siyasi hayatını sonlandırma kararı aldı. Kurmaylarıyla bir araya gelen Davutoğlu'nun, Meclis'teki Yeni Yol Grup Toplantısı'nda yer almaması dikkat çeken detaylar arasında oldu. Gelecek Partisi'nin feshedildiği bildirildi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakma kararı aldı. Kurmaylarıyla toplantı gerçekleştiren Davutoğlu'nun meclis çatısı altındaki Yeni Yol Grup Toplantısına katılmaması dikkat çekti. Gelecek Partisi'nin feshedildiği açıklandı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Gelecek Partisi'nin feshedildiğini duyurdu.
GELECEK PARTİSİ FESHEDİLDİ
Ahmet Davutoğlu'nun liderliğindeki Gelecek Partisi'nin feshedildiği açıklandı. Resmi X hesabından açıklamalarda bulunan Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Partimizin yetkili kurulları ve Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde, kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz"
THİNK THANK KURULUŞU KURMAYI PLANLIYOR
Davutoğlu, siyasi kariyerini noktalamasının ardından bir think thank kuruluşu kurmayı hedefliyor. Daha önce kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na (BİSAV) kayyum atanmasıyla gündeme gelen Davutoğlu'nun, yeni bir düşünce kuruluşu oluşturmak adına çalışmalara başlaması öngörülüyor.
Son birkaç gündür il başkanları ve parti üyeleriyle temas kuran Davutoğlu, yarın saat 14.00'te Başkanlık Kurulu toplantısında yer alacak. Bu görüşmenin ardından Davutoğlu'nun kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.
BİRLEŞMEDE ANLAŞMAZLIK ÇIKMIŞTI
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, parti kurmaylarıyla yaptığı istişareler sonucunda siyaseti bırakma kararı aldığı öne sürülüyor. Davutoğlu'nun, Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi ile gerçekleştirdiği temaslarda birleşme teklifi sunduğu ancak iki partiyle yaşanan görüşmezlikler nedeniyle birleşmenin sağlanamadığı belirtildi.
YENİ YOL GRUBUNA KATILMADI
Ahmet Davutoğlu bugün Yeni Yol grubunun gerçekleştirdiği grup toplantısına katılım sağlamadı.
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