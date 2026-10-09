5 küresel devden Türkiye açıklaması: Fon krizi ekonomiye güveni sarsmadı
5 küresel devden Türkiye açıklaması: Fon krizi ekonomiye güveni sarsmadı
Türkiye'deki fon krizinin ekonomiye güveni sarsmadığı, küresel finans devlerinin mesajlarıyla da ortaya konuldu. 5 dev, fon krizinin sistemik tehdit olmadığını teyit etti.
Haber Giriş Tarihi: 09.10.2026 09:27
Haber Güncellenme Tarihi: 09.10.2026 09:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye'de 131 yatırım fonunun tasfiye süreciyle yaşanan durum, uluslararası finans kuruluşları Fitch, Standard & Poor's (S&P), Moody's, FTSE Russell ve JPMorgan tarafından bir tehdit olarak görülmedi.
Fitch Ratings Türkiye Ülke Direktörü Douglas Winslow, fon piyasasındaki gelişmeleri "negatif" olarak nitelendirirken Türkiye'nin kredi notu üzerinde olumsuz etki beklemediğini söyledi. Winslow, krizin ekonominin genelinde dolarizasyon baskısı yaratmadığını belirterek, finansal sistem açısından "sistemik risk beklemiyoruz" mesajı verdi. Winslow, rezervlerdeki iyileşmenin dış şoklara karşı daha güçlü tampon oluşturduğunu da vurguladı.
'İZOLE BİR DURUM'
S&P Global Ratings analisti Karen Vartapetov, gelişmelerin izole kalması halinde Türkiye'nin kredi notu üzerinde aşağı yönlü baskı beklemediklerini açıkladı. Hanehalkının TL cinsinden reel varlıklara güvenini sürdürmesi halinde olumsuz etkilerin sınırlı kalacağını belirten Vartapetov, döviz kuru, dolarizasyon ile finans ve bankacılık likiditesinde belirgin bir tepki görülmediğini söyledi. Vartapetov yaşananları "oldukça izole bir durum" olarak değerlendirirken, otoritelerin adımlarını "hızlı ve ikna edici" buldu.
'KREDİ RİSKİ SINIRLI'
Moody's Ratings ise yaşan krizinin kredi riskini "sınırlı" olarak değerlendirdi. Kuruluş, krizin kredi profili üzerindeki etkisinin düşük olduğuna işaret ederken, gözetim ve denetim sorunlarına dikkat çekti. Moody's, krizin kredi etkisi ile denetim sorunlarının ayrı değerlendirilmesi gerektiği mesajını verdi.
'SİSTEMİ SARSMAZ'
ABD'li yatırım bankası JPMorgan ise krizin kredi notundan çok ekonomik aktiviteye olası etkisine odaklandı. Banka, fon sektöründeki çalkantının 2026'nın dördüncü çeyreğinde ekonomik faaliyeti sınırlı baskılayabileceğini değerlendirdi. 5 kurumun mesajlarında ortak tablo net: Krizin Türkiye'nin kredi profilini veya finansal sistemi sarsacak boyutta görülmediği değerlendiriliyor. Fitch "sistemik risk beklemiyor", S&P "aşağı yönlü baskı beklemiyor", Moody's riski "sınırlı" görüyor. FTSE statüyü koruyor, JPMorgan etkiyi sınırlı görüyor.
TÜRKİYE'NİN STATÜSÜ DEĞİŞMEDİ
Uluslararası endeks sağlayıcısı FTSE Russell, Türkiye'nin "Advanced Emerging - İleri Gelişen Piyasa" statüsünü değiştirmedi. Türkiye, olası statü değişikliklerinin takip edildiği izleme listesine de alınmadı.
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5 küresel devden Türkiye açıklaması: Fon krizi ekonomiye güveni sarsmadı
Türkiye'deki fon krizinin ekonomiye güveni sarsmadığı, küresel finans devlerinin mesajlarıyla da ortaya konuldu. 5 dev, fon krizinin sistemik tehdit olmadığını teyit etti.
Türkiye'de 131 yatırım fonunun tasfiye süreciyle yaşanan durum, uluslararası finans kuruluşları Fitch, Standard & Poor's (S&P), Moody's, FTSE Russell ve JPMorgan tarafından bir tehdit olarak görülmedi.
Fitch Ratings Türkiye Ülke Direktörü Douglas Winslow, fon piyasasındaki gelişmeleri "negatif" olarak nitelendirirken Türkiye'nin kredi notu üzerinde olumsuz etki beklemediğini söyledi. Winslow, krizin ekonominin genelinde dolarizasyon baskısı yaratmadığını belirterek, finansal sistem açısından "sistemik risk beklemiyoruz" mesajı verdi. Winslow, rezervlerdeki iyileşmenin dış şoklara karşı daha güçlü tampon oluşturduğunu da vurguladı.
'İZOLE BİR DURUM'
S&P Global Ratings analisti Karen Vartapetov, gelişmelerin izole kalması halinde Türkiye'nin kredi notu üzerinde aşağı yönlü baskı beklemediklerini açıkladı. Hanehalkının TL cinsinden reel varlıklara güvenini sürdürmesi halinde olumsuz etkilerin sınırlı kalacağını belirten Vartapetov, döviz kuru, dolarizasyon ile finans ve bankacılık likiditesinde belirgin bir tepki görülmediğini söyledi. Vartapetov yaşananları "oldukça izole bir durum" olarak değerlendirirken, otoritelerin adımlarını "hızlı ve ikna edici" buldu.
'KREDİ RİSKİ SINIRLI'
Moody's Ratings ise yaşan krizinin kredi riskini "sınırlı" olarak değerlendirdi. Kuruluş, krizin kredi profili üzerindeki etkisinin düşük olduğuna işaret ederken, gözetim ve denetim sorunlarına dikkat çekti. Moody's, krizin kredi etkisi ile denetim sorunlarının ayrı değerlendirilmesi gerektiği mesajını verdi.
'SİSTEMİ SARSMAZ'
ABD'li yatırım bankası JPMorgan ise krizin kredi notundan çok ekonomik aktiviteye olası etkisine odaklandı. Banka, fon sektöründeki çalkantının 2026'nın dördüncü çeyreğinde ekonomik faaliyeti sınırlı baskılayabileceğini değerlendirdi. 5 kurumun mesajlarında ortak tablo net: Krizin Türkiye'nin kredi profilini veya finansal sistemi sarsacak boyutta görülmediği değerlendiriliyor. Fitch "sistemik risk beklemiyor", S&P "aşağı yönlü baskı beklemiyor", Moody's riski "sınırlı" görüyor. FTSE statüyü koruyor, JPMorgan etkiyi sınırlı görüyor.
TÜRKİYE'NİN STATÜSÜ DEĞİŞMEDİ
Uluslararası endeks sağlayıcısı FTSE Russell, Türkiye'nin "Advanced Emerging - İleri Gelişen Piyasa" statüsünü değiştirmedi. Türkiye, olası statü değişikliklerinin takip edildiği izleme listesine de alınmadı.
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