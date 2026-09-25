Geçmeyen öksürüğü hafife almayın: Uzmandan uyarı

Uzun süren öksürük, balgam, hırıltılı solunum, nefes darlığı ve egzersiz kapasitesindeki belirgin azalma, bazı akciğer hastalıklarının işareti olabiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Berna Botan Yıldırım, solunum alışkanlığında veya efor kapasitesinde ortaya çıkan değişikliklerin yaş, kilo ya da sigara kullanımına bağlanarak göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 25.09.2026 22:12
Haber Güncellenme Tarihi: 25.09.2026 22:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Dr. Yıldırım, uzun süren öksürük ve balgamın yanı sıra hırıltılı solunum ve nefes darlığının dikkate alınması gereken belirtiler arasında bulunduğunu ifade etti. Günlük aktiviteler sırasında daha önce yaşanmayan nefes problemleri ve egzersiz kapasitesindeki belirgin azalma da değerlendirilmesi gereken değişiklikler arasında yer alıyor.
Bu tür belirtilerin yaşlanmanın veya kilo artışının doğal sonucu olarak kabul edilmesi bazı solunum hastalıklarının fark edilmesini geciktirebiliyor. Uzun süredir sigara kullanan kişilerin kronikleşen öksürüğü de yalnızca tütün kullanımına bağlamaması gerekiyor.
Akciğer sağlığının temelleri çocuklukta atılıyor
Yıldırım'a göre akciğer sağlığının korunmasına çocukluk döneminden itibaren önem verilmesi gerekiyor. Temiz hava, düzenli fiziksel aktivite ve yaşa uygun aşıların zamanında uygulanması bu süreçte öne çıkıyor.
Pasif içicilik de çocukluk döneminden itibaren akciğer sağlığını etkileyebilen riskler arasında bulunuyor. Bu nedenle çocukların bulunduğu ev ve araçların tütün dumanından tamamen arındırılması öneriliyor.
Tütün kullanımı önemli risk faktörleri arasında
Akciğer sağlığı açısından önlenebilir risk faktörlerinin başında tütün kullanımı geliyor. Sigara dumanı yalnızca kullanan kişiyi değil, aynı ortamda bulunan bireyleri de etkileyebiliyor.
Dr. Yıldırım, sigarayı bırakmanın her yaşta sağlık açısından katkı sağlayabileceğini belirtti. Tek başına bırakmakta zorlanan kişilerin ise profesyonel destek alabileceğini ifade etti.
Hava kirliliğine karşı önlem alınmalı
Solunan havanın kalitesi de akciğer sağlığı açısından önem taşıyor. Hava kirliliği, özellikle astım ve KOAH gibi kronik solunum hastalıkları bulunan kişilerde şikâyetlerin artmasına neden olabiliyor.
Uzmanlar; tütün ürünlerinden uzak durulması, düzenli fiziksel aktivite yapılması, hava kirliliğine karşı önlem alınması ve uygun aşıların zamanında yaptırılmasını akciğer sağlığının korunmasında temel uygulamalar arasında gösteriyor.
Ne zaman doktora başvurulmalı?
Uzun süren veya geçmeyen öksürük, balgam, hırıltılı solunum ve nefes darlığı gibi yakınmaların devam etmesi halinde tıbbi değerlendirme yapılması öneriliyor. Nefes alışkanlığında veya fiziksel efor kapasitesinde daha önce olmayan belirgin bir değişiklik de değerlendirilmesi gereken belirtiler arasında bulunuyor.
Dr. Yıldırım, erken değerlendirmenin bazı akciğer hastalıklarının daha erken fark edilmesine ve uygun tedavi yaklaşımının belirlenmesine katkı sağlayabileceğini belirtti.
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Geçmeyen öksürüğü hafife almayın: Uzmandan uyarı
Uzun süren öksürük, balgam, hırıltılı solunum, nefes darlığı ve egzersiz kapasitesindeki belirgin azalma, bazı akciğer hastalıklarının işareti olabiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Berna Botan Yıldırım, solunum alışkanlığında veya efor kapasitesinde ortaya çıkan değişikliklerin yaş, kilo ya da sigara kullanımına bağlanarak göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.
Dr. Yıldırım, uzun süren öksürük ve balgamın yanı sıra hırıltılı solunum ve nefes darlığının dikkate alınması gereken belirtiler arasında bulunduğunu ifade etti. Günlük aktiviteler sırasında daha önce yaşanmayan nefes problemleri ve egzersiz kapasitesindeki belirgin azalma da değerlendirilmesi gereken değişiklikler arasında yer alıyor.
Bu tür belirtilerin yaşlanmanın veya kilo artışının doğal sonucu olarak kabul edilmesi bazı solunum hastalıklarının fark edilmesini geciktirebiliyor. Uzun süredir sigara kullanan kişilerin kronikleşen öksürüğü de yalnızca tütün kullanımına bağlamaması gerekiyor.
Akciğer sağlığının temelleri çocuklukta atılıyor
Yıldırım'a göre akciğer sağlığının korunmasına çocukluk döneminden itibaren önem verilmesi gerekiyor. Temiz hava, düzenli fiziksel aktivite ve yaşa uygun aşıların zamanında uygulanması bu süreçte öne çıkıyor.
Pasif içicilik de çocukluk döneminden itibaren akciğer sağlığını etkileyebilen riskler arasında bulunuyor. Bu nedenle çocukların bulunduğu ev ve araçların tütün dumanından tamamen arındırılması öneriliyor.
Tütün kullanımı önemli risk faktörleri arasında
Akciğer sağlığı açısından önlenebilir risk faktörlerinin başında tütün kullanımı geliyor. Sigara dumanı yalnızca kullanan kişiyi değil, aynı ortamda bulunan bireyleri de etkileyebiliyor.
Dr. Yıldırım, sigarayı bırakmanın her yaşta sağlık açısından katkı sağlayabileceğini belirtti. Tek başına bırakmakta zorlanan kişilerin ise profesyonel destek alabileceğini ifade etti.
Hava kirliliğine karşı önlem alınmalı
Solunan havanın kalitesi de akciğer sağlığı açısından önem taşıyor. Hava kirliliği, özellikle astım ve KOAH gibi kronik solunum hastalıkları bulunan kişilerde şikâyetlerin artmasına neden olabiliyor.
Uzmanlar; tütün ürünlerinden uzak durulması, düzenli fiziksel aktivite yapılması, hava kirliliğine karşı önlem alınması ve uygun aşıların zamanında yaptırılmasını akciğer sağlığının korunmasında temel uygulamalar arasında gösteriyor.
Ne zaman doktora başvurulmalı?
Uzun süren veya geçmeyen öksürük, balgam, hırıltılı solunum ve nefes darlığı gibi yakınmaların devam etmesi halinde tıbbi değerlendirme yapılması öneriliyor. Nefes alışkanlığında veya fiziksel efor kapasitesinde daha önce olmayan belirgin bir değişiklik de değerlendirilmesi gereken belirtiler arasında bulunuyor.
Dr. Yıldırım, erken değerlendirmenin bazı akciğer hastalıklarının daha erken fark edilmesine ve uygun tedavi yaklaşımının belirlenmesine katkı sağlayabileceğini belirtti.
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