Yemen'de Husilere karşı yeni operasyon! Babulmendeb Boğazı temizlendi
Yemen'de Husilere karşı yeni operasyon! Babulmendeb Boğazı temizlendi
Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, Babulmendeb Boğazı'nın Husilerden arındırıldığını belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 09.10.2026 15:37
Haber Güncellenme Tarihi: 09.10.2026 15:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Al Cabir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Babulmendeb Boğazı, terörist Husi milislerinin kalıntılarından temizlendi." ifadesini kullandı.
Bunun tüm Yemenliler ve Araplar için bir zafer olduğunu belirten Al Cabir, açıklamasında başka ayrıntıya yer vermedi.
Husiler tarafından Al Cabir'in iddiasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan Yemenli bir askeri kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin Babulmendeb Boğazı ile boğaza hakim konumdaki Meyun Adası'nın kontrolünü sağlamak amacıyla bugün sabah askeri operasyon başlattığını belirtti.
İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, operasyona hükümet güçlerine bağlı Amalika Güçleri ile Vatan Kalkanı güçlerinin katıldığını, Yemen'de meşru yönetimi destekleyen koalisyonun da bu güçlere destek verdiğini kaydetti.
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Yemen'de Husilere karşı yeni operasyon! Babulmendeb Boğazı temizlendi
Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, Babulmendeb Boğazı'nın Husilerden arındırıldığını belirtti.
Al Cabir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Babulmendeb Boğazı, terörist Husi milislerinin kalıntılarından temizlendi." ifadesini kullandı.
Bunun tüm Yemenliler ve Araplar için bir zafer olduğunu belirten Al Cabir, açıklamasında başka ayrıntıya yer vermedi.
Husiler tarafından Al Cabir'in iddiasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan Yemenli bir askeri kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin Babulmendeb Boğazı ile boğaza hakim konumdaki Meyun Adası'nın kontrolünü sağlamak amacıyla bugün sabah askeri operasyon başlattığını belirtti.
İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, operasyona hükümet güçlerine bağlı Amalika Güçleri ile Vatan Kalkanı güçlerinin katıldığını, Yemen'de meşru yönetimi destekleyen koalisyonun da bu güçlere destek verdiğini kaydetti.
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