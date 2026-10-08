Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı hayatını kaybetti

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı (46), kent merkezindeki bir otelin otoparkında aracının içinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ayrancı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Afyonkarahisar Valiliği, Ayrancı'nın vefatını doğrulayarak olayla ilgili adli ve idari tahkikatın sürdüğünü açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 08.10.2026 22:31
Haber Güncellenme Tarihi: 09.10.2026 00:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Olay, akşam saatlerinde Afyonkarahisar kent merkezindeki termal bir otelin otoparkında meydana geldi. İhsan Ayrancı, kendisine ait aracın içinde başından silahla vurulmuş halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ayrancı, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı
AFSÜ Hastanesinde tedavi altına alınan İhsan Ayrancı, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olayın meydana geliş koşullarına ilişkin inceleme başlatıldı.
Savcılık talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında olayın nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi amaçlanıyor. Ayrancı'nın ölümüne ilişkin kesin neden konusunda adli makamların incelemeleri sürüyor.
Afyonkarahisar Valiliğinden açıklama geldi
Afyonkarahisar Valiliği, İhsan Ayrancı'nın hayatını kaybettiğini yazılı açıklamayla duyurdu.
Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Vali Yardımcımız ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Sayın İhsan Ayrancı, bu akşam saatlerinde vefat etmiştir. Merhum Vali Yardımcımız Sayın İhsan Ayrancı’ya Allah’tan rahmet; başta kıymetli ailesi ve yakınları olmak üzere, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir.
İhsan Ayrancı kimdir?
İhsan Ayrancı, 28 Temmuz 1980 tarihinde Amasya'nın Suluova ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 2004 yılında mezun oldu.
Mülki idare amirliği mesleğine 2010 yılında Çorum Kaymakam Adayı olarak başlayan Ayrancı, farklı ilçelerde kaymakam vekilliği ve kaymakamlık görevlerinde bulundu.
Denizli'nin Kale, Trabzon'un Çaykara, Adıyaman'ın Gölbaşı ve Mersin'in Mut ilçelerinde kaymakam olarak görev yaptı. Ayrıca Erzincan Vali Yardımcılığı görevini üstlendi.
Afyonkarahisar'daki görevine 2024 yılında başlamıştı
İhsan Ayrancı, 2 Kasım 2024 tarihinde Afyonkarahisar'daki görevine başladı. Vali Yardımcılığı görevinin yanı sıra İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevini de yürütüyordu.
Afyonkarahisar Valiliği, Ayrancı'nın vefatına ilişkin adli ve idari tahkikatın devam ettiğini bildirdi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı hayatını kaybetti
Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı (46), kent merkezindeki bir otelin otoparkında aracının içinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ayrancı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Afyonkarahisar Valiliği, Ayrancı'nın vefatını doğrulayarak olayla ilgili adli ve idari tahkikatın sürdüğünü açıkladı.
Olay, akşam saatlerinde Afyonkarahisar kent merkezindeki termal bir otelin otoparkında meydana geldi. İhsan Ayrancı, kendisine ait aracın içinde başından silahla vurulmuş halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ayrancı, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı
AFSÜ Hastanesinde tedavi altına alınan İhsan Ayrancı, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olayın meydana geliş koşullarına ilişkin inceleme başlatıldı.
Savcılık talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında olayın nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi amaçlanıyor. Ayrancı'nın ölümüne ilişkin kesin neden konusunda adli makamların incelemeleri sürüyor.
Afyonkarahisar Valiliğinden açıklama geldi
Afyonkarahisar Valiliği, İhsan Ayrancı'nın hayatını kaybettiğini yazılı açıklamayla duyurdu.
Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
İhsan Ayrancı kimdir?
İhsan Ayrancı, 28 Temmuz 1980 tarihinde Amasya'nın Suluova ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 2004 yılında mezun oldu.
Mülki idare amirliği mesleğine 2010 yılında Çorum Kaymakam Adayı olarak başlayan Ayrancı, farklı ilçelerde kaymakam vekilliği ve kaymakamlık görevlerinde bulundu.
Denizli'nin Kale, Trabzon'un Çaykara, Adıyaman'ın Gölbaşı ve Mersin'in Mut ilçelerinde kaymakam olarak görev yaptı. Ayrıca Erzincan Vali Yardımcılığı görevini üstlendi.
Afyonkarahisar'daki görevine 2024 yılında başlamıştı
İhsan Ayrancı, 2 Kasım 2024 tarihinde Afyonkarahisar'daki görevine başladı. Vali Yardımcılığı görevinin yanı sıra İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevini de yürütüyordu.
Afyonkarahisar Valiliği, Ayrancı'nın vefatına ilişkin adli ve idari tahkikatın devam ettiğini bildirdi.
Çok Okunanlar