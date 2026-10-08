Bakan Çiftçi açıkladı: 20 yıldır kayıp olan Rıza Güzel dosyası aydınlatıldı!
Bakan Çiftçi açıkladı: 20 yıldır kayıp olan Rıza Güzel dosyası aydınlatıldı!
Kırşehir'de 2006 yılında kaybolan Rıza Güzel'in dosyasında 20 yıl sonra yeni gelişmeler yaşandı. Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) yürüttüğü çalışmalar sonucunda Güzel'in eşi ve 6 çocuğunun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Çiftçi, şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermeleri doğrultusunda Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarına ulaşıldığını açıklayarak, "Devlet unutmaz." mesajını paylaştı.
Haber Giriş Tarihi: 08.10.2026 21:35
Haber Güncellenme Tarihi: 08.10.2026 21:41
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İçişleri Bakanı Çiftçi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, 2006 yılında meydana gelen kayıp olayı yeniden ele alındı. JASAT ekipleri, dosya kapsamında aylar süren araştırma ve adli dinleme çalışmaları yürüttü.
Yapılan incelemelerin ardından 3 ilde belirlenen 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Rıza Güzel'in eşi ve 6 çocuğundan oluşan toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin yer göstermesiyle kemik parçaları bulundu
Bakan Çiftçi, şüphelilerin itiraf niteliğindeki beyanları ve yer göstermeleri sonucunda kayıp dosyasında yeni bulgulara ulaşıldığını bildirdi. Çalışmalar sırasında Rıza Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarının bulunduğunu açıkladı.
Bulunan kemik parçalarının kimlik tespitine yönelik adli inceleme sonuçlarına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Bakan Çiftçi'den 20 yıllık dosyaya ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Çiftçi, sosyal medya paylaşımında JASAT ekiplerinin geçmiş yıllarda meydana gelen olayların aydınlatılması amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Çiftçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Kimse geçen yılların gerçeği örteceğini, suçun izlerini sileceğini sanmasın! Bir iz varsa peşine düşeriz. Bir şüphe varsa araştırırız. Hiçbir ayrıntıyı göz ardı etmeyiz."
Bakan Çiftçi, Kırşehir'deki kayıp dosyasının yanı sıra 10 yıl önce Manisa'da Lokman Gökçe'nin yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin JASAT çalışmalarına da değindi. Her iki olayda yürütülen incelemelerin uzun süre önce meydana gelen vakaların araştırılması bakımından önem taşıdığını ifade etti.
Suçların aydınlatılma oranını açıkladı
İçişleri Bakanı Çiftçi, güvenlik birimlerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında kişilere karşı işlenen suçların aydınlatılma oranına ilişkin verileri de paylaştı. Bakanın açıklamasına göre 2026 yılı başından itibaren bu suçlarda yüzde 99,4'lük aydınlatma oranına ulaşıldı.
Çiftçi, geçmiş yıllara ait dosyaların incelenmesine devam edileceğini belirterek, suç ve suçluyla mücadelede jandarma ekiplerinin çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.
Bakan Çiftçi'den JASAT ekiplerine teşekkür
Kırşehir ve Manisa'daki dosyalar üzerinde çalışan jandarma personeline teşekkür eden Çiftçi, soruşturmaların ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütüldüğünü vurguladı.
Bakan Çiftçi, açıklamasının sonunda şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizin huzuru, milletimizin güvenliği için zamanaşımı dinlemeden, suç ve suçluyla mücadelemize aralıksız devam edeceğiz! Devlet unutmaz."
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Bakan Çiftçi açıkladı: 20 yıldır kayıp olan Rıza Güzel dosyası aydınlatıldı!
Kırşehir'de 2006 yılında kaybolan Rıza Güzel'in dosyasında 20 yıl sonra yeni gelişmeler yaşandı. Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) yürüttüğü çalışmalar sonucunda Güzel'in eşi ve 6 çocuğunun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Çiftçi, şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermeleri doğrultusunda Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarına ulaşıldığını açıklayarak, "Devlet unutmaz." mesajını paylaştı.
İçişleri Bakanı Çiftçi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, 2006 yılında meydana gelen kayıp olayı yeniden ele alındı. JASAT ekipleri, dosya kapsamında aylar süren araştırma ve adli dinleme çalışmaları yürüttü.
Yapılan incelemelerin ardından 3 ilde belirlenen 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Rıza Güzel'in eşi ve 6 çocuğundan oluşan toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin yer göstermesiyle kemik parçaları bulundu
Bakan Çiftçi, şüphelilerin itiraf niteliğindeki beyanları ve yer göstermeleri sonucunda kayıp dosyasında yeni bulgulara ulaşıldığını bildirdi. Çalışmalar sırasında Rıza Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarının bulunduğunu açıkladı.
Bulunan kemik parçalarının kimlik tespitine yönelik adli inceleme sonuçlarına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Bakan Çiftçi'den 20 yıllık dosyaya ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Çiftçi, sosyal medya paylaşımında JASAT ekiplerinin geçmiş yıllarda meydana gelen olayların aydınlatılması amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Çiftçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Kimse geçen yılların gerçeği örteceğini, suçun izlerini sileceğini sanmasın! Bir iz varsa peşine düşeriz. Bir şüphe varsa araştırırız. Hiçbir ayrıntıyı göz ardı etmeyiz."
Bakan Çiftçi, Kırşehir'deki kayıp dosyasının yanı sıra 10 yıl önce Manisa'da Lokman Gökçe'nin yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin JASAT çalışmalarına da değindi. Her iki olayda yürütülen incelemelerin uzun süre önce meydana gelen vakaların araştırılması bakımından önem taşıdığını ifade etti.
Suçların aydınlatılma oranını açıkladı
İçişleri Bakanı Çiftçi, güvenlik birimlerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında kişilere karşı işlenen suçların aydınlatılma oranına ilişkin verileri de paylaştı. Bakanın açıklamasına göre 2026 yılı başından itibaren bu suçlarda yüzde 99,4'lük aydınlatma oranına ulaşıldı.
Çiftçi, geçmiş yıllara ait dosyaların incelenmesine devam edileceğini belirterek, suç ve suçluyla mücadelede jandarma ekiplerinin çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.
Bakan Çiftçi'den JASAT ekiplerine teşekkür
Kırşehir ve Manisa'daki dosyalar üzerinde çalışan jandarma personeline teşekkür eden Çiftçi, soruşturmaların ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütüldüğünü vurguladı.
Bakan Çiftçi, açıklamasının sonunda şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizin huzuru, milletimizin güvenliği için zamanaşımı dinlemeden, suç ve suçluyla mücadelemize aralıksız devam edeceğiz! Devlet unutmaz."
Çok Okunanlar