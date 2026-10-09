Bakan Göktaş'tan Özlale için suç duyurusu... ''Hesabını hukuk önünde verecekler''
Bakan Göktaş'tan Özlale için suç duyurusu... ''Hesabını hukuk önünde verecekler''
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon soruşturmasına ilişkin kendisine yönelik iddialarına sert tepki gösterdi. Göktaş, Özlale hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve tazminat davası açtığını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 09.10.2026 09:21
Haber Güncellenme Tarihi: 09.10.2026 09:22
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon soruşturması ile ilgili kendisine yönelik iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Bugün kendisiyle ilgili suç duyurusunda da bulundum ve tazminat davasını da açtım. Çünkü kimsenin ailemi ne bizim üzerimizden ne şahsım üzerinden ne de hükümetimiz üzerinden bir yıpratılma veya herhangi bir yıpratılma payı, herhangi bir iftiraya veya insanların namusuna, şerefine iftira atmamalı" dedi.
Göktaş, TRT Haber'de canlı yayına telefonla bağlanarak Özlale'nin iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
SUÇ DUYURUSU VE TAZMİNAT DAVASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, fon soruşturmasında "ucu nereye dokunursa dokunsun, kime uzanırsa uzansın sonuna kadar hesabını soracağız" sözlerinin muhalefet cephesinde panik havası oluşturduğunu belirten Göktaş, "Buradan da kendilerini meşru kılacak yalan ve iftira siyasetine sımsıkı sarıldılar. Bu yalan, çamur, çirkin iftiradan ve çamur siyasetinden Yeni Parti asla çıkamadı" dedi.
Özlale'yi şiddetle kınadığını ifade eden Göktaş, şunları söyledi: "Bugün kendisiyle ilgili suç duyurusunda da bulundum ve tazminat davasını da açtım. Çünkü kimsenin ailemi ne bizim üzerimizden ne benim üzerimden, şahsım üzerinden ne de hükümetimiz üzerinden bir yıpratılma veya herhangi bir yıpratılma payı, herhangi bir iftiraya veya insanların namusuna, şerefine iftira atmamalı. Bu kadar rahat olmamalı ve bu konuda gerçekten çok öfkeliyim, çok sinirliyim."
Göktaş, yalan ve iftiraları yayanları en güçlü şekilde telin ettiğini vurgulayarak, iddiayı ortaya atanları derhal ispatlamaya davet ettiğini belirtti. "İspatlayamazsanız en ufak bir ispata görevimden istifa edeceğimi peşinen beyan ettim. Ancak kendileri ispatlayamadıkları gibi bir özür dahi dilemediler" dedi.
İSTİFA ÇAĞRISI
Hiçbir etik ve ahlaki değeri olmayan "sözde siyasetçileri" kınadığını dile getiren Göktaş, "Böyle iftiralar, yalanlarla siyaset yapılmaz. Siyaset etik ve ahlaki değer varsa siyaset yapılır. Burada hiçbir etik, ahlaki değer olmadığını üzülerek görüyorum. Attıkları yalan ve iftiraların da yanlarına kar kalmayacağını özellikle vurgulamak istiyorum" dedi.
Göktaş, kendilerinden şüphe duymadıklarını belirterek, "Bu yalan siyaseti, iftira siyaseti maalesef muhalefetin kendine siyaset yapma şekli olarak benimsediği bir şey. Ben gerçekten lanetliyorum. Çünkü bu şekilde siyaset yapılmaz. İnsanların namusuyla, şerefiyle bu kadar rahat oynanamaz" ifadelerini kullandı.
İSİM BENZERLİĞİ İDDİASI
Başka bir il nüfusuna kayıtlı isim benzerliği üzerinden bir iftira olduğunu söyleyen Göktaş, "Bunu özellikle hiç teyit etmeden, hiçbir şekilde ne beni aramadan ne de bu T.C'ler birbirine uyuyor mu, uymuyor mu diye bakmadan atılan çok büyük bir yalan var. Biz bu çamur siyasetine fırsat vermeyeceğiz, vermemeliyiz de. Sonuna kadar hukuk önünde hesabını vereceklerdir" dedi.
Göktaş, tereddütsüz tutumunu sergilediğini ve iftiranın siyaset tarzı olamayacağına dikkati çekerek şunları kaydetti: "Bugün suç duyurusunda bulundum ve tazminat davası açtım. Bununla ilgili bütün mücadelemi hukuk önünde vereceğim ve Türk adaletine bu konuda güveniyorum. Kendilerini de istifaya davet ediyorum. Çünkü bu kadar rahat iftira atılmamalı; insanın namusuyla, şerefiyle, ailesine bu kadar kolay dil uzatılmamalı."
"BABAMI DA İTHAM ALTINA ALDI"
Göktaş, Özlale'nin daha 10 gün önce kendisinin de bir isim benzerliğinden benzer bir fondan mağdur olduğunu ve "lütfen sonuca bakmadan böyle üzerimize iftira atmayın" dediğini hatırlatarak, "Bunu söyleyen birisi nasıl olur da başkasına, başka bir hükümet temsilcisine, bir kadına ailesi üzerinden böyle rahat iftira atabilir? Yazıklar olsun. Bu şekilde bir siyaset anlayışı olamaz" dedi.
Göktaş, muhalefeti bu çamur siyasetinden derhal çıkmaya ve Özlale'yi istifaya davet ettiğini belirterek, "Sadece bana değil, babamı da itham altına aldı. Dolayısıyla babam da suç duyurusunda bulundu. Kendisi de benzer şekilde dava açtı. Hukuk önünde hesabını verecek" sözleriyle açıklamasını tamamladı.
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Bakan Göktaş'tan Özlale için suç duyurusu... ''Hesabını hukuk önünde verecekler''
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon soruşturmasına ilişkin kendisine yönelik iddialarına sert tepki gösterdi. Göktaş, Özlale hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve tazminat davası açtığını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon soruşturması ile ilgili kendisine yönelik iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Bugün kendisiyle ilgili suç duyurusunda da bulundum ve tazminat davasını da açtım. Çünkü kimsenin ailemi ne bizim üzerimizden ne şahsım üzerinden ne de hükümetimiz üzerinden bir yıpratılma veya herhangi bir yıpratılma payı, herhangi bir iftiraya veya insanların namusuna, şerefine iftira atmamalı" dedi.
Göktaş, TRT Haber'de canlı yayına telefonla bağlanarak Özlale'nin iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
SUÇ DUYURUSU VE TAZMİNAT DAVASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, fon soruşturmasında "ucu nereye dokunursa dokunsun, kime uzanırsa uzansın sonuna kadar hesabını soracağız" sözlerinin muhalefet cephesinde panik havası oluşturduğunu belirten Göktaş, "Buradan da kendilerini meşru kılacak yalan ve iftira siyasetine sımsıkı sarıldılar. Bu yalan, çamur, çirkin iftiradan ve çamur siyasetinden Yeni Parti asla çıkamadı" dedi.
Özlale'yi şiddetle kınadığını ifade eden Göktaş, şunları söyledi: "Bugün kendisiyle ilgili suç duyurusunda da bulundum ve tazminat davasını da açtım. Çünkü kimsenin ailemi ne bizim üzerimizden ne benim üzerimden, şahsım üzerinden ne de hükümetimiz üzerinden bir yıpratılma veya herhangi bir yıpratılma payı, herhangi bir iftiraya veya insanların namusuna, şerefine iftira atmamalı. Bu kadar rahat olmamalı ve bu konuda gerçekten çok öfkeliyim, çok sinirliyim."
Göktaş, yalan ve iftiraları yayanları en güçlü şekilde telin ettiğini vurgulayarak, iddiayı ortaya atanları derhal ispatlamaya davet ettiğini belirtti. "İspatlayamazsanız en ufak bir ispata görevimden istifa edeceğimi peşinen beyan ettim. Ancak kendileri ispatlayamadıkları gibi bir özür dahi dilemediler" dedi.
İSTİFA ÇAĞRISI
Hiçbir etik ve ahlaki değeri olmayan "sözde siyasetçileri" kınadığını dile getiren Göktaş, "Böyle iftiralar, yalanlarla siyaset yapılmaz. Siyaset etik ve ahlaki değer varsa siyaset yapılır. Burada hiçbir etik, ahlaki değer olmadığını üzülerek görüyorum. Attıkları yalan ve iftiraların da yanlarına kar kalmayacağını özellikle vurgulamak istiyorum" dedi.
Göktaş, kendilerinden şüphe duymadıklarını belirterek, "Bu yalan siyaseti, iftira siyaseti maalesef muhalefetin kendine siyaset yapma şekli olarak benimsediği bir şey. Ben gerçekten lanetliyorum. Çünkü bu şekilde siyaset yapılmaz. İnsanların namusuyla, şerefiyle bu kadar rahat oynanamaz" ifadelerini kullandı.
İSİM BENZERLİĞİ İDDİASI
Başka bir il nüfusuna kayıtlı isim benzerliği üzerinden bir iftira olduğunu söyleyen Göktaş, "Bunu özellikle hiç teyit etmeden, hiçbir şekilde ne beni aramadan ne de bu T.C'ler birbirine uyuyor mu, uymuyor mu diye bakmadan atılan çok büyük bir yalan var. Biz bu çamur siyasetine fırsat vermeyeceğiz, vermemeliyiz de. Sonuna kadar hukuk önünde hesabını vereceklerdir" dedi.
Göktaş, tereddütsüz tutumunu sergilediğini ve iftiranın siyaset tarzı olamayacağına dikkati çekerek şunları kaydetti: "Bugün suç duyurusunda bulundum ve tazminat davası açtım. Bununla ilgili bütün mücadelemi hukuk önünde vereceğim ve Türk adaletine bu konuda güveniyorum. Kendilerini de istifaya davet ediyorum. Çünkü bu kadar rahat iftira atılmamalı; insanın namusuyla, şerefiyle, ailesine bu kadar kolay dil uzatılmamalı."
"BABAMI DA İTHAM ALTINA ALDI"
Göktaş, Özlale'nin daha 10 gün önce kendisinin de bir isim benzerliğinden benzer bir fondan mağdur olduğunu ve "lütfen sonuca bakmadan böyle üzerimize iftira atmayın" dediğini hatırlatarak, "Bunu söyleyen birisi nasıl olur da başkasına, başka bir hükümet temsilcisine, bir kadına ailesi üzerinden böyle rahat iftira atabilir? Yazıklar olsun. Bu şekilde bir siyaset anlayışı olamaz" dedi.
Göktaş, muhalefeti bu çamur siyasetinden derhal çıkmaya ve Özlale'yi istifaya davet ettiğini belirterek, "Sadece bana değil, babamı da itham altına aldı. Dolayısıyla babam da suç duyurusunda bulundu. Kendisi de benzer şekilde dava açtı. Hukuk önünde hesabını verecek" sözleriyle açıklamasını tamamladı.
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