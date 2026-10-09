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Türkiye'nin F-35'leri görüntülendi! ABD sinyali verdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçağı vermek istediğini, S-400'lerle ilgili çözüm arandığını söyledi. Öte yandan, Türkiye için üretilen iki F-35'in ABD'deki hangardan görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Giriş Tarihi: 09.10.2026 09:26
Haber Güncellenme Tarihi: 09.10.2026 09:26
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye'nin F-35'leri görüntülendi! ABD sinyali verdi

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kathimerini gazetesine verdiği röportajda uluslararası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışı konusunda istekli olduğunu belirterek, Ankara'nın daha önce uçakların bir bölümü için ödeme yaptığını hatırlattı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

TÜRKİYE'YE F-35 İÇİN YEŞİL IŞIK

Rubio, "Başkan mümkünse onlara bunu sağlamak istediğini belirtti" diyerek Türkiye'ye yönelik olumlu yaklaşımı ortaya koydu. Rubio, Türkiye için ödemesi yapılmış ve hazır durumda iki F-35 bulunduğunu da açıkladı. Rubio'nun açıklamaları, uzun süredir F-35 programına yeniden dönmek isteyen Ankara açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Türkiye için üretilen iki F-35'in ABD'deki hangardan görüntüleri ortaya çıktı

ÇÖZÜM SEÇENEKLERİ MASADA

Rubio, uçakların teslimatının önünde ABD Kongresi tarafından çıkarılan yasalar ve Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'ndaki şartların bulunduğunu belirtti.

Bu engellerin temelinde Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi bulunuyor.

Rubio, "Belki çözülecektir, çeşitli seçenekler var" diyerek sorunun aşılması için farklı formüllerin değerlendirilebileceğine işaret etti. ABD'li Bakan, mevcut yasal engellerin farkında olan Türk tarafıyla çözüm arayışının sürdüğünü kaydetti.

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