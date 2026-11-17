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Beyonce Grammy tarihinde bir ilki başardı
Grammy Ödülleri adaylarının açıklanmasıyla birlikte ABD'li yıldız Beyonce, toplamda 100 adaylığa ulaşarak müzik tarihinde bu başarıyı yakalayan ilk sanatçı oldu.
7 Şubat 2027'de düzenlenecek 69. Grammy Ödülleri'ne aday isimler açıklandı.
Şarkıcı Beyonce, Morning Dew (Donk) şarkısıyla "En İyi Solo R&B Performansı" kategorisinde Grammy'ye aday gösterildi.
Bu adaylıkla Beyonce, 100 kez Grammy ödüllerine aday gösterilen ilk sanatçı oldu.
Beyonce'nin yanı sıra bu kategoriye aday gösterilenler arasında Kehlani'nin "Out The Window", Victoria Monet'nin "Let Me", Jill Scott'ın "Pressha" ve Tems'in "What You Need" şarkıları yer aldı.
Öte yandan, İngiliz şarkıcı Raye, 11 adaylıkla bir kadın sanatçının bir yılda aldığı en çok adaylık sayısına ulaştı. Geçen yıl Beyonce da 11 adaylık almıştı.
Kaynak: İHA
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