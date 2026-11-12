SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Yurt dışına kaçmaya hazırlanan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen 4'ü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş Tarihi: 12.11.2026 09:41
Haber Güncellenme Tarihi: 12.11.2026 09:42
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Yurt dışına kaçmaya hazırlanan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları analiz çalışmaları kapsamında şüpheli bir aracı takibe aldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda araç Babaeski ilçesi Bostanlı mevkiinde durduruldu.

Araç içerisinde daha önce meslekten ihraç edildikleri belirlenen polis memuru M.O, astsubay C.A, pilot üsteğmen E.B. ve pilot teğmen O.Ç. yakalandı.

Olayla ilgili 4 FETÖ şüphelisi ile aynı araçta bulunan ve göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen T.Y. de gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver