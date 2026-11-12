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Yurt dışına kaçmaya hazırlanan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen 4'ü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları analiz çalışmaları kapsamında şüpheli bir aracı takibe aldı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda araç Babaeski ilçesi Bostanlı mevkiinde durduruldu.
Araç içerisinde daha önce meslekten ihraç edildikleri belirlenen polis memuru M.O, astsubay C.A, pilot üsteğmen E.B. ve pilot teğmen O.Ç. yakalandı.
Olayla ilgili 4 FETÖ şüphelisi ile aynı araçta bulunan ve göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen T.Y. de gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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