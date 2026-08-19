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Yeni Partili vekil Meriç'e bıçaklı saldırı: Keleş ve oğlu tutuklandı
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanmasıyla ilgili Seydi Ahmet Keleş ve oğlu tutuklandı.
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’in bıçaklanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ile oğlu Hakan Keleş tutuklandı.
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’in bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada iki şüpheli tutuklandı.
Keleş ve oğlu tutuklandı
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ile oğlu Hakan Keleş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Seydi Ahmet Keleş’in saldırı olayına ilişkin, oğlu Hakan Keleş’in ise suç delillerini gizlediği değerlendirmesiyle soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.
Mahkemeye çıkarılan baba-oğul, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturma sürüyor
Milletvekili Melih Meriç’in bıçaklanmasına ilişkin soruşturmanın sürdüğü, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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