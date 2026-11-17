Yeni Parti kurultayı kriz getirdi! Özel'den ''İmamoğlu'nun etkisini zayıflatma'' hamlesi
Yeni Parti kurultayı kriz getirdi! Özel'den ''İmamoğlu'nun etkisini zayıflatma'' hamlesi
Kurucuların PM dışında kaldığı Yeni Parti kurultayı şimdiden yeni tartışmaların fitilini ateşledi. Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı'nda oluşan Parti Meclisi'nin 80 kişilik tüzük sınırına rağmen 160 kişiye çıkarılması; ‘kimseyi küstürmeme', ‘CHP'ye geçişleri önleme' ve ‘İmamoğlu'nun etkisini zayıflatma' hamlesi olarak yorumlandı.
Haber Giriş Tarihi: 17.11.2026 08:28
Haber Güncellenme Tarihi: 17.11.2026 08:29
Kaynak:
İHA
TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Yeni Parti kurultayı sonrası ilgili edindiği bilgileri yazdı.
Yiğitel'in AKŞAM Gazetesi'nde yayımlanan haber/analizi şöyle:
Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı, tek aday ve blok liste ile gerçekleşti. Buna rağmen Kurultay tartışmalarının önü alınamadı. Özgür Özel, parti tüzüğünde 80 olan Parti Meclisi (PM) üye sayısını Kurucular Kurulu toplantısında önce 150'ye çıkardı. Kurultay'da ise Kurucular Kurulu'nun kendisine verdiği yetkiyi öne sürerek sayıyı 160'a çıkardı. Konuştuğum bazı hukukçular tüzüğe aykırı bir işlemden söz ettiler. Bu durumda herhangi bir delege veya üyenin itiraz etmesi halinde konu yargıya taşınabilir.
CHP'YE GEÇİŞLER OLMASIN
PM üye sayısındaki bu dramatik denilebilecek artışın temelinde Özgür Özel'in kimseyi küstürmeme politikasının yattığı konuşuluyor. Konuştuğum Yeni Parti'ye yakın kaynaklar, "Genel Başkan herkese söz vermiş. Hiç kimseyi küstürmemek, CHP'ye geçişleri önlemek için herkesi PM torbası içine aldı" değerlendirmesi yaptılar. Özgür Özel'in blok listeyle girdiği bir seçimde tavır koyamadığı, her kesimi memnun etmeye çalıştığını söyleyenler de var.
İMAMOĞLU ETKİSİ
Partide hala bir İmamoğlu etkisinden söz ediliyor. Ancak PM'deki artışın İmamoğlu etkisini kırmaya yönelik olduğunu ifade edenler de var. Parti'de daha önce İmamoğlu'na yakın bir çok ismin artık Özgür Özel'e yaklaştığı, İmamoğlu'nun hararetli savunucusu olarak Turan Taşkın Özer'in kaldığı ifade ediliyor. Konuştuğum bir CHP'li "Yeni Partililerden bize telefon trafiği arttı. Birlikte bir şeyler yapma talebiyle arıyorlar" bilgisini verdi.
CHP'DEN KOPAMADI
Özgür Özel, Kurultay sonrasında gazetecilerin sorusu üzerine "Önce Türkiye'yi sonra da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini geri alacağız" açıklaması yaptı. Bu açıklama Özel'in hala aklının CHP'de olduğu, CHP'den kopamadığı şeklinde yorumlandı.
DIŞ POLİTİKADA 'DEĞİŞİKLİK'
Yeni Parti PM'de dikkat çeken bir başka konu ise dış politikada oldu. "Mavi Vatan" eleştirileriyle öne çıkan Namık Tan'ın tahtı sarsılıyor gibi. Tan ile birlikte iki büyükelçi daha PM'ye girdi. Ömer Önhon ve Ömer Kaya Türkmen dış politikada daha etkili olabilirler.
PM DIŞINDA KALANLAR
Yeni Parti TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, grup başkanvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır ile birlikte çok sayıda isim PM'ye giremedi. PM'ye giremeyen isimlerden bazıları; Veli Ağbaba, Harun Özgür Yıldızlı, Aliye Coşar, Asu Kaya, Bülent Tezcan, Mustafa Erdem, Tahsin Ocaklı, Cavit Arı, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu.
Bülent Tezcan'ın kızı ve damadıyla ilgili yürüyen soruşturma bulunuyor. Tezcan'ın PM'ye girmeyi kendisinin istemediği belirtildi. Başarır için de benzer iddialar var. İstifa edebileceğini bile söyleyenler var.
YAVAŞ'IN EŞİT MESAFE POLİTİKASI
CHP mutlak butlan kararı sonrasında grup toplantılarını kimin yapacağı tartışmaları olmuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu tartışmalar sırasında Özgür Özel'in grup toplantısına katılmış ve onunla birlikte Manisa'da Ferdi Zeyrek'in cenazesine katılarak adeta tarafını açık etmişti. Ancak edindiğim bilgiye göre Özgür Özel, Kurultay'a katılması için Yavaş'ı bizzat arayarak davet ediyor. Bu davete rağmen Yavaş, kurultaya katılmadı. Mansur Yavaş, seçimler yaklaştıkça 'herkese eşit mesafe' politikası gütmeye başladı.
MYK ÜYE SAYISI İKİYE KATLANIYOR
Yeni Parti'de 21 Kasım'da Parti Meclisi toplanacak. Özgür Özel başkanlığındaki toplantıda PM üyelerinin içinden genel sekreter ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlenecek. Partinin kuruluş sürecinde 9 üyeden oluşan MYK'nin 18 üyeye çıkarılması bekleniyor.
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Yeni Parti kurultayı kriz getirdi! Özel'den ''İmamoğlu'nun etkisini zayıflatma'' hamlesi
Kurucuların PM dışında kaldığı Yeni Parti kurultayı şimdiden yeni tartışmaların fitilini ateşledi. Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı'nda oluşan Parti Meclisi'nin 80 kişilik tüzük sınırına rağmen 160 kişiye çıkarılması; ‘kimseyi küstürmeme', ‘CHP'ye geçişleri önleme' ve ‘İmamoğlu'nun etkisini zayıflatma' hamlesi olarak yorumlandı.
TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Yeni Parti kurultayı sonrası ilgili edindiği bilgileri yazdı.
Yiğitel'in AKŞAM Gazetesi'nde yayımlanan haber/analizi şöyle:
Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı, tek aday ve blok liste ile gerçekleşti. Buna rağmen Kurultay tartışmalarının önü alınamadı. Özgür Özel, parti tüzüğünde 80 olan Parti Meclisi (PM) üye sayısını Kurucular Kurulu toplantısında önce 150'ye çıkardı. Kurultay'da ise Kurucular Kurulu'nun kendisine verdiği yetkiyi öne sürerek sayıyı 160'a çıkardı. Konuştuğum bazı hukukçular tüzüğe aykırı bir işlemden söz ettiler. Bu durumda herhangi bir delege veya üyenin itiraz etmesi halinde konu yargıya taşınabilir.
CHP'YE GEÇİŞLER OLMASIN
PM üye sayısındaki bu dramatik denilebilecek artışın temelinde Özgür Özel'in kimseyi küstürmeme politikasının yattığı konuşuluyor. Konuştuğum Yeni Parti'ye yakın kaynaklar, "Genel Başkan herkese söz vermiş. Hiç kimseyi küstürmemek, CHP'ye geçişleri önlemek için herkesi PM torbası içine aldı" değerlendirmesi yaptılar. Özgür Özel'in blok listeyle girdiği bir seçimde tavır koyamadığı, her kesimi memnun etmeye çalıştığını söyleyenler de var.
İMAMOĞLU ETKİSİ
Partide hala bir İmamoğlu etkisinden söz ediliyor. Ancak PM'deki artışın İmamoğlu etkisini kırmaya yönelik olduğunu ifade edenler de var. Parti'de daha önce İmamoğlu'na yakın bir çok ismin artık Özgür Özel'e yaklaştığı, İmamoğlu'nun hararetli savunucusu olarak Turan Taşkın Özer'in kaldığı ifade ediliyor. Konuştuğum bir CHP'li "Yeni Partililerden bize telefon trafiği arttı. Birlikte bir şeyler yapma talebiyle arıyorlar" bilgisini verdi.
CHP'DEN KOPAMADI
Özgür Özel, Kurultay sonrasında gazetecilerin sorusu üzerine "Önce Türkiye'yi sonra da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini geri alacağız" açıklaması yaptı. Bu açıklama Özel'in hala aklının CHP'de olduğu, CHP'den kopamadığı şeklinde yorumlandı.
DIŞ POLİTİKADA 'DEĞİŞİKLİK'
Yeni Parti PM'de dikkat çeken bir başka konu ise dış politikada oldu. "Mavi Vatan" eleştirileriyle öne çıkan Namık Tan'ın tahtı sarsılıyor gibi. Tan ile birlikte iki büyükelçi daha PM'ye girdi. Ömer Önhon ve Ömer Kaya Türkmen dış politikada daha etkili olabilirler.
PM DIŞINDA KALANLAR
Yeni Parti TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, grup başkanvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır ile birlikte çok sayıda isim PM'ye giremedi. PM'ye giremeyen isimlerden bazıları; Veli Ağbaba, Harun Özgür Yıldızlı, Aliye Coşar, Asu Kaya, Bülent Tezcan, Mustafa Erdem, Tahsin Ocaklı, Cavit Arı, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu.
Bülent Tezcan'ın kızı ve damadıyla ilgili yürüyen soruşturma bulunuyor. Tezcan'ın PM'ye girmeyi kendisinin istemediği belirtildi. Başarır için de benzer iddialar var. İstifa edebileceğini bile söyleyenler var.
YAVAŞ'IN EŞİT MESAFE POLİTİKASI
CHP mutlak butlan kararı sonrasında grup toplantılarını kimin yapacağı tartışmaları olmuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu tartışmalar sırasında Özgür Özel'in grup toplantısına katılmış ve onunla birlikte Manisa'da Ferdi Zeyrek'in cenazesine katılarak adeta tarafını açık etmişti. Ancak edindiğim bilgiye göre Özgür Özel, Kurultay'a katılması için Yavaş'ı bizzat arayarak davet ediyor. Bu davete rağmen Yavaş, kurultaya katılmadı. Mansur Yavaş, seçimler yaklaştıkça 'herkese eşit mesafe' politikası gütmeye başladı.
MYK ÜYE SAYISI İKİYE KATLANIYOR
Yeni Parti'de 21 Kasım'da Parti Meclisi toplanacak. Özgür Özel başkanlığındaki toplantıda PM üyelerinin içinden genel sekreter ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlenecek. Partinin kuruluş sürecinde 9 üyeden oluşan MYK'nin 18 üyeye çıkarılması bekleniyor.
Kaynak: İHA
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