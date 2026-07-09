Yeditepe Üniversitesi'nde ayet pankartına müdahaleye Ömer Çelik'ten tepki
Yeditepe Üniversitesi'nde ayet pankartına müdahaleye Ömer Çelik'ten tepki
Yeditepe Üniversitesi'nde ayet pankartına müdahale gündem oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yaşananlara tepki gösterdi.
Haber Giriş Tarihi: 09.07.2026 20:15
Haber Güncellenme Tarihi: 09.07.2026 20:19
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yeditepe Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin yer aldığı pankartın bir grup öğrenci tarafından kapatılması ve bu anların alkışlarla karşılanması kamuoyunda tartışma yarattı. Olayın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşananlara tepki gösterdi. Konuya ilişkin açıklamaların ve gelişmelerin önümüzdeki süreçte de gündemde yer alması bekleniyor.
Çelik'ten pankart görüntülerine tepki
Ömer Çelik, paylaşımında Kur'an-ı Kerim'de yer alan "(Emrolunduğun gibi dosdoğru ol)" ayetine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:
"(Emrolunduğun gibi dosdoğru ol) hakikatini dillendiren herkese selam olsun. Bu hakikatin görülmesi için gayret eden kardeşlerimiz var olsunlar. Bu hakikat her zaman ve her yerde kalbimizin sancağıdır. Bu hakikatin duyulmasını ve görülmesini engellemeye çalışanlar utansınlar. Barbarca eylemlerde bulunanlar, sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar."
Mezuniyet törenindeki görüntüler gündem oldu
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, mezuniyet töreni sırasında Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin yer aldığı pankartın bir grup öğrenci tarafından kapatıldığı ve bu anların salondaki bazı katılımcılar tarafından alkışlandığı görüldü. Olayın ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Açıklamalar takip ediliyor
Yaşanan olayın ardından kamuoyunun gözü, konuya ilişkin yapılabilecek yeni açıklamalara çevrildi. Resmî makamlardan ve ilgili taraflardan gelecek değerlendirmeler yakından takip ediliyor.
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Yeditepe Üniversitesi'nde ayet pankartına müdahaleye Ömer Çelik'ten tepki
Yeditepe Üniversitesi'nde ayet pankartına müdahale gündem oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yaşananlara tepki gösterdi.
Yeditepe Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin yer aldığı pankartın bir grup öğrenci tarafından kapatılması ve bu anların alkışlarla karşılanması kamuoyunda tartışma yarattı. Olayın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşananlara tepki gösterdi. Konuya ilişkin açıklamaların ve gelişmelerin önümüzdeki süreçte de gündemde yer alması bekleniyor.
Çelik'ten pankart görüntülerine tepki
Ömer Çelik, paylaşımında Kur'an-ı Kerim'de yer alan "(Emrolunduğun gibi dosdoğru ol)" ayetine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:
"(Emrolunduğun gibi dosdoğru ol) hakikatini dillendiren herkese selam olsun. Bu hakikatin görülmesi için gayret eden kardeşlerimiz var olsunlar. Bu hakikat her zaman ve her yerde kalbimizin sancağıdır. Bu hakikatin duyulmasını ve görülmesini engellemeye çalışanlar utansınlar. Barbarca eylemlerde bulunanlar, sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar."
Mezuniyet törenindeki görüntüler gündem oldu
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, mezuniyet töreni sırasında Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin yer aldığı pankartın bir grup öğrenci tarafından kapatıldığı ve bu anların salondaki bazı katılımcılar tarafından alkışlandığı görüldü. Olayın ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Açıklamalar takip ediliyor
Yaşanan olayın ardından kamuoyunun gözü, konuya ilişkin yapılabilecek yeni açıklamalara çevrildi. Resmî makamlardan ve ilgili taraflardan gelecek değerlendirmeler yakından takip ediliyor.
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