Yeditepe Üniversitesi mezuniyetinde skandal: Ayet yazılı pankartı indirmeye çalıştılar!
Yeditepe Üniversitesi mezuniyetinde skandal: Ayet yazılı pankartı indirmeye çalıştılar!
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreni büyük tepki çeken anlara sahne oldu. Törende bir öğrencinin açtığı 'Emrolunduğun gibi dosdoğru ol' ayetinin yazılı olduğu pankart bazı öğrenciler tarafından indirilmeye çalışıldı. Öğrencinin izin vermemesi üzerine pankartın önünde sıra oluşturularak görülmesi engellendi. İstanbul Valisi Davut Gül, skandala A'raf Suresi 155. Ayeti paylaşarak tepki gösterdi.
Haber Giriş Tarihi: 09.07.2026 10:31
Haber Güncellenme Tarihi: 09.07.2026 12:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyetinde yaşanan bir olay törenin önüne geçti.
AYETİN YER ALDIĞI PANKARTI ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR
Mezun öğrencilerden Mustafa Malo, üzerinde Kur'an-ı Kerim'de yer alan "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. (Hud-112)" ayetinin yazılı olduğu bir pankartla sahneye çıktı.
Ancak bazı öğrenciler pankartın indirilmesini istedi. Girişimin sonuçsuz kalmasının ardından bu kez pankartın görünmesini engellemek amacıyla önünde sıra oluşturuldu.
Bazı akademisyenler de bu eyleme alkışlarla destek verdi.
Yaşanan anlar törene katılanlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
"İŞTE YEDİTEPE RUHU"
Tartışmaların odağındaki olay sırasında, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz'un pankartın önünü kapatan öğrencilere yönelik "İşte Yeditepe ruhu" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.
"PANKARTIMIN GÖRÜNMESİ ENGELLENDİ"
Pankartı açan mezun öğrenci Mustafa Malo, pankartının bazı öğrenciler tarafından engellendiğini belirtti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Malo, törende Ekrem İmamoğlu'na destek veren ve hükümeti eleştiren dövizlere izin verildiğini, ancak kendi pankartının önce indirilmeye çalışıldığını, ardından önünde sıra oluşturularak görünmesinin engellendiğini açıkladı.
Malo ayrıca, Dekan Prof. Dr. Yener Ünver'in bu durumu teşvik ettiğini, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz'un ise "İşte Yeditepe'nin ruhu" sözleriyle destek verdiğini ifade etti.
İfade özgürlüğünde çifte standart uygulandığını savunan Malo, üniversite yönetimine tepki göstererek yaşananların kampüste dindar öğrencilere yönelik ayrımcılığın bir göstergesi olduğunu belirtti.
İSTANBUL VALİSİ GÜL: İÇİMİZDEKİ BEYİNSİZLERİN İŞLEDİKLERİ YÜZÜNDEN HELAK EDECEK MİSİN?
Yeditepe Üniversitesi'ndeki skandala tepki gösteren İstanbul Valisi Davut Gül, A'raf Suresi 155. Ayeti paylaştı:
"İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helâk edecek misin?" #Emrolunduğungibidosdoğruol"
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Yeditepe Üniversitesi mezuniyetinde skandal: Ayet yazılı pankartı indirmeye çalıştılar!
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreni büyük tepki çeken anlara sahne oldu. Törende bir öğrencinin açtığı 'Emrolunduğun gibi dosdoğru ol' ayetinin yazılı olduğu pankart bazı öğrenciler tarafından indirilmeye çalışıldı. Öğrencinin izin vermemesi üzerine pankartın önünde sıra oluşturularak görülmesi engellendi. İstanbul Valisi Davut Gül, skandala A'raf Suresi 155. Ayeti paylaşarak tepki gösterdi.
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyetinde yaşanan bir olay törenin önüne geçti.
AYETİN YER ALDIĞI PANKARTI ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR
Mezun öğrencilerden Mustafa Malo, üzerinde Kur'an-ı Kerim'de yer alan "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. (Hud-112)" ayetinin yazılı olduğu bir pankartla sahneye çıktı.
Ancak bazı öğrenciler pankartın indirilmesini istedi. Girişimin sonuçsuz kalmasının ardından bu kez pankartın görünmesini engellemek amacıyla önünde sıra oluşturuldu.
Bazı akademisyenler de bu eyleme alkışlarla destek verdi.
Yaşanan anlar törene katılanlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
"İŞTE YEDİTEPE RUHU"
Tartışmaların odağındaki olay sırasında, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz'un pankartın önünü kapatan öğrencilere yönelik "İşte Yeditepe ruhu" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.
"PANKARTIMIN GÖRÜNMESİ ENGELLENDİ"
Pankartı açan mezun öğrenci Mustafa Malo, pankartının bazı öğrenciler tarafından engellendiğini belirtti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Malo, törende Ekrem İmamoğlu'na destek veren ve hükümeti eleştiren dövizlere izin verildiğini, ancak kendi pankartının önce indirilmeye çalışıldığını, ardından önünde sıra oluşturularak görünmesinin engellendiğini açıkladı.
Malo ayrıca, Dekan Prof. Dr. Yener Ünver'in bu durumu teşvik ettiğini, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz'un ise "İşte Yeditepe'nin ruhu" sözleriyle destek verdiğini ifade etti.
İfade özgürlüğünde çifte standart uygulandığını savunan Malo, üniversite yönetimine tepki göstererek yaşananların kampüste dindar öğrencilere yönelik ayrımcılığın bir göstergesi olduğunu belirtti.
İSTANBUL VALİSİ GÜL: İÇİMİZDEKİ BEYİNSİZLERİN İŞLEDİKLERİ YÜZÜNDEN HELAK EDECEK MİSİN?
Yeditepe Üniversitesi'ndeki skandala tepki gösteren İstanbul Valisi Davut Gül, A'raf Suresi 155. Ayeti paylaştı:
"İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helâk edecek misin?" #Emrolunduğungibidosdoğruol"
Çok Okunanlar