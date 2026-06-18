Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 91 tutuklama
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 91 tutuklama
İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 330 şüphelinin yakalandığını, bunlarda 91'inin ise tutuklandığını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 18.06.2026 12:23
Haber Güncellenme Tarihi: 18.06.2026 12:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 330 şüpheli yakalandı"
23 il merkezli "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
-91'i tutuklandı.
-70'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; 23 il merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
-Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,
-POS tefeciliği yaptıkları,
-Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "araç/hesap kiralama, düşük faizli kredi ve kapora dolandırıcılığı" temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,
-Vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları,
-Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,
-Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri,
-Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları tespit edildi.
Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.
Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.
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Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 91 tutuklama
İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 330 şüphelinin yakalandığını, bunlarda 91'inin ise tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 330 şüpheli yakalandı"
23 il merkezli "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
-91'i tutuklandı.
-70'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; 23 il merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
-Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,
-POS tefeciliği yaptıkları,
-Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "araç/hesap kiralama, düşük faizli kredi ve kapora dolandırıcılığı" temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,
-Vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları,
-Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,
-Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri,
-Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları tespit edildi.
Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.
Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.
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