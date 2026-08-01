Yangına müdahale aralıksız sürüyor! Tahliyelere yönelik tüm hazırlıklar tamamlandı
Yangına müdahale aralıksız sürüyor! Tahliyelere yönelik tüm hazırlıklar tamamlandı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale aralıksız devam ediyor. Yangının yaklaşık 400-450 hektarlık alanda etkili olduğu bildirildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Yıldız, Gökçeağaç ve Bozen mahallelerinin tahliyesine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını ancak şu an itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum bulunmadığını ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 01.08.2026 08:50
Haber Güncellenme Tarihi: 01.08.2026 08:51
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürmek için müdahalesi sürüyor.
450 HEKTARLIK ALAN ETKİLENDİ
Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Yıldız Mahallesi kırsalında başlayan yangının Kepsut istikametine doğru ilerlediğini belirterek, "Şu an tahmini olarak 400-450 hektarlık bir alanda etkili olduğunu görüyoruz. İnşallah bu gece havanın biraz soğuması ve nem oranının yükselmesiyle yangının enerjisinin düşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.
Gömeç'teki yangın bölgesinde ise soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Ustaoğlu, yangının 2 kişinin kaynak yapması sırasında çıktığını belirterek, "Bir ihmalin sonucunun ne olduğunu hep beraber görüyoruz. İhmali olanlar da adalet önünde bunun hesabını verecek" ifadelerini kullandı.
Susurluk'taki yangına tüm kurumların seferber olduğunu vurgulayan Vali Ustaoğlu, "Rüzgarın şiddetli olması işimizi zorlaştırıyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımız, araçlarımız ve personelimiz fedakarca mücadele ediyor. Temennimiz yangını bir an önce kontrol altına alarak bu süreci sonlandırmak. Başta orman teşkilatımız olmak üzere itfaiyecilerimize, vatandaşlarımıza ve görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Vali Ustaoğlu, Yıldız, Gökçeağaç ve Bozen mahallelerinin tahliyesine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını ancak şu an itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum bulunmadığını da sözlerine ekledi.
Yangına yönelik söndürme çalışmaları gece boyunca karadan yoğun şekilde devam ediyor.
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Yangına müdahale aralıksız sürüyor! Tahliyelere yönelik tüm hazırlıklar tamamlandı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale aralıksız devam ediyor. Yangının yaklaşık 400-450 hektarlık alanda etkili olduğu bildirildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Yıldız, Gökçeağaç ve Bozen mahallelerinin tahliyesine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını ancak şu an itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum bulunmadığını ifade etti.
Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürmek için müdahalesi sürüyor.
450 HEKTARLIK ALAN ETKİLENDİ
Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Yıldız Mahallesi kırsalında başlayan yangının Kepsut istikametine doğru ilerlediğini belirterek, "Şu an tahmini olarak 400-450 hektarlık bir alanda etkili olduğunu görüyoruz. İnşallah bu gece havanın biraz soğuması ve nem oranının yükselmesiyle yangının enerjisinin düşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.
Gömeç'teki yangın bölgesinde ise soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Ustaoğlu, yangının 2 kişinin kaynak yapması sırasında çıktığını belirterek, "Bir ihmalin sonucunun ne olduğunu hep beraber görüyoruz. İhmali olanlar da adalet önünde bunun hesabını verecek" ifadelerini kullandı.
Susurluk'taki yangına tüm kurumların seferber olduğunu vurgulayan Vali Ustaoğlu, "Rüzgarın şiddetli olması işimizi zorlaştırıyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımız, araçlarımız ve personelimiz fedakarca mücadele ediyor. Temennimiz yangını bir an önce kontrol altına alarak bu süreci sonlandırmak. Başta orman teşkilatımız olmak üzere itfaiyecilerimize, vatandaşlarımıza ve görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Vali Ustaoğlu, Yıldız, Gökçeağaç ve Bozen mahallelerinin tahliyesine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını ancak şu an itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum bulunmadığını da sözlerine ekledi.
Yangına yönelik söndürme çalışmaları gece boyunca karadan yoğun şekilde devam ediyor.
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