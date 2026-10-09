Yahşihan'daki vurgunda skandal detay! Özel şoförün maaşı belediyeden
Yahşihan'daki vurgunda skandal detay! Özel şoförün maaşı belediyeden
Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesine yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında, tutuklu eski imar müdürü Ulaş Biçer'in Ankara'daki özel şoförünün, belediyede çalışmadan maaş aldığı iddia edildi. Şoför, ifadesinde kendisine belediyede kadro ayarlandığını, üzerine bedelsiz daire devredildiğini ve Biçer'in gönderdiği paraları çekerek kendisine teslim ettiğini anlattı.
Haber Giriş Tarihi: 09.10.2026 07:59
Haber Güncellenme Tarihi: 09.10.2026 08:00
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kırıkkale’de Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında, tutuklu eski İmar Müdürü Ulaş Biçer’in Ankara’da özel şoförlüğünü yapan H.G.’nin belediyede fiilen çalışmadığı halde maaş ve SGK primlerinin belediye tarafından karşılandığı öne sürüldü. H.G., ifadesinde kendisine belediyede kadro ayarlandığını, üzerine bedelsiz daire devredildiğini ve Biçer’in gönderdiği paraları çekerek kendisine teslim ettiğini iddia etti.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, şüpheliler arasındaki mali ilişkiler ve para hareketleri incelenirken yeni iddialar gündeme geldi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen ilk operasyon kapsamında tutuklanan eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur, eski İmar Müdürü Ulaş Biçer ve diğer şüphelilere ilişkin incelemeler sürüyor.
Özel şoför olduğu halde belediyede kadrolu gösterildiği iddiası
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan H.G., eski İmar Müdürü Ulaş Biçer’in Ankara’da özel şoförlüğünü yaptığını anlattı. H.G., 2024 yerel seçimlerinin ardından Biçer’in kendisine Yahşihan Belediyesinde kadro ayarladığını ileri sürdü.
Belediyede fiilen görev yapmadığını, buna rağmen Ankara’da Biçer’in özel şoförlüğünü sürdürdüğünü belirten H.G., maaşının ve SGK primlerinin belediye tarafından ödendiğini iddia etti.
Üzerine bedelsiz daire devredildiğini öne sürdü
H.G., ifadesinde dikkat çeken bir başka iddiayı da dile getirdi. Eski İmar Müdürü Biçer’in talimatıyla, eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un arkadaşı Seher Gül Çınar’a ait Ankara’daki bir dairenin herhangi bir bedel ödenmeden kendi üzerine devredildiğini öne sürdü.
H.G. ayrıca Biçer’in banka hesabına gönderdiği paraları çekerek kendisine teslim ettiğini, zaman zaman çiftlik çalışanlarının ödemelerini de yaptığını anlattı.
MASAK raporunda para hareketleri incelendi
Soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, müteahhit Cihan Sivri’nin Bahadır Grup Gıda Otomotiv İnşaat şirketinin hesabından farklı kişilere para transferleri yaptığı ve şirket hesaplarında yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu tespit edildi.
“Kamu kurumu zararına dolandırıcılık” suçlaması kapsamında yürütülen soruşturmada, H.G.’nin belediyede fiilen çalışmadığı halde personel olarak gösterildiği ve maaş ile SGK ödemelerinin belediye bütçesinden karşılandığı iddiası da incelemeye alındı.
Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor
Yetkililerce yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler arasındaki para transferleri, taşınmaz devirleri ve belediye kaynaklarının kullanımıyla ilgili iddialar değerlendiriliyor.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı yeni deliller ve mali incelemeler doğrultusunda sürdürdüğü öğrenildi. Hakkındaki iddialar aktarılan kişilerin hukuki durumu ise soruşturma ve yargılama sürecinde netlik kazanacak.
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Yahşihan'daki vurgunda skandal detay! Özel şoförün maaşı belediyeden
Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesine yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında, tutuklu eski imar müdürü Ulaş Biçer'in Ankara'daki özel şoförünün, belediyede çalışmadan maaş aldığı iddia edildi. Şoför, ifadesinde kendisine belediyede kadro ayarlandığını, üzerine bedelsiz daire devredildiğini ve Biçer'in gönderdiği paraları çekerek kendisine teslim ettiğini anlattı.
Kırıkkale’de Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında, tutuklu eski İmar Müdürü Ulaş Biçer’in Ankara’da özel şoförlüğünü yapan H.G.’nin belediyede fiilen çalışmadığı halde maaş ve SGK primlerinin belediye tarafından karşılandığı öne sürüldü. H.G., ifadesinde kendisine belediyede kadro ayarlandığını, üzerine bedelsiz daire devredildiğini ve Biçer’in gönderdiği paraları çekerek kendisine teslim ettiğini iddia etti.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, şüpheliler arasındaki mali ilişkiler ve para hareketleri incelenirken yeni iddialar gündeme geldi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen ilk operasyon kapsamında tutuklanan eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur, eski İmar Müdürü Ulaş Biçer ve diğer şüphelilere ilişkin incelemeler sürüyor.
Özel şoför olduğu halde belediyede kadrolu gösterildiği iddiası
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan H.G., eski İmar Müdürü Ulaş Biçer’in Ankara’da özel şoförlüğünü yaptığını anlattı. H.G., 2024 yerel seçimlerinin ardından Biçer’in kendisine Yahşihan Belediyesinde kadro ayarladığını ileri sürdü.
Belediyede fiilen görev yapmadığını, buna rağmen Ankara’da Biçer’in özel şoförlüğünü sürdürdüğünü belirten H.G., maaşının ve SGK primlerinin belediye tarafından ödendiğini iddia etti.
Üzerine bedelsiz daire devredildiğini öne sürdü
H.G., ifadesinde dikkat çeken bir başka iddiayı da dile getirdi. Eski İmar Müdürü Biçer’in talimatıyla, eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un arkadaşı Seher Gül Çınar’a ait Ankara’daki bir dairenin herhangi bir bedel ödenmeden kendi üzerine devredildiğini öne sürdü.
H.G. ayrıca Biçer’in banka hesabına gönderdiği paraları çekerek kendisine teslim ettiğini, zaman zaman çiftlik çalışanlarının ödemelerini de yaptığını anlattı.
MASAK raporunda para hareketleri incelendi
Soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, müteahhit Cihan Sivri’nin Bahadır Grup Gıda Otomotiv İnşaat şirketinin hesabından farklı kişilere para transferleri yaptığı ve şirket hesaplarında yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu tespit edildi.
“Kamu kurumu zararına dolandırıcılık” suçlaması kapsamında yürütülen soruşturmada, H.G.’nin belediyede fiilen çalışmadığı halde personel olarak gösterildiği ve maaş ile SGK ödemelerinin belediye bütçesinden karşılandığı iddiası da incelemeye alındı.
Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor
Yetkililerce yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler arasındaki para transferleri, taşınmaz devirleri ve belediye kaynaklarının kullanımıyla ilgili iddialar değerlendiriliyor.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı yeni deliller ve mali incelemeler doğrultusunda sürdürdüğü öğrenildi. Hakkındaki iddialar aktarılan kişilerin hukuki durumu ise soruşturma ve yargılama sürecinde netlik kazanacak.
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