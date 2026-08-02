Vergi denetiminde yeni dönem! Bakan Şimşek devrim niteliğindeki adımı duyurdu
Vergi denetiminde yeni dönem! Bakan Şimşek devrim niteliğindeki adımı duyurdu
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), OECD standartlarına uygun geliştirilen İncelemeye Hazırlık Dosyası (VDK-İHD) uygulamasını hayata geçiriyor. Yeni sistemle mükellefler, vergi incelemesi başlamadan önce talep edilecek bilgi ve belgeleri elektronik ortamda standart formatta hazırlayabilecek. Uygulama ayrıca inceleme öncesinde hata ve eksiklerin giderilmesine imkan tanıyacak.
Haber Giriş Tarihi: 02.08.2026 15:23
Haber Güncellenme Tarihi: 02.08.2026 15:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakanlıktan edinilen bilgilere göre VDK-İHD uygulaması, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından geliştirilen Vergi İçin Standart Denetim Dosyası metodolojisi esas alınarak Türkiye'nin denetim ihtiyaçlarına uygun şekilde hazırlandı.
Yeni uygulamayla vergi incelemelerinde talep edilen bilgi ve belgeler standart hale getirilecek. Mükellefler, inceleme başlamadan önce hangi belgelerin isteneceğini elektronik ortamda görebilecek ve hazırlıklarını önceden tamamlayabilecek.
Mükellefler elektronik ortamda dosya hazırlayacak
İncelemeye Hazırlık Dosyası, Dilekçe ve Bilgi Verme Sistemi üzerinden kullanılacak. Platformda kullanıcı dostu ekranlar, adım adım yönlendiren sihirbazlar, açıklama kutuları, uygulama kılavuzları, yükleme rehberleri ve eğitim videoları yer alacak.
Bu sayede mükelleflerin ilave desteğe ihtiyaç duymadan hazırlık dosyalarını doğru ve eksiksiz şekilde oluşturabilmesi amaçlanıyor.
İnceleme öncesinde düzeltme imkanı sağlanacak
Standartlaştırılmış bilgi ve belge yapısıyla veri hazırlama süreçlerinin önemli ölçüde kısalması bekleniyor. Mükellefler aynı bilgi ve belgeleri farklı formatlarda tekrar hazırlamak zorunda kalmayacak.
Elektronik ortamda oluşturulan standart veri setleri, bilgisayar destekli analiz ve otomasyon süreçlerine katkı sağlayarak denetimlerin daha kısa sürede tamamlanmasına imkan verecek. Uygulama kapsamında müfettişler, inceleme sürecine başlamadan önce mükelleflerin gerekli düzeltmeleri yapabilmesine olanak tanıyacak.
Yeni sistemin özellikle KDV iade incelemelerinde etkili olması bekleniyor. İade süreçlerinde ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin önceden eksiksiz ve standart formatta hazırlanması sayesinde eksik belge nedeniyle yaşanan yazışmaların ve tekrar eden bilgi taleplerinin azalması hedefleniyor.
Bu düzenlemenin, KDV iade incelemelerinin daha kısa sürede sonuçlandırılmasına katkı sağlaması öngörülüyor.
Bakan Şimşek'ten uygulamaya ilişkin açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulamayla hem elektronik denetim altyapısının güçlendirildiğini hem de mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun desteklendiğini belirtti.
Şimşek, "Bu uygulamayla OECD'nin denetim standartlarını hızla uygulamaya koyarken vergi inceleme süreçlerinde devrim niteliğinde bir adım atıyoruz. Amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmak ve işini kolaylaştırmak." ifadelerini kullandı.
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Vergi denetiminde yeni dönem! Bakan Şimşek devrim niteliğindeki adımı duyurdu
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), OECD standartlarına uygun geliştirilen İncelemeye Hazırlık Dosyası (VDK-İHD) uygulamasını hayata geçiriyor. Yeni sistemle mükellefler, vergi incelemesi başlamadan önce talep edilecek bilgi ve belgeleri elektronik ortamda standart formatta hazırlayabilecek. Uygulama ayrıca inceleme öncesinde hata ve eksiklerin giderilmesine imkan tanıyacak.
Bakanlıktan edinilen bilgilere göre VDK-İHD uygulaması, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından geliştirilen Vergi İçin Standart Denetim Dosyası metodolojisi esas alınarak Türkiye'nin denetim ihtiyaçlarına uygun şekilde hazırlandı.
Yeni uygulamayla vergi incelemelerinde talep edilen bilgi ve belgeler standart hale getirilecek. Mükellefler, inceleme başlamadan önce hangi belgelerin isteneceğini elektronik ortamda görebilecek ve hazırlıklarını önceden tamamlayabilecek.
Mükellefler elektronik ortamda dosya hazırlayacak
İncelemeye Hazırlık Dosyası, Dilekçe ve Bilgi Verme Sistemi üzerinden kullanılacak. Platformda kullanıcı dostu ekranlar, adım adım yönlendiren sihirbazlar, açıklama kutuları, uygulama kılavuzları, yükleme rehberleri ve eğitim videoları yer alacak.
Bu sayede mükelleflerin ilave desteğe ihtiyaç duymadan hazırlık dosyalarını doğru ve eksiksiz şekilde oluşturabilmesi amaçlanıyor.
İnceleme öncesinde düzeltme imkanı sağlanacak
Standartlaştırılmış bilgi ve belge yapısıyla veri hazırlama süreçlerinin önemli ölçüde kısalması bekleniyor. Mükellefler aynı bilgi ve belgeleri farklı formatlarda tekrar hazırlamak zorunda kalmayacak.
Elektronik ortamda oluşturulan standart veri setleri, bilgisayar destekli analiz ve otomasyon süreçlerine katkı sağlayarak denetimlerin daha kısa sürede tamamlanmasına imkan verecek. Uygulama kapsamında müfettişler, inceleme sürecine başlamadan önce mükelleflerin gerekli düzeltmeleri yapabilmesine olanak tanıyacak.
KDV iade incelemelerinde sürecin hızlanması hedefleniyor
Yeni sistemin özellikle KDV iade incelemelerinde etkili olması bekleniyor. İade süreçlerinde ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin önceden eksiksiz ve standart formatta hazırlanması sayesinde eksik belge nedeniyle yaşanan yazışmaların ve tekrar eden bilgi taleplerinin azalması hedefleniyor.
Bu düzenlemenin, KDV iade incelemelerinin daha kısa sürede sonuçlandırılmasına katkı sağlaması öngörülüyor.
Bakan Şimşek'ten uygulamaya ilişkin açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulamayla hem elektronik denetim altyapısının güçlendirildiğini hem de mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun desteklendiğini belirtti.
Şimşek, "Bu uygulamayla OECD'nin denetim standartlarını hızla uygulamaya koyarken vergi inceleme süreçlerinde devrim niteliğinde bir adım atıyoruz. Amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmak ve işini kolaylaştırmak." ifadelerini kullandı.
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