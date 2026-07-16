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  • Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında kamuoyunda tanınan isimlerin de bulunduğu 12 şüpheli, emniyet ve adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Giriş Tarihi: 16.07.2026 19:32
Haber Güncellenme Tarihi: 16.07.2026 19:38
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan kişilerin de yer aldığı 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon sabah saatlerinde gerçekleştirildi.

İki isim serbest bırakıldı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Fatih Aksoy ile Hazal Eylem İpek Şafak, jandarma ve Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen isimler şu şekilde açıklandı:

İlyas Yalçıntaş, Ateş İnce, Öner Faruk Işık, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Albere, Ayşe Nur Balcı, İrem Haznedar,Sıla Gençoğlu, Orhan Yıldız, Gökhan Şafak, Buğra Balkaya, Asude Mercan

Soruşturmaya ilişkin adli süreç Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda devam ediyor.

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