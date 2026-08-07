SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması! İmzalar atılacak

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması! İmzalar atılacak

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın, üçlü ortak savunma anlaşması imzalayacağı bildirildi.

Haber Giriş Tarihi: 07.08.2026 11:52
Haber Güncellenme Tarihi: 07.08.2026 11:53
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması! İmzalar atılacak

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, bugün Suudi Arabistan'da ortak savunma anlaşması imzalayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için bu sabah Suudi Arabistan'a hareket etmişti.

Pakistan, ABD-İran savaşını sona erdirmek için arabuluculuk çalışmalarında bulunurken, Türkiye Gazze'de ateşkesin sağlanması yönünde diplomatik alanda aktif rol oynadı.

Pakistan ve Suudi Arabistan, 2025'te ortak bir savunma anlaşması imzalayacaklarını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 17 Eylül'de "Ortak Stratejik Savunma Anlaşması" imzalamıştı.

ÜÇ LİDER BUGÜN BİR ARAYA GELİYOR

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif bugün Suudi Arabistan'da bir araya gelecek.

2025 yılında Suudi Arabistan ve nükleer silahlara sahip tek Müslüman ülke olan Pakistan ile ortak bir savunma anlaşması imzalamıştı.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver