Türkiye-Libya görüşmesinde İsrail'e ince mesaj! Masada Filistin haritası
Türkiye-Libya görüşmesinde İsrail'e ince mesaj! Masada Filistin haritası
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe görüşmesinde masanın üzerinde Filistin haritasının işlendiği plaketteki detaylar dikkat çekti. Plakette, 'Âidûn' (Dönüyoruz) yazılı Mescid-i Aksa anahtarı ile İsrail'in olmadığı tarihi Filistin haritası yer alırken görselde 'Nehirden Denize Filistin Toprakları' cümlesiyle tüm bölge Filistin toprağı olarak tanımlandı.
Haber Giriş Tarihi: 12.08.2026 12:33
Haber Güncellenme Tarihi: 12.08.2026 12:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere gittiği Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.
Görüşmenin kamuoyuna yansıyan görüntülerinde ise masanın üzerinde bulunan Filistin temalı plaket öne çıktı.
MASADAKİ PLAKET DİKKAT ÇEKTİ
Plakette, üzerinde "Âidûn" (Dönüyoruz) ifadesinin bulunduğu Mescid-i Aksa'yı simgeleyen bir anahtar ile tarihi Filistin haritası yer aldı.
Haritada İsrail'e yer verilmezken, Akdeniz ile Ürdün Nehri arasındaki bölgenin tamamının tarihi Filistin toprakları olarak gösterildiği görüldü.
"NEHİRDEN DENİZE FİLİSTİN TOPRAKLARI"
Plakette ayrıca "Nehirden Denize Filistin Toprakları" ifadesine yer verildi. Görselde bölgenin tamamı Filistin toprağı olarak gösterilirken, haritanın alt bölümünde "Tarihi Filistin'in Alanı: 27.000 km²" ifadesi kullanıldı.
Fidan ile Dibeybe'nin görüşmesindeki Filistin temalı plaket, görüşmenin görüntülerinde öne çıkan ayrıntılardan biri oldu.
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Türkiye-Libya görüşmesinde İsrail'e ince mesaj! Masada Filistin haritası
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe görüşmesinde masanın üzerinde Filistin haritasının işlendiği plaketteki detaylar dikkat çekti. Plakette, 'Âidûn' (Dönüyoruz) yazılı Mescid-i Aksa anahtarı ile İsrail'in olmadığı tarihi Filistin haritası yer alırken görselde 'Nehirden Denize Filistin Toprakları' cümlesiyle tüm bölge Filistin toprağı olarak tanımlandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere gittiği Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.
Görüşmenin kamuoyuna yansıyan görüntülerinde ise masanın üzerinde bulunan Filistin temalı plaket öne çıktı.
MASADAKİ PLAKET DİKKAT ÇEKTİ
Plakette, üzerinde "Âidûn" (Dönüyoruz) ifadesinin bulunduğu Mescid-i Aksa'yı simgeleyen bir anahtar ile tarihi Filistin haritası yer aldı.
Haritada İsrail'e yer verilmezken, Akdeniz ile Ürdün Nehri arasındaki bölgenin tamamının tarihi Filistin toprakları olarak gösterildiği görüldü.
"NEHİRDEN DENİZE FİLİSTİN TOPRAKLARI"
Plakette ayrıca "Nehirden Denize Filistin Toprakları" ifadesine yer verildi. Görselde bölgenin tamamı Filistin toprağı olarak gösterilirken, haritanın alt bölümünde "Tarihi Filistin'in Alanı: 27.000 km²" ifadesi kullanıldı.
Fidan ile Dibeybe'nin görüşmesindeki Filistin temalı plaket, görüşmenin görüntülerinde öne çıkan ayrıntılardan biri oldu.
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