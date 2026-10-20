Türkiye-Libya anlaşmasında yeni adım: Duran'dan açıklama
Türkiye-Libya anlaşmasında yeni adım: Duran'dan açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Libya Temsilciler Meclisinin Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları mutabakat muhtırasını oy birliğiyle onayladığını belirterek karara ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Duran, gelişmenin Türkiye-Libya ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının belirlenmesi açısından önemli olduğunu ifade etti. Duran, Türkiye'nin Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerini korumaya ve Libya ile iş birliğini geliştirmeye devam edeceğini bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 20.10.2026 21:08
Haber Güncellenme Tarihi: 20.10.2026 21:12
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Burhanettin Duran, Libya Temsilciler Meclisinin Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları mutabakatını oy birliğiyle onaylamasını değerlendirdi. Duran, kararın iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Doğu Akdeniz'deki ortak çıkarların korunması bakımından önem taşıdığını belirtti.
Sosyal medya paylaşımında kararın memnuniyet verici olduğunu ifade eden Duran, şu açıklamayı yaptı:
"Libya Temsilciler Meclisinin, Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları mutabakat muhtırasını oy birliğiyle onaylaması, Türkiye-Libya ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler açısından önemli ve memnuniyet verici bir adımdır."
Doğu Akdeniz'de adil paylaşım vurgusu
Duran, mutabakatın deniz yetki alanlarının hakkaniyet temelinde belirlenmesi ve bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu kaydetti. Türkiye ile Libya'nın Doğu Akdeniz'deki ortak hak ve menfaatlerinin korunmasının anlaşmanın temel unsurları arasında bulunduğunu ifade etti.
Kararın bölgesel ilişkiler açısından taşıdığı öneme değinen Duran, "Bu karar, iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki ortak hak ve menfaatlerinin korunması, deniz yetki alanlarının hakkaniyet temelinde belirlenmesi ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Mavi Vatan politikası sürecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğini belirten Duran, Libya ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.
Duran, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Mavi Vatan'daki meşru hak ve menfaatlerini korurken, dost ve kardeş Libya ile ilişkilerini geliştirmeyi, Doğu Akdeniz'de adil paylaşımı, barışı ve istikrarı desteklemeyi sürdürecektir."
Türkiye-Libya mutabakatının geçmişi
Türkiye ile Libya'nın Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası 27 Kasım 2019 tarihinde İstanbul'da imzalandı. Anlaşma, iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin koordinatları ve sınırlandırma esaslarını içeriyor.
Mutabakat, imzalandığı tarihten itibaren Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları tartışmalarının başlıklarından biri oldu. Yunanistan ve Mısır başta olmak üzere bazı bölge ülkeleri anlaşmaya itiraz ederken Türkiye, mutabakatın uluslararası hukuka uygun olduğunu savundu.
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Türkiye-Libya anlaşmasında yeni adım: Duran'dan açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Libya Temsilciler Meclisinin Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları mutabakat muhtırasını oy birliğiyle onayladığını belirterek karara ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Duran, gelişmenin Türkiye-Libya ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının belirlenmesi açısından önemli olduğunu ifade etti. Duran, Türkiye'nin Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerini korumaya ve Libya ile iş birliğini geliştirmeye devam edeceğini bildirdi.
Burhanettin Duran, Libya Temsilciler Meclisinin Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları mutabakatını oy birliğiyle onaylamasını değerlendirdi. Duran, kararın iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Doğu Akdeniz'deki ortak çıkarların korunması bakımından önem taşıdığını belirtti.
Sosyal medya paylaşımında kararın memnuniyet verici olduğunu ifade eden Duran, şu açıklamayı yaptı:
"Libya Temsilciler Meclisinin, Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları mutabakat muhtırasını oy birliğiyle onaylaması, Türkiye-Libya ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler açısından önemli ve memnuniyet verici bir adımdır."
Doğu Akdeniz'de adil paylaşım vurgusu
Duran, mutabakatın deniz yetki alanlarının hakkaniyet temelinde belirlenmesi ve bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu kaydetti. Türkiye ile Libya'nın Doğu Akdeniz'deki ortak hak ve menfaatlerinin korunmasının anlaşmanın temel unsurları arasında bulunduğunu ifade etti.
Kararın bölgesel ilişkiler açısından taşıdığı öneme değinen Duran, "Bu karar, iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki ortak hak ve menfaatlerinin korunması, deniz yetki alanlarının hakkaniyet temelinde belirlenmesi ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Mavi Vatan politikası sürecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğini belirten Duran, Libya ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.
Duran, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Mavi Vatan'daki meşru hak ve menfaatlerini korurken, dost ve kardeş Libya ile ilişkilerini geliştirmeyi, Doğu Akdeniz'de adil paylaşımı, barışı ve istikrarı desteklemeyi sürdürecektir."
Türkiye-Libya mutabakatının geçmişi
Türkiye ile Libya'nın Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası 27 Kasım 2019 tarihinde İstanbul'da imzalandı. Anlaşma, iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin koordinatları ve sınırlandırma esaslarını içeriyor.
Mutabakat, imzalandığı tarihten itibaren Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları tartışmalarının başlıklarından biri oldu. Yunanistan ve Mısır başta olmak üzere bazı bölge ülkeleri anlaşmaya itiraz ederken Türkiye, mutabakatın uluslararası hukuka uygun olduğunu savundu.
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