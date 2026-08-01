Türk jetleri Karadeniz semalarında! MSB: Her daim görevimizin başındayız
Türk jetleri Karadeniz semalarında! MSB: Her daim görevimizin başındayız
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Diyarbakır'daki 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan uçakların Karadeniz Eğitim Uçuşu'nu başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 01.08.2026 15:13
Haber Güncellenme Tarihi: 01.08.2026 15:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
"Her daim görevimizin başındayız. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan (Diyarbakır) kalkan uçaklarımızla, Karadeniz'in doğusunda 'Karadeniz Eğitim Uçuşu'nu başarıyla icra ettik. Çelik kanatlarımız, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için yurdun dört bir yanında kesintisiz görevde."
Paylaşımda, uçakların pisten kalkış ve havadaki görüntülerine de yer verildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Türk jetleri Karadeniz semalarında! MSB: Her daim görevimizin başındayız
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Diyarbakır'daki 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan uçakların Karadeniz Eğitim Uçuşu'nu başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
"Her daim görevimizin başındayız. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan (Diyarbakır) kalkan uçaklarımızla, Karadeniz'in doğusunda 'Karadeniz Eğitim Uçuşu'nu başarıyla icra ettik. Çelik kanatlarımız, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için yurdun dört bir yanında kesintisiz görevde."
Paylaşımda, uçakların pisten kalkış ve havadaki görüntülerine de yer verildi.
????️ 29 Temmuz 2026— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 1, 2026 ">http://
Her daim görevimizin başındayız! ????????
Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığından (Diyarbakır) kalkan uçaklarımızla, Karadeniz’in doğusunda “Karadeniz Eğitim Uçuşu”nu başarıyla icra etti.
Çelik kanatlarımız, ülkemizin hak ve… pic.twitter.com/I1MS2tH7L5
Çok Okunanlar