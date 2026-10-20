Türk futbolunda yeni dönem MHK Başkanı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığına Anthony Taylor'ın getirildiğini açıkladı. Halen Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan Taylor'ın yeni görevinin yanı sıra MHK üyeliklerinde de değişikliğe gidildi. Federasyon, hakemlere yönelik açıklamalarda uygulanacak disiplin cezaları ve yönetim kurulu üyelerinin sorumluluk alanlarına ilişkin kararlarını da kamuoyuyla paylaştı.
Haber Giriş Tarihi: 20.10.2026 18:13
Haber Güncellenme Tarihi: 20.10.2026 18:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
TFF tarafından yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu'nda boşalan üyeliklere ilişkin değerlendirmelerin tamamlandığı belirtildi. Bu kapsamda Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın MHK Başkanlığı görevine getirildiği bildirildi.
Kurulun yeni üyeleri de açıklandı. Kadın hakemlerden sorumlu eğitimci olarak görevini sürdüren Alan Snoddy ile Igor Radojicic ve Barış Şimşek, MHK üyeliklerine atandı.
Federasyonun açıklamasında, "Merkez Hakem Kurulu'nda boşalan üyeliklere ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda; MHK Başkanlığı'na halen Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor; MHK üyeliklerine ise halen kadın hakemlerden sorumlu eğitimci olarak görevine devam eden Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Hakemler hakkındaki açıklamalara yeni disiplin düzenlemesi
TFF, hakem yönetimindeki görev değişiklikleriyle birlikte Futbol Disiplin Talimatı'nda da düzenleme yapılacağını duyurdu. Buna göre maç öncesinde ve sonrasında hakemler hakkında yapılan açıklamalara uygulanacak cezalar için özel bir düzenlemeye gidilmesi kararlaştırıldı.
Federasyon, düzenlemenin ayrıntılarına ve uygulanacak yaptırımların kapsamına ilişkin açıklamasında ek bilgi paylaşmadı. Yeni hükümlerin içeriği, ilgili talimat değişikliklerinin yayımlanmasıyla netleşecek.
TFF yönetiminde görev dağılımı yeniden belirlendi
Federasyon Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluk alanlarında da yeni bir görev dağılımı yapıldı. Açıklanan kararlara göre TFF 1. Başkan Vekili İbrahim Özbay, Süper Lig'den sorumlu olacak.
Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay, Ar-Ge, futbol altyapısı ve gençlik projelerinden; Hasan Surözü ise iletişim ve pazarlamadan sorumlu olarak görevlendirildi. Fazlı Çilingir'in kulüp lisans ve mali işler, Tahir Ediz Kıray'ın ise A Millî Takım sorumluluğunu üstlenmesi kararlaştırıldı.
Metin Akyüz'e 2. Lig, 3. Lig ve amatör liglerin sorumluluğu verilirken, Gürkan Uğur 1. Lig'den sorumlu olacak. Muhammet Akçay ise genç, kadın, plaj ve futsal millî takımlarının sorumluluğunu üstlenecek.
TFF yeni kararlarını kamuoyuna duyurdu
TFF Yönetim Kurulu, MHK Başkanlığı ve üyeliklerine yapılan atamaların yanı sıra disiplin talimatı ve yönetim görev dağılımına ilişkin kararların Türk futbolunun gelişimine katkı sağlamasını temenni ettiğini bildirdi.
Anthony Taylor'ın MHK Başkanlığına getirilmesiyle birlikte kurulun yeni yönetim kadrosu açıklanırken, hakemler hakkındaki açıklamalara yönelik disiplin düzenlemesinin ayrıntıları henüz duyurulmadı.
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Türk futbolunda yeni dönem MHK Başkanı belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığına Anthony Taylor'ın getirildiğini açıkladı. Halen Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan Taylor'ın yeni görevinin yanı sıra MHK üyeliklerinde de değişikliğe gidildi. Federasyon, hakemlere yönelik açıklamalarda uygulanacak disiplin cezaları ve yönetim kurulu üyelerinin sorumluluk alanlarına ilişkin kararlarını da kamuoyuyla paylaştı.
TFF tarafından yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu'nda boşalan üyeliklere ilişkin değerlendirmelerin tamamlandığı belirtildi. Bu kapsamda Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın MHK Başkanlığı görevine getirildiği bildirildi.
Kurulun yeni üyeleri de açıklandı. Kadın hakemlerden sorumlu eğitimci olarak görevini sürdüren Alan Snoddy ile Igor Radojicic ve Barış Şimşek, MHK üyeliklerine atandı.
Federasyonun açıklamasında, "Merkez Hakem Kurulu'nda boşalan üyeliklere ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda; MHK Başkanlığı'na halen Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor; MHK üyeliklerine ise halen kadın hakemlerden sorumlu eğitimci olarak görevine devam eden Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Hakemler hakkındaki açıklamalara yeni disiplin düzenlemesi
TFF, hakem yönetimindeki görev değişiklikleriyle birlikte Futbol Disiplin Talimatı'nda da düzenleme yapılacağını duyurdu. Buna göre maç öncesinde ve sonrasında hakemler hakkında yapılan açıklamalara uygulanacak cezalar için özel bir düzenlemeye gidilmesi kararlaştırıldı.
Federasyon, düzenlemenin ayrıntılarına ve uygulanacak yaptırımların kapsamına ilişkin açıklamasında ek bilgi paylaşmadı. Yeni hükümlerin içeriği, ilgili talimat değişikliklerinin yayımlanmasıyla netleşecek.
TFF yönetiminde görev dağılımı yeniden belirlendi
Federasyon Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluk alanlarında da yeni bir görev dağılımı yapıldı. Açıklanan kararlara göre TFF 1. Başkan Vekili İbrahim Özbay, Süper Lig'den sorumlu olacak.
Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay, Ar-Ge, futbol altyapısı ve gençlik projelerinden; Hasan Surözü ise iletişim ve pazarlamadan sorumlu olarak görevlendirildi. Fazlı Çilingir'in kulüp lisans ve mali işler, Tahir Ediz Kıray'ın ise A Millî Takım sorumluluğunu üstlenmesi kararlaştırıldı.
Metin Akyüz'e 2. Lig, 3. Lig ve amatör liglerin sorumluluğu verilirken, Gürkan Uğur 1. Lig'den sorumlu olacak. Muhammet Akçay ise genç, kadın, plaj ve futsal millî takımlarının sorumluluğunu üstlenecek.
TFF yeni kararlarını kamuoyuna duyurdu
TFF Yönetim Kurulu, MHK Başkanlığı ve üyeliklerine yapılan atamaların yanı sıra disiplin talimatı ve yönetim görev dağılımına ilişkin kararların Türk futbolunun gelişimine katkı sağlamasını temenni ettiğini bildirdi.
Anthony Taylor'ın MHK Başkanlığına getirilmesiyle birlikte kurulun yeni yönetim kadrosu açıklanırken, hakemler hakkındaki açıklamalara yönelik disiplin düzenlemesinin ayrıntıları henüz duyurulmadı.
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