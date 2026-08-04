TMSF 106 aracı ağustosta ihaleyle satışa çıkarıyor
TMSF 106 aracı ağustosta ihaleyle satışa çıkarıyor
TMSF, ağustos ayında düzenleyeceği ihaleler kapsamında toplam 106 aracı satışa sunacağını duyurdu. Lüks otomobiller, ağır ticari araçlar, motosikletler ve ekonomik sınıf binek araçlardan oluşan ihale listesi, 11-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek oturumlarda alıcılarla buluşacak. İhalelerde yer alacak araçların teknik özellikleri ve katılım şartları TMSF'nin resmi internet sitesinde yayımlandı.
Haber Giriş Tarihi: 04.08.2026 19:32
Haber Güncellenme Tarihi: 04.08.2026 19:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
TMSF'nin açıkladığı listeye göre en yüksek muhammen bedel, 2023 model Mercedes-Maybach S 580 4Matic Inspiration için 25 milyon lira olarak belirlendi. 2023 model Range Rover Autobiography SWB 18 milyon lira, 2023 model Audi A8 L 3.0 TFSI Quattro 11 milyon lira ve 2022 model Audi S8 ise 9,8 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarılacak.
İhale listesinde ayrıca 2024 model Land Rover Discovery, 2022 model Land Rover Velar, 2024 model Volvo XC90, Tesla Model Y, BMW 520d, Mercedes-Benz G Serisi ve Audi A5 Cabriolet gibi modeller de bulunuyor. İhalelerin tamamlanmasının ardından satış sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
Ağır ticari araçlar da satışa sunulacak
İhale kapsamında ağır ticari araç grubunda da çok sayıda araç yer alıyor. Listede 2023 model Astra damperli kamyonlar, Ford Trucks CKM1, Mercedes Arocs 4142-K damperli kamyonlar, Ford Transit kamyonet ve minibüsler, Mitsubishi Canter modelleri ile çekiciler, tankerler ve yarı römorklar satışa çıkarılacak.
Motosikletlerde başlangıç fiyatı 16 bin lira
İhale listesinde 2024 model Yamaha MT-250, Honda NSC110, Honda NSC125 scooter ve Mondial 50 ZNU EC modelleri de yer aldı. Motosikletler için belirlenen muhammen bedeller 16 bin lira ile 350 bin lira arasında değişiyor.
Binek otomobiller 420 bin liradan başlayacak
Binek otomobil grubunda Renault Clio, Renault Megane, Renault Symbol, Renault Taliant, Fiat Egea, Toyota Corolla, Volkswagen Passat, Volkswagen Jetta, Peugeot 301, Dacia Duster, Dacia Sandero, Skoda Octavia ve Honda Accord gibi modeller satışa sunulacak.
Bu araçlar için belirlenen muhammen bedeller yaklaşık 420 bin lira ile 1,7 milyon lira arasında değişiklik gösteriyor.
İhaleler beş farklı günde yapılacak
TMSF'nin araç satış ihaleleri 11, 12, 13, 14 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde kurumun Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek. İhaleye ilişkin teknik bilgiler, katılım şartları ve araç listesine TMSF'nin resmi internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.
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TMSF 106 aracı ağustosta ihaleyle satışa çıkarıyor
TMSF, ağustos ayında düzenleyeceği ihaleler kapsamında toplam 106 aracı satışa sunacağını duyurdu. Lüks otomobiller, ağır ticari araçlar, motosikletler ve ekonomik sınıf binek araçlardan oluşan ihale listesi, 11-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek oturumlarda alıcılarla buluşacak. İhalelerde yer alacak araçların teknik özellikleri ve katılım şartları TMSF'nin resmi internet sitesinde yayımlandı.
TMSF'nin açıkladığı listeye göre en yüksek muhammen bedel, 2023 model Mercedes-Maybach S 580 4Matic Inspiration için 25 milyon lira olarak belirlendi. 2023 model Range Rover Autobiography SWB 18 milyon lira, 2023 model Audi A8 L 3.0 TFSI Quattro 11 milyon lira ve 2022 model Audi S8 ise 9,8 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarılacak.
İhale listesinde ayrıca 2024 model Land Rover Discovery, 2022 model Land Rover Velar, 2024 model Volvo XC90, Tesla Model Y, BMW 520d, Mercedes-Benz G Serisi ve Audi A5 Cabriolet gibi modeller de bulunuyor. İhalelerin tamamlanmasının ardından satış sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
Ağır ticari araçlar da satışa sunulacak
İhale kapsamında ağır ticari araç grubunda da çok sayıda araç yer alıyor. Listede 2023 model Astra damperli kamyonlar, Ford Trucks CKM1, Mercedes Arocs 4142-K damperli kamyonlar, Ford Transit kamyonet ve minibüsler, Mitsubishi Canter modelleri ile çekiciler, tankerler ve yarı römorklar satışa çıkarılacak.
Motosikletlerde başlangıç fiyatı 16 bin lira
İhale listesinde 2024 model Yamaha MT-250, Honda NSC110, Honda NSC125 scooter ve Mondial 50 ZNU EC modelleri de yer aldı. Motosikletler için belirlenen muhammen bedeller 16 bin lira ile 350 bin lira arasında değişiyor.
Binek otomobiller 420 bin liradan başlayacak
Binek otomobil grubunda Renault Clio, Renault Megane, Renault Symbol, Renault Taliant, Fiat Egea, Toyota Corolla, Volkswagen Passat, Volkswagen Jetta, Peugeot 301, Dacia Duster, Dacia Sandero, Skoda Octavia ve Honda Accord gibi modeller satışa sunulacak.
Bu araçlar için belirlenen muhammen bedeller yaklaşık 420 bin lira ile 1,7 milyon lira arasında değişiklik gösteriyor.
İhaleler beş farklı günde yapılacak
TMSF'nin araç satış ihaleleri 11, 12, 13, 14 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde kurumun Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek. İhaleye ilişkin teknik bilgiler, katılım şartları ve araç listesine TMSF'nin resmi internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.
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