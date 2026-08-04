Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi başlıklı 12 maddelik çerçeve yasa teklifi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından imzalandı. AK Parti Grubu'nda milletvekillerinin imzasına açılan teklif, Meclis gündemindeki yasama sürecine taşındı.
Haber Giriş Tarihi: 04.08.2026 18:26
Haber Güncellenme Tarihi: 04.08.2026 18:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye'nin siyasi gündeminde öne çıkan düzenleme kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifinin adı Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi olarak belirlendi. Düzenleme toplam 12 maddeden oluşuyor.
Teklif, AK Parti Grubu'nda milletvekillerinin imzasına açılırken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasıyla resmi Meclis sürecine girdi.
12 maddelik teklif hazırlandı
Hazırlanan teklifin, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal çerçeveyi oluşturmayı amaçladığı belirtildi. Düzenlemenin içeriğine ilişkin değerlendirmeler, teklifin TBMM'deki görüşmeleri sırasında netlik kazanacak.
Meclis takvimi kapsamında teklifin ilgili komisyonlarda ele alınmasının ardından Genel Kurul gündemine gelmesi öngörülüyor. Sürecin ilerleyen aşamalarında yapılacak görüşmeler ve olası değişiklikler kamuoyu tarafından yakından takip edilecek.
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Terörsüz Türkiye yasasında kritik imza atıldı
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi başlıklı 12 maddelik çerçeve yasa teklifi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından imzalandı. AK Parti Grubu'nda milletvekillerinin imzasına açılan teklif, Meclis gündemindeki yasama sürecine taşındı.
Türkiye'nin siyasi gündeminde öne çıkan düzenleme kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifinin adı Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi olarak belirlendi. Düzenleme toplam 12 maddeden oluşuyor.
Teklif, AK Parti Grubu'nda milletvekillerinin imzasına açılırken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasıyla resmi Meclis sürecine girdi.
12 maddelik teklif hazırlandı
Hazırlanan teklifin, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal çerçeveyi oluşturmayı amaçladığı belirtildi. Düzenlemenin içeriğine ilişkin değerlendirmeler, teklifin TBMM'deki görüşmeleri sırasında netlik kazanacak.
Meclis takvimi kapsamında teklifin ilgili komisyonlarda ele alınmasının ardından Genel Kurul gündemine gelmesi öngörülüyor. Sürecin ilerleyen aşamalarında yapılacak görüşmeler ve olası değişiklikler kamuoyu tarafından yakından takip edilecek.
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